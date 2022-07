Chi è Spalding in American Horror Story? Spiegazione della casa delle bambole

Se sei innamorato di tutto ciò che è horror, questa serie ha in serbo alcune storie seriamente sinistre.

American Horror Stories è una serie antologica creata da Ryan Murphy e Brad Falchuk, che funge da terzo capitolo del franchise di American Story. Tuttavia, è uno spin-off diretto dell’iconica American Horror Story.

La stagione 2 è iniziata in anteprima giovedì 21 luglio 2022 e il pubblico è già stato costretto a ricordare lo spettacolo che ha dato inizio a tutto. Il primo episodio, intitolato Dollhouse, presenta un personaggio che potresti trovare familiare. Spalding è interpretato da Denis O’Hare e la sua inclusione risale alla terza stagione della serie originale, Coven.

Facendo un viaggio nella memoria, chi è Spalding in American Horror Story?

ATTENZIONE: SPOILER PER COVEN

girato da American Horror Story: Coven su Disney+, 20th Television

Chi è Spalding in American Horror Story?

Spalding è stato introdotto in American Horror Story: Coven nel 2013 come un muto maggiordomo che nutre un’ossessione per le bambole.

Probabilmente, la sua caratteristica distintiva è la sua incrollabile lealtà a Fiona (interpretata da Jessica Lange). È innamorato di lei e arriva persino ad aiutarla a uccidere il Supremo – Anna Leigh Leighton, interpretata da Christine Ebersole – così come la Madison di Emma Roberts.

In una sequenza sorprendente, Myrtle (Frances Conroy) tenta di convincere Spalding a confessare facendogli un incantesimo sulla lingua. Solo in grado di dire la verità, cementa la sua lealtà tagliandola via.

Tuttavia, non funziona esattamente perché Zoe (Taissa Farmiga) si assicura che la lingua possa parlare indipendentemente dal fatto che sia attaccata a Spalding o meno. La sua stessa lingua lo tradisce e Zoe lo uccide di conseguenza una volta che la verità è stata portata alla luce.

Tuttavia, indugia come un fantasma nell’Accademia per giovani donne eccezionali di Miss Robichaux.

Tra le molte cose che impariamo da Coven, è che Spalding vanta una collezione piuttosto inquietante di bambole. Questo ci porta esattamente nell’era delle storie dell’orrore americane…

ATTENZIONE: AVANTI SPOILER DI DOLLHOUSE

Spiegazione di Spalding in American Horror Stories Dollhouse

Il personaggio di Spalding nel primo episodio della seconda stagione di American Horror Stories – Dollhouse – è interpretato di nuovo da Denis O’Hare ma non è lo stesso personaggio di Coven.

Alla fine si scopre che lo Spalding di Dollhouse è il padre di Spalding di Coven.

Immergendosi nell’episodio del 2022, Distractify riferisce di essere il capo di una fabbrica di bambole nel 1961. Rapisce le giovani donne e le fa competere per essere il suo partner ideale. Tuttavia, Coby (Kristine Froseth), scopre un modo per lei e per gli altri di sfuggire alle sue grinfie.

In particolare, hanno stretto una connessione con il figlio di Spalding, quindi Coby cerca di salvarlo. Viene quindi intrappolata ma salvata dalle streghe che la assistono… hai indovinato? Nientemeno che l’Accademia per Giovani Donne Eccezionali di Miss Robichaux.

Accompagnati dalle streghe, Coby e il figlio vengono accolti nell’accademia e incontriamo Myrtle quando era più giovane. Come saprai, il figlio di Spalding adotta semplicemente il nome di suo padre e cresce fino a diventare l’uomo che incontriamo a Coven.

Denis O’Hare dovrebbe esserti familiare

È probabile che tu abbia visto l’attore americano di 60 anni al di fuori del franchise di American Horror Story.

È stato in film come Il cardellino (Lucio), Rondine (Erwin), e Dallas Buyers Club (Dott. Sevard).

D’altra parte, altri lavori televisivi includono I Mai (Dott. Edmund Hague), Dei americani (Tiro), Piccole grandi bugie (Ira Farber), Questi siamo noi (Jessie), e il vampiro Russell Edgington Sangue vero.

