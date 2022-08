Chipo Chung e Anthony Mark Barrow si uniscono a Hulu Drama – Deadline

ESCLUSIVO: Chipo Chung e Anthony Mark Barrow si sono uniti al cast di Torta neraun dramma familiare in lavorazione per Hulu basato sul libro di Charmaine Wilkerson.

Chung interpreterà Eleanor Bennett, che lascia una serie di registrazioni dopo aver perso la sua battaglia contro il cancro. Le sue storie raccontano il suo viaggio dai Caraibi all’America che sconvolge i suoi figli sopravvissuti e sfida tutto ciò che pensavano di sapere sulla donna che li ha cresciuti. Chung sarà un personaggio regolare della serie.

Barrow reciterà nei panni di Clarence “Little Man” Henry, il capo di una potente famiglia in Giamaica negli anni ’60, temuto e rispettato dalla comunità dell’isola.

Torta nera è descritto come un dramma familiare avvolto in un mistero di omicidio. La storia si svolge in Giamaica, Roma, Scozia, Inghilterra e California meridionale. Ecco il logline ufficiale: alla fine degli anni ’60, una sposa in fuga di nome Covey scompare tra le onde al largo della costa della Giamaica e si teme sia annegata o una fuggitiva in fuga per l’omicidio del marito. Cinquant’anni dopo in California, Eleanor Bennett, una vedova sulla sessantina, perde la sua battaglia contro il cancro, lasciando ai suoi due figli separati una chiavetta USB che contiene storie mai raccontate del suo viaggio dai Caraibi all’America. Queste storie, narrate da Eleanor, sconvolgono i suoi figli e sfidano tutto ciò che pensavano di sapere sull’origine della loro famiglia. Marissa Jo Cerar ha scritto l’adattamento e funge da showrunner per Torta nera, che abbraccia decenni. È di Harpo Films di Oprah Winfrey e Kapital Entertainment di Aaron Kaplans.

Chung sarà presto visto nella serie Apple Lana vergine così come nella terza stagione della HBO I suoi materiali oscuri. È apparsa in film come Luce del sole e Prova ed era una serie regolare Camelot per Starz. È rappresentata da A3 Artists Agency e Conway van Gelder Grant.

Barrow era nel pilot Scappa per la NBC. I suoi crediti includono anche Amore, sesso + robot, EastEnders, Coloniae La convergenza: missione. È rappresentato da The Priluck Company e Identity Agency Group.