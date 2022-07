Chi è Poppy White in Solo omicidi nell’edificio? Incontra Adina Versione

**Attenzione – Spoiler avanti per Solo omicidi nell’edificio**

Solo Murders in the Building ha scoperto la forza trainante dietro il podcast di Cinda Canning in Poppy White.

Ti presentiamo Poppy White, l’attore che interpreta il personaggio, e forniamo una guida agli episodi per la seconda stagione.

Creata da Steve Martin e John Hoffman per Hulu, Only Murders in the Building è una commedia poliziesca con Steve, Martin Short e Selena Gomez nei panni di residenti nell’edificio titolare che condividono la passione per il vero crimine.

Chi è Poppy White?

Introdotto nell’episodio 6 della seconda stagione, intitolato Performance Review, Poppy White si rivela essere l’unico a raccogliere contenuti e condurre indagini per il podcast di Cinda, anche se Cinda si prende tutta la gloria per questo.

L’episodio è presentato dal punto di vista di Poppy mentre indaga sul passato di Mabel, prendendo di mira Jimmy Russo per informazioni.

Anche Poppy prende in mano la situazione e chiede a Cinda un aumento dopo aver fornito all’ospite materiale solido per il podcast, cosa che Cinda respinge.

Vediamo quindi Poppy andare alle spalle di Cinda e unire le forze con Mabel, rivelando gli sporchi segreti e le informazioni di Cinda su dove sono sepolti i corpi.

Solo omicidi nell’edificio -Foto di: Craig Blankenhorn/Hulu – © 2022 Hulu, LLC

Incontra Adina Versione

Adina Versionen è un’attrice e produttrice con una carriera accreditata iniziata nel 2014 con la serie televisiva Deadbeat.

Verson ha intrattenuto principalmente programmi televisivi durante la sua carriera, inclusi piccoli ruoli in The Strain, Wormwood e New Amsterdam.

Con nient’altro attualmente in programma nel programma di Verson, l’attore è apparso in sei episodi di Only Murders in the Building, incluse alcune apparizioni durante la prima stagione.

Guida agli episodi della seconda stagione di Only Murders in the Building

Only Murders in the Building Stagione 2 ha dieci episodi da fornire, dopo il conteggio della prima stagione.

Ogni puntata dura dai 26 ai 35 minuti e viene pubblicata settimanalmente su Hulu e Disney Plus.

Di seguito, abbiamo evidenziato i titoli degli episodi che conosciamo finora e le date di uscita dello show da segnare nel tuo calendario:

Episodio 1 Persone di interesse – 28 giugno 2022

– 28 giugno 2022 Episodio 2: Incorniciato – 28 giugno 2022

– 28 giugno 2022 Episodio 3: L’ultimo giorno di Bunny Folger – 5 luglio 2022

– 5 luglio 2022 Episodio 4: Qui ti sta guardando – 12 luglio 2022

– 12 luglio 2022 Episodio 5: Il racconto – 19 luglio 2022

– 19 luglio 2022 Episodio 6: Valutazione delle prestazioni – 26 luglio 2022

– 26 luglio 2022 Episodio 7: TBA – 2 agosto 2022

Episodio 8: TBA – 9 agosto 2022

Episodio 9: TBA – 16 agosto 2022

Episodio 10: TBA – 23 agosto 2022

Solo Murders in the Building è ora in streaming su Hulu.

