Come la sconfitta di Carmen ha impostato la sua vittoria

Quanto segue contiene spoiler per la prima stagione di Hulu’s The Bear, oltre a menzioni di autolesionismo.

Uno degli aspetti più intriganti della Stagione 1 di Il Orso era il trauma generazionale che Carmen ha dovuto affrontare per far andare avanti la tavola calda della famiglia. Il giovane chef stava lottando per fare i conti con il suicidio di Michael (suo fratello), la sua disconnessione da sua madre e sua sorella e come è stato lasciato questo ristorante che sembrava essere rovinato. A volte ha portato Carmen a perdere il controllo, soprattutto dopo che è uscita una recensione che offriva loro oggetti di scena.

Questo ha creato un finale teso, “Braciole”, in cui Carmen ha iniziato a chiedersi se fosse davvero tagliato per recitare. Tutti i suoi dubbi sui giorni della grande città a New York, dove era uno chef a cinque stelle, sono tornati alla ribalta. Tuttavia, mentre questa debilitazione mentale paralizzante ha spianato la strada alla più grande sconfitta di Carmen, ha ironicamente aperto anche una porta verso la sua più grande vittoria.

CORRELATO: La principessa dà il meglio di sé quando non si prende troppo sul serio

È successo dopo che un tracollo ha quasi chiuso un negozio, dipingendo Carmen come una sadica cattiva. Hanno preso troppi ordini online dopo la recensione brillante, facendo impazzire Carmen, specialmente a Sydney, il cui piatto il recensore segreto amava. Sydney e Marcus alla fine abbandonarono i loro incarichi in mezzo alle lotte intestine, sentendosi totalmente traditi dal capo. Ha lasciato lo staff a corto di due mentre Carmen ha cercato di tornare al lavoro il giorno successivo. Tuttavia, quando ha cercato di accendere una sigaretta nella fiamma del forno, si è quasi bruciato tutto il viso.

Infatti, quando il piano cottura e il muro hanno preso fuoco, Carmen è rimasta immobilizzata. Fissò le fiamme, accettando finalmente la sua caduta. Questo era metaforico perché Carmen ha cercato di rinascere dopo aver lasciato l’industria dell’eleganza, inoltre sapeva che non era sicuro e non igienico fumare in cucina, soprattutto dopo che le autorità sanitarie erano già scese con loro così duramente. L’intera debacle sembrava una punizione per essersi arresa e aver infranto le regole, negando l’ordine e la disciplina che aveva cercato così duramente di creare. Per fortuna, il suo staff lo ha spento, vedendo che Carmen era rotta.

CORRELATO: Che fortuna per te, Leo Grande è un rinfrescante non-romanzo

Quando Carmen si è seduta fuori, suo cugino Richie gli ha finalmente dato una lettera che Michael ha lasciato. Richie resistette, sapendo che una volta consegnata questa lettera, avrebbe ufficialmente significato che Michael se n’era andato. La lettera era semplice, con una parte che diceva a Carmen di “lasciarlo strappare” – lo slogan di Michael e, in generale, la sua fiducia nel suo fratellino. L’altro aveva una ricetta per gli spaghetti di Michael che Carmen non voleva più nel menu. Molti si chiedevano se fosse perché Carmen considerava con condiscendenza il piatto sotto di lui, o se davvero non sapeva come farlo.

Ma molto probabilmente perché gli ha ricordato come Michael ha preparato il piatto per loro, il tutto per celebrare la famiglia. In quanto tale, Carmen ha scritto a Sydney la sua ricetta, quello stesso risotto che sentiva non era pronto, nonostante il recensore lo adorasse, dicendole che aveva bisogno di acido. Alla fine ha abbracciato i suoi errori in questo momento, come ha sfogato la sua rabbia sugli altri e come non ha accettato quanto la partenza di Michael lo abbia ferito.

In quanto tale, la divisiva Carmen finalmente espiò, cucinando gli spaghetti di Michael affinché lo staff si unisse. Ma quando ha aperto i barattoli di pomodoro, ha trovato mazzette di contanti all’interno. Questo è stato il denaro che Michael ha lasciato dietro di sé che ha preso in prestito da Cicero e che ha finto di pagare sui libri contabili con KBL Electric. Ora, Carmen potrebbe pagare i suoi lavoratori, evitare l’IRS, cucinare e fare soldi per ripagare il mafioso e sistemare il posto. Per finire, Sydney è tornata, con Carmen desiderosa di darle più libertà culinaria. Tutto ciò ha permesso a Carmen di rinominare con sicurezza da “The Beef” a “The Bear”. Era per onorare il cognome della sua famiglia, Berzatto, e anche Michael, che ricordava alla fine della stagione, con tutto lo staff che mangiava felicemente gli spaghetti.

Tutti gli otto episodi di The Bear sono disponibili su Hulu.