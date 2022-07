Chi interpreta Theo in Only Murders in the Building? Incontra l’attore James Caverly

Finora solo Murders in the Building 2 è stato un piacere dai fan e molti sono ansiosi di saperne di più su Theo e sull’attore del personaggio.

Forniamo un riepilogo su chi è Theo nella serie, ti presentiamo l’attore James Caverly e forniamo una guida agli episodi e un programma di rilascio per la stagione in corso.

Creata da Steve Martin e John Hoffman per Hulu, Only Murders in the Building è una commedia poliziesca con Steve, Martin Short e Selena Gomez nei panni di residenti nell’edificio titolare che condividono la passione per il vero crimine.

Chi è Theo in Solo omicidi nell’edificio?

Theo Dimas è stato presentato nella prima stagione di Only Murders in the Building come il figlio sordo di Teddy Dimas, lo sponsor del podcast di Charles, Mabel e Oliver.

È stato rivelato che Theo aveva vissuto con suo padre ad Arconia per la maggior parte della sua vita e, dopo aver assistito a ciò che è accaduto durante la festa di Capodanno, gli spettatori hanno appreso che Theo e Zoe potrebbero essere stati legati sentimentalmente.

Nella seconda stagione, i fan sono rimasti particolarmente commossi da una scena dell’episodio 4 in cui Theo e suo padre hanno avuto una discussione accesa ed emotiva che Oliver ha sentito per caso mentre si trovava nei tunnel.

Incontra James Caverly

James Caverly interpreta Theo in Only Murders in the Building ed è anche sordo nella vita reale.

Il sito web dell’attore afferma che è nato e cresciuto a Royal Oak, nel Michigan, e si è laureato in arti teatrali alla Gallaudet University.

L’attore ha avuto una carriera molto breve finora, con il suo primo ruolo di Peter Rush in Chicago Med nel 2018.

Successivamente Caverly ha interpretato Adam Song nel film A Bennett Song Holiday e ora interpreta il ruolo di Theo nella serie Hulu.

L’attore partecipa anche alla serie Gallaudet University Deaf Artists Backstage su YouTube.

Conteggio episodi e programma di rilascio della seconda stagione di Only Murders in the Building

Only Murders in the Building La stagione 2 ha dieci episodi per completare la sua seconda stagione, onorando il conteggio della prima stagione.

Ogni episodio dura dai 26 ai 35 minuti e la stagione 2 si è stabilita nel programma di uscita settimanale su Hulu.

Di seguito, abbiamo evidenziato i titoli degli episodi che conosciamo finora e il programma di uscita dello show per intero:

Episodio 1 Persone di interesse – 28 giugno 2022

– 28 giugno 2022 Episodio 2: Incorniciato – 28 giugno 2022

– 28 giugno 2022 Episodio 3: L’ultimo giorno di Bunny Folger – 5 luglio 2022

– 5 luglio 2022 Episodio 4: Qui ti sta guardando – 12 luglio 2022

– 12 luglio 2022 Episodio 5: Il racconto – 19 luglio 2022

– 19 luglio 2022 Episodio 6: TBA – 26 luglio 2022

Episodio 7: TBA – 2 agosto 2022

Episodio 8: TBA – 9 agosto 2022

Episodio 9: TBA – 16 agosto 2022

Episodio 10: TBA – 23 agosto 2022

Solo Murders in the Building è ora in streaming su Hulu.

