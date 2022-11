Come la rosalina di Hulu mina il suo stesso messaggio sull’amore

Quanto segue contiene spoiler per Rosaline, ora in streaming su Hulu.

Rosalina è un originale Hulu del 2022 diretto da Karen Maine che si unisce alla tendenza in continua crescita degli adattamenti moderni della letteratura classica. Rosalina è un adattamento di una delle più famose opere teatrali dell’opera di Shakespeare, Romeo e Giulietta. Come molte rivisitazioni recenti, Rosalina mira a centrare la narrazione per concentrarsi su un personaggio femminile spesso messo da parte: in questo caso, l’ex amore di Romeo, Rosaline. In tal modo, fornisce una nuova visione della vita dell’ex amore di Romeo e approfondisce la natura stessa del suo rapporto con Romeo e sua cugina Giulietta e le conseguenze indesiderate del suo legame con entrambi. Rosalina è una rivisitazione moderna a tutti gli effetti ed è piena di anacronismi; i personaggi rinunciano inoltre alla verbosità di Shakespeare, optando per riferimenti contemporanei. Questo stabilisce il tono del film come uno che pretende di criticare l’opera originale e offrire un commento penetrante sui suoi temi.

Il film utilizza le varie interazioni di Rosaline con Romeo, Giulietta e il suo aspirante corteggiatore, Dario, come mezzo per fornire un commento sul tema centrale dell’opera teatrale, l’amore. Una sconvolta Rosaline è una voce della ragione all’interno del primo atto del film mentre lotta per capire come Romeo sia andato avanti così facilmente da quella che lei presumeva essere una relazione di valore significativo. Tenta di instillare questa ragione in Giulietta, anche se attraverso un comportamento connivente, per farle capire la natura capricciosa di Romeo. Lo illustra informando Giulietta che le commoventi parole in prosa di Romeo non sono state scritte esclusivamente per lei, ma invece parole che usava spesso con tutti i suoi amanti, e così facendo, Giulietta è riluttante a ricambiare l’affetto di Romeo. Juliet, tuttavia, viene a conoscenza di questi schemi ed è riluttante a vedere la verità nelle parole di Rosaline presumendo che provengano da un luogo di pura gelosia.

Rosaline allo stesso tempo critica e condona Romeo e Giulietta

Imperterrita dal suo litigio con Giulietta, Rosaline continua a competere per l’attenzione di Romeo, convinta che siano ancora innamorati e persino coinvolgendo Dario nei suoi piani. Dopo uno di questi exploit, Dario interroga Rosaline su “cosa [she] in realtà [likes] sul ragazzo Montecchi?” La domanda svela Rosaline poiché non riesce a fornire risposte concrete, sostenendo che sono semplicemente “innamorati”. Ciò rivela che Rosaline non è diversa da Giulietta, poiché non sa quasi nulla di chi sia Romeo e di lei l’idea dell’amore è nella migliore delle ipotesi fragile. Rosalina avrebbe dovuto continuare a sviluppare questi sentimenti per esporre la realtà, che potrebbe benissimo essere che è infatuata di Romeo perché ama la libertà che le offre dalla vita repressa che conduce. Le dà tregua e speranza dall’infinita schiera di corteggiatori e dal peso schiacciante di non avere il privilegio e il libero arbitrio per perseguire le sue ambizioni.

Invece, Dario ribatte che l’amore è un sentimento profondo che si prova che è inspiegabile ma indiscutibile. Insinua che questo è il motivo per cui il suo rapporto con Romeo è andato in pezzi, non perché lei lo conoscesse a malapena. Questa conversazione funziona direttamente per legittimare anche l’amore di Romeo e Giulietta, il che è del tutto in contrasto con il commento precedente Rosalina trasmesso sulla natura volubile del giovane amore. Tuttavia, Rosaline non ha scrupoli con la logica alla base di questo e trova invece la conversazione incredibilmente perspicace. Tanto che cambia completamente la sua melodia sulla relazione di Romeo e Giulietta e invece spende le sue energie per tutto l’ultimo terzo del film prevenendo la cattiva sorte che attende Romeo e Giulietta. Rosaline, in un film che dovrebbe raccontare la sua storia, diventa un atto secondario e uno strumento utilizzato per portare avanti la storia di Romeo e Giulietta.

Cosa sta cercando di dire Rosaline sull’amore?

Rosaline e Dario riescono con successo a fornire a Romeo e Giulietta un mezzo per fuggire da Verona e, in una scena a metà dei titoli di coda, la coppia ha una conversazione imbarazzante. La conversazione è noiosa e costantemente stentata dal fatto che Romeo e Giulietta non sanno assolutamente nulla l’uno dell’altra. La scena è di natura comica, ma annulla ancora una volta i precedenti tentativi del film di convalidare l’amore di Romeo e Giulietta. Questa continua ritrattazione di tutti i commenti fatti durante il film si traduce in Rosalinail tono diviene contorto. Il film non è sicuro se crede davvero nell’ideologia dell’amore che ha deciso di criticare.

