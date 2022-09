Ci sarà una seconda stagione di The Patient su Hulu?

Hulu ha offerto una miriade di serie costellate di star negli ultimi anni e il suo ultimo arrivo, The Patient, non è diverso con Steve Carell e Domhnall Gleeson a guidare il cast.

L’avvincente thriller racconta la storia di un terapeuta che è tenuto prigioniero da un paziente serial killer e approfondisce i problemi di entrambi gli individui.

Anche se The Patient potrebbe essere appena arrivato sui nostri schermi, l’attenzione si sta spostando su ciò che ci aspetta e se potremmo potenzialmente vedere una stagione 2 del thriller di Hulu.

La data di rilascio del paziente e l’anteprima della trama

Il paziente è arrivato su Hulu negli Stati Uniti martedì 30 agosto 2022.

Con Steve Carell, la serie racconta la storia di Alan Strauss, un terapeuta tenuto prigioniero da uno dei suoi pazienti, Sam Fortner (Gleeson).

Sam si rivela un serial killer ma non è qui per uccidere Alan… ancora. Invece, ha una richiesta insolita, di tenere sotto controllo i suoi impulsi omicidi.

Con la sua vita in pericolo, Alan deve rimuovere gli strati della compulsione omicida di Sam mentre approfondisce anche i suoi problemi repressi che hanno visto aprirsi una spaccatura all’interno della sua famiglia.

Ma il tempo stringe, tuttavia, e Alan deve trovare un modo per fermare Sam prima che diventi complice dei suoi omicidi o addirittura diventi lui stesso un bersaglio.

Ci sarà una seconda stagione di The Patient?

No, il paziente non dovrebbe tornare per una seconda stagione.

Questo perché il thriller è stato annunciato come una serie limitata da FX su Hulu, il che significa che la sua storia sarà raccontata nell’arco di una stagione prima della fine.

Non è impossibile rinnovare le serie limitate con esempi recenti tra cui The White Lotus, Your Honor, Big Little Lies e 13 Reasons Why, ma è un evento raro.

Serie più limitate da guardare su Hulu

Mentre si prevede che The Patient finirà senza ottenere una stagione 2, significa che gli abbonati Hulu possono rivolgersi alla vasta libreria del servizio di streaming di spettacoli simili in forma abbreviata.

Hulu ha tutta una serie di serie limitate che sono arrivate solo nell’ultimo anno.

Questi includono drammi medici del calibro di Dopesick e The Dropout, spettacoli biografici come Pam & Tommy, Candy e l’attuale Mike, nonché il film drammatico, Under the Banner of Heaven.

The Patient è ora disponibile per lo streaming su Hulu dopo il rilascio il 30 agosto 2022.

