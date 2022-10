Una nuova ossessione per Hulu ha iniziato ad abbellire gli schermi nel settembre 2022 grazie all’avvincente Tell Me Lies con Grace Van Patten e Jackson White nei panni rispettivamente di Lucy Albright e Stephen DeMarco. La serie è basata sull’omonimo romanzo del 2018 di Carola Lovering e racconta la relazione della coppia dopo che si sono incontrati al college e sorgono complicazioni man mano che si conoscono sempre di più.

Il dramma americano è andato in onda settimanalmente e il pubblico ha atteso con impazienza il finale con l’episodio 10.

Ora che è finalmente arrivato, le mascelle saranno sul pavimento nei momenti finali perché gli sceneggiatori hanno lavorato in una colossale bomba da far cadere all’ultimo minuto. Chi è il fidanzato di Stephen di Stephen in Tell Me Lies?

Chi è il fidanzato di Stephen in Tell Me Lies?

Il finale rivela che dal momento che Lucy non ha visto Stephen si è fidanzata con Lydia Montgomery (interpretata da Natalee Linez, Power Book III: Raising Kanan)

Lydia appare una piccola manciata di volte durante lo spettacolo e viene presentata come una delle buone amiche di Lucy a scuola. Viene mostrato che si confidano l’uno con l’altro e una scena precedente mostra persino Lydia che discute della sua relazione problematica con un ragazzo di nome Rob. La tradisce, quindi Lucy difende il suo amico e lo trova e lo prende a pugni per vendicarsi.

La loro amicizia rende la rivelazione ancora più scioccante quando Lucy e Stephen si riuniscono al matrimonio di Bree ed Evan.

Scambiandosi dolcezze, Stephen dice a Lucy di essere fidanzato con la sua vecchia amica che non vede l’ora di vederla e di raggiungerla dopo così tanto tempo.

La stagione si conclude con una ripresa sia di Lydia che di Lucy prima che possano discutere di come è nata la sua inaspettata relazione romantica.

Il pubblico reagisce al finale di stagione di Tell Me Lies

Una manciata di spettatori non ha perso tempo a offrire i propri pensieri sull’episodio 10 su Twitter.

Dai un’occhiata a una selezione di tweet:

Ascoltami Stephen è fidanzato con Lydia solo per tornare da Lucy per aver dormito con Evan 🙆🏽‍♀️ ci deve essere una stagione 2 Devo finire di leggere il libro Non vedo l'ora 😂 #TellMeLies — Patricia Guzman (@puhtricia_xo) 26 ottobre 2022

“Quella era in realtà la fine del mio discorso”

Lo showrunner Tell Me Lies ha parlato con Decider per affrontare le domande senza risposta in una potenziale seconda stagione:

“… l’obiettivo se noi, bussando al legno, ottenessimo la stagione 2, sarebbe comunque vedere il college. Voglio fare tutto il college. Quindi tutte le domande senza risposta in cui le persone sono tipo “Come diavolo è successo?” Analizzeremo tutte queste cose: come ha fatto Stephen a stare insieme a Lydia?

Ha anche rivelato che Lydia e Stephen erano un’idea che aveva dall’inizio e non era un ripensamento.

“Quella era in realtà la fine del mio discorso a Hulu”, ha confessato, “prima che mi assumessero. Ero tipo, ‘E poi si presenta con Lydia.’ Ero tipo, ‘Chi è la persona più pazza con cui potrebbe presentarsi?’ E penso che nessuno lo vedrà arrivare, quindi sono entusiasta di questo”.

Tell Me Lies è in streaming esclusivamente su Hulu.

