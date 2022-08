Come ‘What We Do In The Shadows’ crea la sua magia dei vampiri – Contenders TV – Deadline

I fan non ne hanno mai abbastanza di FX Cosa facciamo nell’ombra, che sta mandando in onda la sua quarta stagione, e a quanto pare nemmeno i critici. Lo spettacolo è nominato per sette Emmy Awards, inclusa la serie comica eccezionale.

Le scrittrici nominate agli Emmy Sarah Naftalis e Stefani Robinson (quest’ultima anche produttrice esecutiva) attribuiscono la popolarità dello spettacolo a qualcosa di molto semplice: è esilarante.

“Dal punto di vista della scrittura, per noi, penso che per quanto lo spettacolo sia una via di fuga per gli altri, è anche una via di fuga per noi”, ha detto Robinson durante il panel di Contenders Television: The Nominees di Deadline. “Penso che sia una vera opportunità per noi di spegnere e non essere così ammanettati a fare uno spettacolo che riguardi ciò che sta succedendo nel mondo”.

Naftalis ha aggiunto: “Questo è uno spettacolo in cui qualunque siano le battute più divertenti e stupide, entrerà nello spettacolo finale. Penso che la renda una mezz’ora davvero piacevole. Ci divertiamo una quantità ridicola a renderlo così, si spera, che si manifesti anche questo.

Kayvan Novak e Harvey Guillen in “Cosa facciamo nell’ombra”

Kayvan Novak interpreta Nandor the Relentless, il vampiro più anziano del gruppo, che sembra non riuscire ad andare d’accordo al mondo senza il suo familiare Guillermo (Harvey Guillen). Vederlo ora sullo schermo è molto lontano da quando si stava ancora guadagnando le zanne nell’episodio pilota.

“Se guardo indietro al primo giorno di riprese del pilot rispetto a oggi, il primo giorno è sembrato un battesimo di fuoco”, ha detto Novak. «Hai Jemaine [Clement] e Taika [Waititi] da entrambe le parti ti dicevo cose che dovresti fare e stai lavorando per loro – stai cercando di interpretare il ruolo di vampiro e loro hanno interpretato i vampiri per tutti questi anni. Quindi, alla fine di quel primo giorno di quel pilot, torni nella tua stanza d’albergo e stai piangendo. Pensi di essere licenziato; non sai come farlo.

“Quattro stagioni dopo, Nandor è il mio posto felice”, ha aggiunto. “Interpretarlo, fare la sua voce, indossare i suoi vestiti, pronunciare le sue battute, è come scivolare in un bagno caldo”.

Laura Montgomery, anche lei nominata agli Emmy, gioca un ruolo importante nel portare Novak al suo posto felice durante la creazione dei costumi per la serie, che secondo lei sono ispirati dalle sceneggiature.

“Prenderò la sceneggiatura e ovviamente è stato un sogno che si è avverato nella quarta stagione che Nadja (Natasia Demetriou) apra una discoteca”, ha detto. “Questo ha appena aperto la porta per alcuni costumi fantastici. Non vogliamo allontanarci troppo da quali sono i personaggi; è stato fantastico nelle stagioni 3 e 4 approfondire il retroscena di Nandor. Spero di rendergli giustizia”.

