Colin Kaepernick sarà il produttore esecutivo della docuserie “Killing Count” per Hulu – Deadline

ESCLUSIVO: ABC News Studios sta aumentando la sua lista di docuserie sui veri crimini per Hulu con nuovi progetti di artisti del calibro di Colin Kaepernick e La via verso il basso Nilo Cappello.

Lo streamer lancerà tre nuove docuserie dalla neonata divisione di produzione che è stata lanciata lo scorso anno con piani per 100 ore di programmazione quest’anno.

Tre nuovi titoli che andranno in onda a gennaio sono: Killing County, Morte nei dormitori e Rete della Morte.

Morte nei dormitoriche verrà lanciato il 5 gennaio, racconta le storie vere di sei studenti universitari le cui vite sono finite tragicamente in un omicidio: Andrea DelVesco dell’UCLA, Christian Aguilar dell’Università della Florida, Yeardley Love dell’Università della Virginia, Michael Deng del Baruch College, Samantha Josephson dell’Università della Carolina del Sud, e Katie Autry della Western Kentucky University.

Ogni episodio si concentrerà sulla vita di un brillante giovane studente, immergendosi nel loro potenziale perduto, nel dolore dei loro cari e nella lotta per consegnare i loro assassini alla giustizia attraverso interviste con la famiglia, gli amici e le forze dell’ordine. Puoi guardare il trailer qui sotto.

Proviene da ABC News Studios in associazione con The Intellectual Property Corporation, la società di proprietà di Sony dietro Leah Remini: Scientology e le conseguenzee Yes, Like The River, la società fondata da La via verso il basso produttore esecutivo Nile Cappello.

Carrie Cook di ABC News Studios è produttore esecutivo e David Sloan è produttore esecutivo senior con Cappello, Eli Holzman, Aaron Saidman e Myles Reiff anche produttori esecutivi.

Rete di Morte, che verrà lanciato il 19 gennaio, è una serie in sei parti che segue le indagini degli investigatori online mentre usano impronte digitali, database del DNA e il potere dei social media per risolvere casi di omicidio raccapriccianti, misteriosi e bizzarri.

Ogni episodio racconta una nuova indagine, incentrata su un detective dilettante e un caso: dall’identificazione di un teschio trovato all’interno di un secchio di cemento a un’area di sosta per camion, a una Jane Doe in un frutteto della California, fino a rintracciare un vincitore della lotteria scomparso all’improvviso, fino a informazioni più personali. tragedie come la ricerca da parte di un padre dell’assassino della figlia adolescente.

È prodotto da ABC News Studios in associazione con Blink Films con i produttori esecutivi Beth Hoppe, Justine Kershaw e Lucie Ridout.

Infine, Contea dell’uccisione, che verrà lanciato il 26 gennaio, è il produttore esecutivo dell’ex star della NFL Colin Kaepernick, che ha un accordo di produzione con la Disney.

La serie in tre parti esplora Bakersfield, una grande città con l’anima di una cittadina nel cuore della California, dove le cose non sono sempre come sembrano. È narrato da André Holland.

Una sparatoria mortale in un hotel costringe la famiglia Ramirez a dubitare di tutto ciò che sanno sulla loro città. Nel disperato tentativo di scoprire cosa sia realmente successo alla persona amata, scoprono presto di non essere soli nella loro tragedia e combattono per la verità. È una storia di colpi di scena, presunta corruzione e insabbiamento e solleva la domanda: a chi ti rivolgi quando quelli che dovrebbero servirti e proteggerti sono quelli di cui non ti puoi fidare?

È prodotto da ABC News Studios in associazione con Kaepernick Media con Kaepernick e Robe Imbriano.

Questi sono gli ultimi documentari per ABC News Studios, che è gestito da Reena Mehta, con artisti del calibro di Grails: quando le scarpe da ginnastica cambiano il gioco, Le docuserie politiche di George Stephanopoulos Viaggio di potere e il prossimo documento Pretty Baby: Brooke Shieldspresentato in anteprima al Sundance Film Festival a gennaio.