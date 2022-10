Cosa lascia Hulu a novembre 2022

Con l’arrivo di novembre, Hulu sta apportando alcune modifiche al proprio catalogo, con l’aggiunta di una serie di fantastici nuovi film e spettacoli. Anche se la stagione di Halloween finisce, ci sono alcuni fantastici film horror in arrivo sul servizio che include il Sega franchise, l’azione fantasy Malavita film e il So cosa hai fatto l’estate scorsa film. I fan possono anche aspettarsi la nuova serie drammatica di storia vera Benvenuti a Chippendales protagonista Kumail Nanjiani come Somen “Steve” Banerjee, e un sacco di film delle vacanze come Natale nero (2006) e Noelle (film 2007). Tuttavia, con l’arrivo di nuovi contenuti, ci sono anche un sacco di cose fantastiche che lasciano il servizio di streaming.

In uscita ci sono una collezione mista di film popolari e oscuri, incluso un classico Ugo Grant/Giulia Roberts rom-com, un film fortemente sottovalutato Mike Myers commedia, e il Pedro Almodóvar film Donne sull’orlo di un esaurimento nervoso protagonista Carmen Maura e Antonio Bandera, solo per citarne alcuni. Ne abbiamo anche due Muppet film e il Will Smith Dramma La ricerca della felicità lasciare lo streamer entro la fine del mese.

Ecco un elenco completo di tutti i titoli che lasceranno Hulu a novembre 2022 in modo da poter pianificare la tua watchlist in anticipo. Mentre alcuni di questi titoli potrebbero tornare sullo streamer in seguito, almeno per alcuni, questa potrebbe essere solo la tua ultima possibilità di vederli su Hulu. Allora cominciamo allora, vero?

14 novembre

Distretto B13 (2004)

Il martello degli dei (2013)

La montagna tra noi (2017)

30 novembre

10 cose che odio di te (1999)

Alieni in soffitta (2009)

Tutto su mia madre (1999)

L’americano (2010)

Come sopra, così sotto (2014)

Le cattive ragazze (1994)

Grande (1988)

Rompere (1997)

Abbracci spezzati (2009)

Figli degli uomini (2006)

Il Darjeeling limitato (2007)

L’alba dei morti (2004)

Liberaci da Eva (2003)

Hai sentito dei Morgan? (2009)

Compagni di bere (2013)

Fight Club (1999)

Colpo (2001)

L’autostoppista (1986)

La speranza galleggia (1998)

Lo faccio… finché non lo faccio (2017)

Potrebbe diventare rumoroso (2008)

Jessabelle (2014)

Kazaam (1996)

Kung Fu Hustle (2005)

Maria e il fiore della strega (2018)

Frankenstein di Mary Shelley (1994)

Menti (2016)

Miglia avanti (2016)

La casa dei mostri (2006)

Molteplicità (1996)

Muppets dallo spazio (1999)

I Muppet prendono Manhattan (1984)

Nell (1994)

Nove mesi (1995)

Notting Hill (1999)

Oblivion 2013)

Piranha 3-D (2010)

Il pianeta delle scimmie (2001)

La ricerca della felicità (2006)

Le code rosse (2012)

Robin Hood (2010)

Robot (2005)

Roll rimbalzo (2005)

Sale (2010)

Non vedere il male, non sentire il male (1989)

La pelle in cui vivo (2011)

Così ho sposato un assassino con l’ascia (1993)

La piazza (2017)

Cani di paglia (2011)

Parla con lei (2002)

Tigerland (2000)

Vere bugie (1994)

Winchester (2018)

Donne sull’orlo di un esaurimento nervoso (2006)

Non si tirerà indietro (2012)

Giovani pistole (1988)

Young Guns II (1990)