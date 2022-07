Chi è Jimmy Russo di Only Murders in the Building Stagione 2?

**Attenzione – Spoiler in vista per Solo omicidi nell’edificio**

Only Murders in the Building Stagione 2 Episodio 6 ha dato ai fan uno sguardo di nascosto all’interno della produzione di Cinda Canning del suo podcast Only Murderers in the Building, rivelando una figura del passato di Mabel.

Forniamo un riepilogo su chi è Jimmy Russo e sulla parte che ha interpretato nel passato di Mabel, oltre a presentarvi l’attore che interpreta il personaggio.

Creata da Steve Martin e John Hoffman per Hulu, Only Murders in the Building è una commedia poliziesca con Steve, Martin Short e Selena Gomez nei panni di residenti nell’edificio titolare che condividono la passione per il vero crimine.

Chi è Jimmy Russo?

L’episodio 6, intitolato Performance Review, ha presentato Jimmy Russo come uno squallido del passato di Mabel che è diventato parte delle indagini di Poppy.

L’episodio ha rivelato che Poppy White, l’assistente di Cinda Canning, era quella che orchestrava il contenuto del podcast, mentre Cinda ruba i riflettori.

Continuando l’attacco del podcast a Mabel, Jimmy Russo riceve la visita di Poppy e il ragazzo insiste che Mabel sia una specie di mostro.

A quanto pare, Mabel ha chiarito l’aria con Charles e Oliver, dicendo loro che Jimmy era costantemente inappropriato con le donne, portandola a spingerlo via in un caso che gli ha fatto perdere il dito su un’affettatrice.

Incontra Johnny Hopkins

L’insopportabile Jimmy Russo è interpretato da Johnny Hopkins, la cui carriera è iniziata alla fine degli anni 2000.

Protagonista di programmi televisivi come Law & Order: Special Victims Unit e Mercy, Hopkins ha avuto anche un piccolo ruolo nel film Kick-Ass del 2010.

L’attore è apparso ulteriormente in alcuni piccoli ruoli negli spettacoli Blue Bloods e The Marvelous Mrs. Maisel, oltre a prestare la sua voce a Lemoyne Raiders nel videogioco Red Dead Redemption II.

Oltre alla sua piccola apparizione in Only Murders in the Building, Hopkins apparirà anche nel film in uscita The Ulysses Project.

I fan reagiscono al legame di Jimmy Russo con I maghi di Waverly Place

Un dettaglio comico che i fan dello show di Hulu e Disney Plus hanno raccolto è la somiglianza tra il nome di Jimmy Russo e il nome del personaggio di Selena Gomez nel suo show Disney I maghi di Waverly Place.

Il fandom ha trovato divertente che Jimmy Russo fosse così vicino al personaggio di Gomez, Alex Russo, nello show per bambini del 2007.

Solo Murders in the Building è ora in streaming su Hulu.

