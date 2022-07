Come l’Orso organizza la stagione 2

Quanto segue contiene spoiler per The Bear Stagione 1, oltre a menzioni di autolesionismo. Lo spettacolo è ora in streaming su Hulu.

La prima stagione di Il Orso ha spinto al limite il genio divisivo, Carmen, e il suo personale di cucina. Carmen ha dovuto superare il suicidio di Michael (suo fratello), lo stress dovuto all’elevazione della tavola calda che gli era rimasta, così come i suoi attacchi depressivi. Per fortuna, Carmen ha accettato la sfida, unendo lo staff dopo alcune intense controversie che li hanno quasi chiusi. Ma mentre sembra che ci saranno giorni più felici all’orizzonte, i fili sono stati creati per dipingere una stagione 2 altrettanto tumultuosa e turbolenta, a livello personale e aziendale.

The Bear Stagione 2 avrà un dramma nel Rebrand

Il Carmy dell’Orso strofina il pavimento della cucina.

Carmen credette di nuovo nel suo staff e finalmente lo videro come un leader. Lo ha incoraggiato a rinominare da “The Beef” a “The Bear”, in onore del cognome della sua famiglia di Berzatto. Tuttavia, mentre il personale si è calmato con il cambiamento, alcune cose potrebbero anche essere resistenti. Ordini online, preordini e articoli da asporto si sono rivelati impegnativi, quindi se Carmen vuole davvero diventare un’azienda d’élite a Chicago, dovrà coinvolgere tutti nel loro gioco A.

Potrebbero entrare nuovo personale, inoltre le procedure operative standard dovranno essere modificate. In quanto tale, Carmen potrebbe essere più dura nel suo staff, come l’esuberante Ebra. Dovranno anche capire il loro pubblico, perché mentre Fak è a bordo per aiutare con i videogiochi, la folla geek potrebbe uscire dalla loro fascia demografica abbastanza presto. In poche parole, Carmen deve capire a quale pubblico vuole rivolgersi, il che potrebbe farlo cedere allo stress.

The Bear Stagione 2 deve capire il ruolo di Sydney

Sydney è una studentessa di successo che adorava la cucina di Carmen a New York. È stato un sogno lavorare con lui, soprattutto dopo che alla fine ha ceduto e ha deciso di usare la sua esperienza culinaria per aggiornare il menu. Il suo risotto è un piatto, ma la stagione 2 può vedere lei e Carmen sperimentare, inventando altre cose selvagge. Il problema è che è impaziente, quindi potrebbero scontrarsi di nuovo, soprattutto perché Carmen è più esperta.

Dovrà calmarsi mentre questo insegnante va avanti. La seconda stagione dovrà anche definire il ruolo di Sydney, possibilmente spostandola a manager piuttosto che sous-chef. Il motivo è che capisce meglio il business, avendo escogitato un piano, non solo per il menu, ma per le vendite digitali e così via. Il fatto che abbia ricevuto un’istruzione moderna aiuta, quindi una mossa del genere consentirebbe a Carmen di attenersi al cibo. Ma ancora una volta, entrambi hanno ego, quindi è probabile che avranno opinioni molto diverse sui progressi dell’Orso.

The Bear Stagione 2 deve maturare Richie Up

Richie (cugino di Carmen) è stato un disastro in questa stagione. Non riusciva a gestire Sydney che impressionava sul lavoro, con i progressi del posto che lo facevano sentire obsoleto. È troppo frettoloso ed è quasi finito in prigione dopo aver picchiato un cliente, quindi Richie, armato di pistola, ha davvero bisogno di calmarsi. La stagione 2 può guardarlo mentre cerca di fare un’inversione a U, che porrebbe ufficialmente fine alla carneficina con Syd dopo che lei lo considera un perdente.

Sarà salutare anche per lui, perché come papà sta lottando ed è abituato ad autosabotarsi. Il suo ex, Tiff, lo considerava una “cattiva notizia”, ​​il che apre la strada a Richie per dimostrare che si sbagliava. Il problema è che si è dilettato con lo spaccio di cocaina, sembrava chiamare la polizia sui gangster della zona e potrebbe anche essere preso di mira dagli amici del ragazzo che ha ferito. In quanto tale, è probabile che i problemi seguano Richie, il che significa che l’Orso potrebbe doverlo liberare, anche se cresce.

La stagione 2 di The Bear ha bisogno di sistemare la famiglia di Carmen

Carmen ha fatto ammenda con sua sorella, Sugar, e suo marito, Pete. Sugar ha firmato insieme a Michael, quindi per fortuna i soldi che Carmen ha trovato nelle lattine di pomodoro sono stati allontanati dall’IRS. Ma se sorgono problemi a causa della fonte dei fondi, Sugar potrebbe voler uscire. Questo potrebbe anche spaventare Pete, dato che Michael era uno spaccapillole che potrebbe essersi dilettato anche con altri narcotici. Se Pete lo perde per questa rivelazione e Carmen lo colpisce di nuovo, anche questo potrebbe mandare Sugar oltre il limite.

Inoltre, Carmen deve chiudere con sua madre. Non l’ha mai visitata dopo il suicidio di Michael, quindi c’è qualche problema nascosto tra loro. Ciò potrebbe anche portare alla divulgazione di altri segreti, informando sul motivo per cui Michael ha interrotto Carmen, il che ha spinto Carmen ad andare a cucinare in città. Sembra che la famiglia stia nascondendo molte cupe bombe, il che potrebbe portare alla rottura definitiva di Carmen nella seconda stagione.

The Bear Stagione 2 deve appianare il passato di Michael

Michael ha preso in prestito $ 300.000 dal mafioso, Cicerone, che Carmen ha trovato nelle lattine. Pagherà il personale e migliorerà l’attività, ma c’è ancora molta oscurità che coinvolge i contanti. Michael lo ha cancellato come pagamenti a KBL Electric, ma se l’IRS viene a sniffare per verificare cosa c’è nei libri, potrebbe scoprire la frode.

Non è noto se la KBL sia reale o meno, se sia una copertura della droga, o se Michael sia coinvolto in appropriazione indebita e riciclaggio di denaro al di fuori della droga. Forse per questo ha respinto Carmen: per proteggerlo. In ogni caso, se il governo federale chiude, la tavola calda verrà chiusa e i Berzatto potrebbero ritrovarsi in galera. Inoltre, c’è sempre la possibilità che qualcuno abbia ucciso Michael, a causa delle sue squallide iniziative imprenditoriali, che potrebbero spalancare lo spettacolo e far crollare l’impero culinario di Carmen.

La stagione 2 di The Bear può scatenare una storia d’amore per Marcus & Syd

Quando Marcus e Syd hanno lasciato Carmen dopo un tracollo, hanno condiviso una bella cena insieme. Hanno una grande chimica e si ispirano a vicenda. In quanto tali, potrebbero essere coinvolti sentimentalmente, soprattutto perché trascorrono così tanto tempo insieme al lavoro. Permetterebbe anche a Tina di offrire consigli a Syd, ripagandola per tutte le cose che Syd le ha insegnato sull’evoluzione al ristorante.

La cosa interessante è che Marcus sta cercando di diventare un esperto di torte e ciambelle, quindi Syd può aiutarlo. È molto disciplinato e ossessionato così tanto che ha dormito nella tavola calda solo per stare al passo. Quindi, Syd potrebbe essere la chiave per bilanciare, aggiungendo un grado di professionalità che non aveva poiché non ha mai frequentato una scuola di cucina come lei. Questo potrebbe persino spingerli entrambi a lasciare le loro zone di comfort e lavorare sul catering, cosa in cui Syd inizialmente ha fallito. In definitiva, questo potrebbe mettere alla prova Carmen sul fatto che voglia perdere beni preziosi mentre dà loro la sua benedizione dopo averli visti sbocciare sotto la pressione.

Tutti gli otto episodi di The Bear sono disponibili su Hulu.