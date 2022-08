Chi è Rose Cooper mentre Only Murders in the Building rivela la vera identità?

*AVVERTENZA: spoiler in vista per Only Murders in the Building stagione 2*

Dopo che la prima stagione di Only Murders in the Building si è conclusa con lo sconcertante omicidio di Bunny Folger, l’attesissima seconda uscita dello show è stata impegnata a svelare i vari strati del mistero.

Uno degli aspetti chiave della trama della seconda stagione è stato l’esplicito dipinto di Rose Cooper scomparso dopo la morte di Bunny, solo per essere trovato nell’appartamento di Charles, anche se è stato confermato che si trattava di una copia.

Con il progredire della seconda stagione di Only Murders in the Building, il destino del dipinto è stato messo in secondo piano, ma è stato fino all’episodio 9 quando l’opera d’arte inestimabile è stata scoperta e la vera identità di Rose Cooper è stata rivelata.

Il dipinto di Rose Cooper in Only Murders in the Building stagione 2

La seconda stagione di Only Murders in the Building è stata fissata per portare alla luce l’assassino di Bunny Folger dopo la sua morte sbalorditiva alla fine del finale della prima stagione.

Diversi indizi sull’assassino di Bunny sono stati rivelati nel corso della stagione, ma nessuno è stato così importante come il dipinto dell’acclamata artista Rose Cooper scomparso dall’appartamento di Bunny dopo la sua morte.

La storia ha preso una svolta quando quel dipinto esatto è apparso di punto in bianco nell’appartamento di Charles, ma si è rivelata solo una copia.

Tuttavia, ciò che è diventato evidente con il dipinto è che ha una misteriosa connessione con Charles poiché l’opera d’arte esplicita sembrava mostrare suo padre.

Svelata la vera identità di Rose Cooper

Dalla prima scoperta del dipinto, Charles, Oliver e Mabel hanno appreso che l’artista Rose Cooper è misteriosamente scomparsa non molto tempo dopo aver completato l’opera esplicita.

Tuttavia, nell’episodio 9, il trio del podcast si imbatte nel vero dipinto di Rose Cooper e suscita l’interesse di Charles nel scoprire la storia esatta dietro l’opera d’arte.

Con una piccola ricerca, Charles scopre che la vera Leonora Folger, la madre di Bunny, vive attualmente in una casa di riposo vicino a Lake Placid e si rende conto che la donna che si atteggiava a Leonora Folger all’inizio della stagione non era quella che diceva di essere .

Invece di interpretare Leonora Folger, la leggenda della recitazione Shirley MacLaine interpreta in realtà l’artista Rose Cooper, un fatto che ammette dopo che Charles ha rivelato di avere il vero dipinto.

Rose Cooper si è travestita da Leonora nel tentativo di scoprire dove si trova il suo dipinto poiché è stato rivelato che era l’altro personaggio del pezzo insieme al padre di Charles.

Nell’episodio 9, Rose conferma che lei e il padre di Charles erano amanti e rivela che è stato arrestato dopo aver cercato di difenderla dal marito infuriato e che non si sono più visti dopo.

Rose mostra anche a Carlo che c’era un secondo dipinto nascosto sotto la tela del primo, con il secondo che mostrava un giovane Carlo e suo padre in piedi fuori dall’Arconia.

Tuttavia, Rose confida anche a Charles che una donna con i capelli castani e gli occhiali, che Charles crede essere Cinda Canning, stava annusando il dipinto prima della morte di Bunny.

I fan reagiscono alla rivelazione di Rose Cooper

La rivelazione che Rose Cooper si è travestita da Leonora Folger in Only Murders in the Building stagione 2 è stata strabiliante per alcuni spettatori, mentre altri hanno previsto la svolta fin dall’inizio.

Un fan su Twitter ha scritto: “Ogni episodio mi lascia sempre più scioccato. Il fatto che Cinda sia dietro a tutto non è stato sorprendente perché li ha terrorizzati per l’intera stagione, ma la rivelazione di Becky Butler, il dipinto segreto, l’identità di Rose Cooper? LA MIA MASCELLA ERA SUL PAVIMENTO

Mentre un altro aggiungeva: “Leonora Folger era una fake!!! Scommetto che era Rose Cooper che si atteggiava a Leonora”.

“Omg, potrebbe esserlo la persona che si è presentata al memoriale di Bunny il Rose Cooper?” rifletté questo tifoso.

Questo fan credeva che Leonora fosse Rose Cooper fin dall’inizio: “Omg, avevo previsto che “Leonora” fosse Rose Cooper”.

Anche se questo spettatore ha avuto una sensazione divertente su Leonora settimane fa: “Perché sento che la mamma di Bunny è Rose Cooper”.

E infine, questo fan ha anche predetto il colpo di scena: “Leonora Folger è totalmente Rose Cooper, vero?”

La stagione 2 di Only Murders in the Building si conclude su Hulu negli Stati Uniti e Disney+ a livello internazionale martedì 23 agosto 2022.

