Cosa ci fa Rachel di Claire Danes in Fleishman è nei guai?

La nuova miniserie di FX Fleishman è nei guai segue Toby Fleishman (interpretato da Batman contro Superman Jesse Eisenberg) attraverso il suo divorzio da Rachel (Claire Danes). Il dramma assume la prospettiva di Toby mentre Rachel lascia inaspettatamente i loro due bambini piccoli a casa sua la mattina presto per partecipare a un ritiro yoga. Anche se il nome della serie implica che Toby Fleishman è quello che è nei guai, le sequenze di flashback sembrano raccontare una storia diversa.

Il pubblico segue Toby mentre Rachel non ha contatti, e lui deve navigare nella sua nuova vita di appuntamenti e genitorialità a tempo pieno mentre fa i conti con il suo divorzio. La storia presenta anche la narrazione dell’amica di Toby, Libby (Lizzy Caplan), che ha lavorato al fianco di Eisenberg nel film recentemente rinnovato. Ora mi vedi franchise cinematografico. Dalla narrazione di Libby e dalla prospettiva visiva di Toby, il pubblico non sente il punto di vista cruciale di Rachel. Tuttavia, i flashback hanno iniziato a dipingere un personaggio più comprensivo di Rachel Fleishman che, nonostante i migliori sforzi di Toby, non può essere ignorato.

Come Fleishman presenta Rachel come un personaggio comprensivo

L’ultima apparizione di Rachel finora nella serie al di fuori dei flashback avviene nell’episodio 1, “Summon Your Witness”, quando lei e Toby parlano al telefono. Afferma che deve “assicurarsi la maschera dell’ossigeno” per funzionare come una vera madre. All’inizio, sembra una scusa, un modo per sottrarsi alla responsabilità mantenendo una parvenza di posizione elevata. Questo fino a quando la serie non rivela perché quella frase è nel volgare di Rachel. Il suo pediatra ha usato quella metafora quando stava sopportando una grave depressione post-partum dopo la nascita traumatica del suo primo figlio. Questa rivelazione trasforma la sua “scusa” nell’episodio 1 in un vero grido di aiuto che Toby continua a ignorare nella sua narrativa egocentrica.

Allo stesso modo, ogni flashback rivela abbastanza della prospettiva di Rachel per sostenere che l’interpretazione degli eventi di Toby è selvaggiamente unilaterale. Ad esempio, denigra costantemente Rachel per il valore delle cose materiali e dell’ambizione. Tuttavia, Rachel afferma che la sua ambizione fa bene a lei e ai bambini perché vuole dare loro tutto. Tuttavia, Toby si rifiuta di vedere le sue motivazioni attraverso qualsiasi altra lente morale oltre alla sua. In un altro incidente, Rachel si lamenta di aver perso una promozione perché ha rifiutato le avances sessuali del suo capo, e Toby riesce a fare la situazione su di lui. Mostra uno schema di scrollarsi di dosso i bisogni e i valori di Rachel a favore dei suoi. Mentre continua a sminuire l’esperienza di Rachel, la congeda, scrollandosi di dosso la trama femminista sovversiva dal materiale originale mentre presenta una narrazione grondante di retorica misogina. Indubbiamente, queste azioni avrebbero influenzato la fiducia in se stessa e l’individualità di Rachel durante il loro matrimonio.

Come Fleishman descrive l’egocentrismo di Toby

Comprendere lo stato mentale di Rachel e la storia del matrimonio Fleishman sfida le interpretazioni di Toby delle sue azioni attuali. Nell’episodio 2, “Welcome to Paniquil”, amici comuni informano Toby di aver visto Rachel dormire in un parco. Nell’episodio 4, “Dio, che idiota era!” irrompe in casa sua per indagare se ha una relazione. Lì trova scatole cinesi da asporto, marijuana e sonniferi che non sono suoi. Toby interpreta questa scoperta come prova di una sordida relazione e precipita nell’autocommiserazione, creando continuamente la situazione su se stesso. Non si ferma a chiedersi perché Rachel non stia cucinando a casa e riflette su quale tipo di stress mentale potrebbe causare tutto ciò. Non chiede se la marijuana sia una forma di automedicazione per l’ansia che le impedisce di dormire bene. Tutto quello che pensa è: “Come ha potuto Rachel fare questo a me?”

Quando si perde la prospettiva di Toby, molti segni indicano la scomparsa di Rachel come un tentativo di far fronte al divorzio, piangere il suo matrimonio e avere il tempo di scoprire chi è senza Toby. Non scusa il modo in cui ha lasciato i suoi figli con Toby e non ha avuto contatti. In tal modo e ignorando i tentativi di contatto di sua figlia, ha fatto un torto alla sua famiglia. Ma Toby è così preso dalla sua narrativa sul dolore che è incapace di considerare i sentimenti di Rachel. Era la storia del loro matrimonio e sta diventando la storia del loro divorzio. Mentre la miniserie continua, si può solo sperare che l’arco del personaggio di Toby includa imparare a camminare nei panni di Rachel e che lei ottenga un po’ di redenzione del personaggio come Nell’oscurità recentemente fatto per Murphy.