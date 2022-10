Come guardare Ramy Stagione 3

La serie pluripremiata Ramy è destinato a tornare per la stagione 3! Dotato Ramy Youssef nei panni dell’adorabile protagonista Ramy Hassan, la nuova stagione vede l’incapace millennial del New Jersey tornare al suo viaggio alla scoperta di se stesso. Il suo percorso si rivela difficile, soprattutto perché è costantemente trascinato tra due culture contrastanti. Tuttavia, Ramy è costantemente alla ricerca di una vita degna di essere vissuta.

Youssef interpreta Ramy Hassan, dopo aver vinto un Golden Globe come miglior attore – serie televisiva musicale o commedia per il ruolo nel 2020. Amr Svegliato interpreta suo padre Farouk, Hiam Abbass appare come sua madre Maysa, e Cavaliere della Luna stella emergente Maggio Calamawy interpreta sua sorella Dena. Altri membri del cast e guest star di Ramy includere Laith Nakli come zio Naseem, Via Stefano come Stevie, Maometto Amer come Mo, Dave Merheje come Ahmed, e Mia Khalifa come se stessa. Modello Bella Hadid è impostato per avere un ruolo di ospite ricorrente nella prossima stagione. Anche se non ci sono ancora molte informazioni sul suo personaggio, Ramy segna il debutto nella serie sceneggiata di Hadid.

VIDEO DEL COLLIDER DEL GIORNO

Ramy, anch’esso creato da Youssef, è stato celebrato per il suo ritratto dei musulmani americani all’interno della società occidentale. In un mondo in cui la comunità musulmana è stata spesso rappresentata in una luce negativa, la serie è una nuova interpretazione di com’è abbracciare le infinite possibilità che la vita ha da offrire rimanendo fedeli ai propri valori islamici. Ecco dove puoi vedere la terza stagione di Ramy.

Immagine tramite Hulu

Correlati: “Mo” Images rivela la serie comica di Mo Amer e Ramy Youssef

Quando debutterà la terza stagione di Ramy?

Immagine tramite Hulu/A24

Ramy La terza stagione è stata presentata in anteprima alle 3:00 ET/ 12:00 PT in poi Venerdì 30 settembre 2020.

La stagione 3 di Ramy è in streaming online?

Assolutamente! Puoi prendere la stagione 3 di Ramy esclusivamente su Hulu. La nuova stagione presenta 10 nuovi episodi, tutti in calo nella data di uscita iniziale, perfetti per chiunque stia cercando di abbuffarsi!

Guarda su Hulu

Puoi trasmettere in streaming Ramy senza Hulu?

Sfortunatamente, ciò non sarebbe possibile. Ramy è disponibile solo per lo streaming su Hulu. Ma non preoccuparti! Se non hai ancora un abbonamento Hulu, puoi scegliere un piano che funzioni per tutte le tue esigenze di streaming: Hulu ($ 6,99/mese), Hulu No Ads ($ 12,99/mese), Hulu + Live TV ora con Disney+ ed ESPN+ ( $ 69,99/mese) o Hulu (senza pubblicità) + TV in diretta ora con Disney+ ed ESPN+ ($ 75,99/mese).

Di cosa parla la terza stagione di Ramy?

Ecco la sinossi ufficiale di Hulu Ramy Stagione 3:

La serie segue la prima generazione, l’egiziano-americano Ramy Hassan (Youssef) e la sua famiglia mentre esplorano la spiritualità nel loro quartiere politicamente diviso del New Jersey. Ramy continua a portare una nuova prospettiva sullo schermo mentre esplora le sfide di com’è essere intrappolati tra una comunità religiosa che crede che la vita sia una prova morale e una generazione millenaria che dubita persino dell’esistenza dell’aldilà. Nella terza stagione, la sua famiglia è costretta ad affrontare una vita dedicata alle preoccupazioni mondane – e in alcuni casi alle bugie – mentre Ramy abbandona il suo viaggio spirituale, dedicandosi invece a lui e all’attività di diamanti di suo zio.

Relazionato: I migliori spettacoli su Hulu in questo momento

Esiste un trailer per la terza stagione di Ramy?

In base al trailer, sembra Ramy La stagione 3 riprende esattamente da dove si era interrotta la stagione precedente. Attualmente attraversando un’enorme crisi di fede, il personaggio titolare sta cercando di venire a patti con chi vuole essere e chi è in questo momento. Puoi aspettarti che Ramy cerchi di riconciliarsi con le sue convinzioni e lotti per capire cosa significa essere una persona della sua fede, soprattutto nel contesto del sogno americano.

Guida agli episodi della terza stagione di Ramy

Come menzionato sopra, Ramy La stagione 3 ha dieci episodi, tutti in uscita il 30 settembre. Ecco i titoli e le logline di ogni episodio in uscita in questa stagione:

Episodio 1: “Harry Potter”

Stai guardando il porno di cavalli?

Episodio 2: “Sigarette egiziane”

Ramy, Ramy, Ramy, Harami.

Episodio 3: “Limoges”

L’Egitto sarà proprio come l’America.

Episodio 4: “Questo è quello che ha detto”

Il tappetino da preghiera non è in vendita.

Episodio 5: “Mamma cattiva”

Non mi interessa il tuo rapporto halal/haraam.

Episodio 6: “American Life Coach”

L’intero villaggio piange.

Episodio 7: “Il dottore della seconda opinione”

Lavoro emotivo.

Episodio 8: “Mercanti a Medina”

Pregare. Tornare presto.

Episodio 9: “Una coperta in televisione”

Austin Powers è il cinema classico.

Episodio 10: “Abbiamo rinunciato a tutto per gli hot dog”

Maktoub.

Relazionato:Chi è May Calamawy? Tutto da sapere su Breakout Star di Moon Knight

Altri programmi simili a Ramy che puoi guardare ora

Immagine tramite Netflix

Mo: Un altro progetto co-creato da Youssef, Mo presenta il rifugiato palestinese Mo Najjar (Mo Amer) mentre affronta la sua vita quotidiana a Houston, in Texas. Proprio come dentro Ramy, Mo ha anche difficoltà a bilanciare la sua fede islamica con la sua vita quotidiana. Oltre alla sua famiglia giudiziosa e tesa, il suo percorso roccioso verso la cittadinanza statunitense non gli rende la vita più facile. Sia esilarante che sincero, Mo ti mostra che qualcuno ti copre sempre le spalle, a prescindere dai tuoi ostacoli.

Guarda su Netflix

Maestro di Nessuno: Dev Shah (Aziz Ansari) è un attore di 30 anni di semi-successo che è praticamente all’oscuro di ciò che vuole nella vita. Anche se sostanzialmente sta bene, vuole scoprire la sua vera identità. Portandoti in un viaggio toccando diversi argomenti, che vanno dall’esperienza dell’immigrato alla complessa scena degli appuntamenti moderni, Maestro di Nessuno esamina com’è crescere da adulto in città.

Guarda su Netflix

Signora Marvel: Portando la parola “supereroe” a un altro livello, Signora Marvel introduce Kamala Khan (Iman Vellani), un’adolescente americana musulmana che vive a Jersey City. Quando non gioca ai videogiochi o fa un’abbuffata di fan-fiction, Kamala è immersa nel fandom dei supereroi, con un amore speciale per Carol Danvers alias Captain Marvel (Brie Larson). Quello che Kamala non si rende conto è che ha dei suoi superpoteri, che aspettano solo di essere attivati. Con una nuova serie di abilità, Kamala impara ad adattarsi al suo ritrovato senso di sé rimanendo fedele a se stessa e alla complicata eredità della sua famiglia.

Guarda su Disney+