Ciò che l’orso ottiene nel settore della ristorazione

Il dramma/commedia di Hulu e FX L’orso, recentemente rinnovato per la sua seconda stagione, ha portato gli spettatori nel mondo della gestione di un ristorante. La serie ha attirato un po’ di attenzione con il suo ritratto di Carmen “Carmy” Berzatto (Jeremy Allen White) e la sua lotta per rianimare il ristorante di sandwich di manzo del suo defunto fratello (Jon Bernthal).

L’orso si svolge in gran parte in detto ristorante, offrendo agli spettatori un accesso intimo al funzionamento interno dell’industria alimentare. In tutti gli otto episodi dello show ci sono flashback e sogni del passato di Carmy che lavora nella cucina raffinata. L’ambiente a volte sterile dei ristoranti di fascia alta è in contrasto con il pasticcio sparso di The Original Beef of Chicagoland e gli eclettici dipendenti che ci lavorano, ma questo contrasto serve a incapsulare la vastità dell’industria della ristorazione e le sue numerose sfumature. Quindi, cosa fa esattamente L’orso chiodo sul business della ristorazione?

Un fattore di lavorare in un ristorante che L’orso descrive accuratamente il linguaggio specifico che gli chef (e altri dipendenti del ristorante) usano per comunicare. Ad esempio, frasi come “dietro”, “mani” e “fuoco” sono costantemente ascoltate durante ogni episodio di L’orso. Gli spettatori che hanno lavorato nei ristoranti probabilmente conoscono già il significato di queste parole e ne comprendono il significato. Per chi non ha esperienza di ristorazione, è la prova di quanto sia importante ogni interazione in cucina.

L’episodio 7 della serie, intitolato “Review”, dimostra perfettamente la necessità del linguaggio quando Richie (Ebon Moss-Bachrach) e Sydney (Ayo Edebiri) si scontrano più volte, portando Sydney a pugnalare accidentalmente Richie con un coltello. La lotta di potere in cucina è illustrata dal rifiuto iniziale della maggior parte del personale di usare queste frasi, costringendo Carmy a dimostrarsi un leader e creare un nuovo sistema che incorpori le dinamiche esistenti del ristorante con il suo stesso background di Michelin chef.

A parte il gergo specifico usato L’orso, lo spettacolo caratterizza il pesante stress che Carmy affronta mentre guida il ristorante del fratello defunto. Oltre a venire a patti con il proprio dolore e la propria ansia, Carmy deve salvare il negozio fatiscente dalla rovina finanziaria mentre gestisce la proprietà su base giornaliera. Le macchine si rompono, non viene consegnata carne a sufficienza o si rompe un bagno, e Carmy è responsabile di tutto mentre deve ancora prepararsi per il pranzo e la cena. Questa immensa ansia è riconducibile agli chef e ai ristoratori della vita reale, alcuni dei quali hanno deciso di non guardare L’orso perché è un tale promemoria del trauma e degli abusi che hanno subito. In un recente articolo di Bon Appétit, Alix Baker (Tritato vincitore ed ex chef) ammette “Mi sento come se stessi guardando l’ambiente di lavoro malsano che ho scelto di lasciare”.

L’orso prende questa travolgente ansia e la rivolge a tutti, incluso lo spettatore, per presentare una straziante realtà di lavoro in un settore così frenetico e spietato. La tensione è sempre alta in cucina e ogni singolo errore sembra catastrofico. Questa energia ansiosa e frenetica si manifesta come un orso letterale nei sogni di Carmy, rappresentando il modo in cui vede non solo se stesso, ma anche il suo dolore e la rabbia per la morte di suo fratello e il suo desiderio di essere abbastanza bravo in un’industria a cui non piace tagliare qualcuno svogliato.

Dopo l’ingresso di Sydney nell’episodio uno (“System”), Carmy e gli spettatori si confrontano con un altro aspetto del mondo culinario che è perfettamente catturato da L’orso: mascolinità tossica. Dalla prima interazione condiscendente di Sydney con Richie al rifiuto di Carmy di ammettere che il suo nuovo piatto è buono, Sydney deve affrontare la verità che questa industria è ancora intrisa di nozioni patriarcali. Mentre il comportamento di Carmy e Richie è un riflesso della realtà delle donne nelle industrie dominate dagli uomini, lo spettacolo rivela come l’aspetto della perfezione si trasformi in una palese misoginia.

In un flashback pieno di ansia sul tempo trascorso da Carmy a lavorare nel “miglior ristorante del mondo”, gli spettatori vedono il modo evirante e demoralizzante in cui il suo capo (Joel McHale) gli parla. Il ciclo di abusi continua, portando Carmy, Richie, Sydney e altri membri del ristorante a precipitare in una spirale di discussioni e tensioni irrisolte. Entro la fine della prima stagione, Carmy inizia a disfare tutto il suo trauma con suo fratello, permettendogli di entrare in rapporti migliori con Richie e persino provare a fare ammenda con Sydney. Sebbene questi cicli di abusi e mascolinità tossica non siano inerenti solo all’industria della ristorazione, L’orso riesce a fare da specchio a questo settore a volte difettoso.

L’orso è uno spettacolo fantastico e serrato su un uomo distrutto e il suo viaggio per salvare il ristorante della sua famiglia. La serie ha portato con successo agli spettatori la realtà del lavoro in cucina, con il risultato che i fan hanno collegato lo spettacolo alle proprie esperienze di lavoro nei ristoranti.

Mentre L’orso non sarà accurato per tutti, c’è un innegabile apprezzamento e conoscenza dell’artigianato e delle sue numerose insidie ​​che rimane una rappresentazione accurata della vita del ristorante.

The Bear è ora in streaming su Hulu.