Chi non ama uno spettacolo che tiene il pubblico sulle spine con la suspense? Offrendo colpi di scena per fornire una conclusione ad eliminazione diretta. Finora, il 2022 ha consegnato molti titoli che vantano tali qualità sui nostri schermi, con uno degli ultimi ad affascinare e generare discussioni è Tell Me Lies.

Non è una bugia che la serie drammatica americana del creatore Meaghan Oppenheimer sia stata un piacere per Hulu da quando è iniziata in streaming a settembre.

Basata sull’omonimo romanzo di Carola Lovering del 2018, la storia segue la relazione tra Lucy Albright (interpretata da Grace Van Patten) e Stephen DeMarco (Jackson White) nel corso degli anni. Si incontrano al college e il loro viaggio romantico si complica man mano che si sviluppa.

Ora che il decimo e ultimo episodio è stato presentato in anteprima, il pubblico cercherà senza dubbio di chiarire un dettaglio importante: chi è Lydia in Tell Me Lies?

Chi è Lydia in Dimmi bugie?

Lydia Montgomery è una delle migliori amiche di Lucy dai tempi della scuola e si tengono in contatto in diversi momenti.

A metà della serie, Lucy ha una conversazione su sua madre con Lydia, la quale rivela che sta uscendo con un uomo di nome Rob che sospetta non sia proprio quello che vuole in un partner.

Lydia in seguito chiama Lucy per venire nella sua stanza d’albergo e dice che qualcuno l’ha visto baciare qualcun altro a una festa. Lucy decide di difendere il suo amico e va a prenderlo a pugni per aver tradito.

È dimostrato che entrambi si preoccupano profondamente l’uno dell’altro, ma tutto viene messo in discussione nel finale… Avanti veloce all’episodio 10 – intitolato Le camere da letto dei nostri amici – e siamo immersi nel giorno del matrimonio di Bree ed Evan.

Lucy incontra Stephen e non ci viene detto esplicitamente quando sono stati insieme l’ultima volta, ma per loro ora è finita. Anche se ammettono che è bello vedersi, la rivelazione sciocca arriva quando Stephen dice a Lucy di essere fidanzato con Lydia, che non vede l’ora di rivedere la sua vecchia amica.

Il finale di stagione si conclude con la coppia che si confronta dopo la rivelazione.

“Penso che nessuno lo vedrà arrivare”

La showrunner della serie ha recentemente discusso del progetto durante un’intervista con Decider e le è stato chiesto se sapeva fin dall’inizio che Lydia sarebbe finita fidanzata con Stephen, poiché la svolta è qualcosa che si discosta dal materiale originale.

“L’ho fatto”, ha ammesso. “Quella era in realtà la fine del mio discorso a Hulu, prima che mi assumessero. Ero tipo, ‘E poi si presenta con Lydia.’ Ero tipo, ‘Chi è la persona più pazza con cui potrebbe presentarsi?’ E penso che nessuno lo vedrà arrivare, quindi sono entusiasta di questo”.

L’intervistatore ha quindi chiesto se Meaghan avesse in mente un’intera storia che descrivesse in dettaglio l’estate dopo il suo primo anno fino alla festa di fidanzamento.

“Sì, liberamente. Di sicuro. E l’obiettivo se noi, bussando al legno, ottenessimo la stagione 2, sarebbe comunque vedere il college. Voglio fare tutto il college. Quindi tutte le domande senza risposta in cui le persone sono tipo “Come diavolo è successo?” Analizzeremo tutte queste cose: come ha fatto Stephen a stare insieme a Lydia?

Chi interpreta Lydia in Tell Me Lies?

Lydia è interpretata da Natalee Linez.

L’attrice ha già recitato in episodi di The Good Doctor (Alma Garcia), Siren (Nicole Martines), Hawaii Five-0 (Lindsey), ed è stata anche nel film del 2020 Natural Disasters (Casey).

D’altra parte, è probabilmente meglio conosciuta come Jessica Figueroa in Power Book III: Raising Kanan, che è il suo ruolo più importante fino ad oggi.

Tell Me Lies è ora in streaming su Hulu.

