Chi è chi nella serie drammatica FX

Se non sopporti il ​​caldo, esci dalla cucina. Consiglio sensato, soprattutto quando la cucina è ostile, così sporca e così disorganizzata da ricevere una C da un ispettore sanitario e popolata da uno staff di cucina risentito e resistente ai nuovi sistemi e ai cambiamenti nel menu.

Questo è il ristorante tossico che è The Original Beef of Chicagoland, un’oscura paninoteca di Chicago che la talentuosa chef Carmen “Carmy” Berzatto (Jeremy Allen White) deve salvare dal fallimento dopo averlo ereditato da suo fratello che si era suicidato, nella serie FX di grande successo L’orso.

La posta in gioco personale e professionale è alta e puoi davvero assaporare la disperazione di Carmy. Vende i suoi jeans vintage per comprare carne. Si occupa di una festa di compleanno per bambini e accidentalmente riempie il frigorifero di Xanax. Assume un giovane chef per essere il suo secondo in comando rischiando più conflitti nella sua cucina già bollente. Questo è il motivo per cui è particolarmente delizioso quando Carmy inizia a cambiare le cose in questo dramma in cucina teso, ribelle e alla fine edificante del creatore della serie Cristoforo Magazzino.

VIDEO DEL COLLIDER DEL GIORNO

Per saperne di più sull’orso:

Jeremy Allen White nel ruolo di Carmen “Carmy” Berzatto

Immagine tramite FX su Hulu

Carmen “Carmy” Berzatto (Jeremy Allen White) è finalmente sfuggita all’ombra di suo fratello maggiore per diventare una chef pluripremiata nel ristorante di alto livello Eleven Madison Park, dove ha subito violenti abusi da parte del miglior chef (Joel McHale). Ma il suicidio di suo fratello Mikey (Jon Bernthal) lo costringe a tornare a Chicago per gestire il negozio di famiglia in difficoltà che ha accumulato $ 300.000 di debiti.

È fuori dalla padella e nel fuoco per Carmy che è determinato a preparare del buon cibo e riabilitare il ristorante mentre affronta i propri demoni. Pensieri ossessivi. Attacchi di ansia. E intenso dolore per la perdita di un fratello a cui ammirava ma di cui non ha mai avuto l’approvazione.

Jeremy Allen White è avvincente nei panni dello chef arruffato, tatuato e torturato Carmy. Dolorosamente credibile mentre grida ordini, taglia le verdure, interrompe le risse e si brucia la mano nella sua battaglia per domare la cucina in fuga del ristorante. White è meglio conosciuto per aver interpretato Phillip “Lip” Gallagher in Showtime’s Senza vergogna, un ruolo che ha interpretato per dieci anni. Accanto al suo ruolo in Senza vergognaha anche recitato nella serie Prime Video Ritorno a casa, Dopo scuolae Il momento. Per trasformarsi in Carmy, White ha seguito una formazione di base presso l’Institute of Culinary Education di Los Angeles e poi ha lavorato presso il ristorante Pasjoli di Santa Monica.

Ebon Moss-Bachrach nel ruolo di Richard “Richie” Jerimovic

Immagine tramite FX

Richie è la vecchia guardia di The Beef. Grida e prende in giro i tentativi di Carmy di cambiare il menu e i processi del vecchio giunto. “È un ecosistema delicato”, avverte Carmy. La sua protezione dello status quo è in gran parte dovuta alla lealtà nei confronti del suo migliore amico Mikey, ma anche perché non ne sa niente di meglio. Richie, nonostante tutte le sue opinioni rumorose su come vengono gestite le cose e cosa dovrebbe essere nel menu, non è uno chef, né un manager (anche se afferma di aver seguito una sorta di corso). Invece, Richie è un operatore laterale e affamato: spara con una pistola per mettere a tacere una folla innocua fuori dal ristorante. Nonostante tutte le proteste di Richie, è impegnato quanto Carmy a mantenere in vita il ristorante. Desidera ardentemente una famiglia, dopotutto, e lo staff di cucina di Carmy e The Beef è tutto ciò che ha.

Prima di Richie, Ebon Moss-Bachrach ha interpretato un altro personaggio polarizzante in Desi Harperin Ragazze. È stato memorabile come David Lieberman in Il Punitore e come Niels Sorensen nella serie L’ultima nave. Interpreta Chris McQueen nella serie horror NOS4A2.

Ayo Edebiri nel ruolo di Sydney

Immagine tramite FX su Hulu

Sydney è il giovane chef professionalmente addestrato assunto da Carmy per rimettere in forma The Beef solo per diventare il “ragazzo frustino” del personale di cucina risentito dei cambiamenti che implementa. Sarà “uno spettacolo di merda gerarchico tossico”, avverte Carmy quando lui la promuove a sous chef o al suo secondo in comando. Abbastanza sicuro, Sydney è offuscata dagli altri chef, alzando il fuoco nelle sue padelle e nascondendo le cipolle che ha tritato per un’ora con una mano ferita (le è stata presa da un taglierino esposto).

Sydney paga le sue quote mentre tiene anche un masterclass in leadership. Si guadagna il rispetto riluttante degli altri chef avendo ragione per la maggior parte del tempo ed essendo diligente e disponibile. Salva Richie procurandosi il mastice giusto per la cucina quando lui compra il tipo sbagliato. Insegna alla sua critica più feroce Tina come rimuovere la pelle delle patate senza scottarsi le mani. Sostiene il sogno del pasticcere di realizzare la ciambella perfetta. Si scopre che Sydney è l’ingrediente mancante nel successo del ristorante.

Ayo Edebiri ha interpretato Hattie nella serie Apple TV+ Dickinson. È una scrittrice, comica e attrice. Ha scritto per Netflix Grande bocca prima di subentrare Jenny Slate come la voce di Missy.

Immagine tramite FX

Lo zio Jimmy è il ricco zio di Carmy. In parti uguali l’amato zio e l’uomo d’affari dal muso duro, ha prestato a Mikey $ 300.000 per mantenere a galla il ristorante e si aspetta pienamente che Carmy lo ripaghi.

Oliver Platt è uno degli attori caratteriali più riconoscibili nel cinema e in televisione, meglio conosciuto per aver interpretato Daniel Charles in Chicago Med, Fuoco di Chicagoe Chicago PD. Ha avuto anche ruoli memorabili in L’ala ovestl’adattamento televisivo di Fargoe Pizzicare/rimboccare. I suoi film includono Gelo/Nixon, lago placidoe Flatliner.

Liza Colón-Zayas come Tina

Immagine tramite FX su Hulu

Tina, uno dei membri originali dello staff di cucina di Mikey, è la meno entusiasta dei cambiamenti apportati da Carmy e Sydney. Si rifiuta di indossare il nuovo grembiule della squadra. Evita in modo passivo-aggressivo di chiamare Sydney “Chef” e invece la chiama Jeff. Sabota il lavoro di preparazione di Sydney e sorride sornione mentre lo fa. “Sono qui da prima che tu nascessi”, dice Tina a Sydney. Tuttavia, conosce la buona cucina e alla fine si fa vivo quando ha un assaggio di quanto può essere buono The Beef.

Liza Colón-Zayas è apparso in spettacoli come Legge e ordine e Sesso e città. Era anche un membro regolare del cast della quarta stagione della HBO In trattamento.

Lionel Boyce come Marcus

Immagine tramite FX su Hulu

“Le ciambelle sono ingannevolmente dure”, dice Sydney quando viene a sapere della passione di Marcus per fare la ciambella perfetta. Da bambino amava le ciambelle, ricordando con affetto che la sua “famiglia era sempre felice ogni volta che ricevevamo le ciambelle”. Meno male che Marcus è tanto laborioso quanto appassionato, dedica ore extra e prova nuovi strumenti per creare le sue torte e ciambelle come pasticcere di The Beef.

Per interpretare Marcus, attore Lionel Boyce è andato a Copenaghen per allenarsi sotto Richard Hart, l’esperto di lievito naturale britannico che fa il pane per il ristorante Noma, famoso in tutto il mondo. Boyce è apparso in Asino per sempre e Le gelatine. È anche noto per aver collaborato con Tyler il creatore sulla commedia d’animazione Squadra Loiter.

Matty Matheson nel ruolo di Falso

Immagine tramite FX

L’adorabile e affidabile Neil Fak è il tuttofare per tutti gli usi di The Beef, fornendo il tanto necessario ilarità mentre si occupa di servizi igienici che esplodono, potere spumeggiante e persino il temperamento rovente di Richie con cui combatte e fa pace – solo un altro cosa rotta da riparare in The Beef.

Tuttofare Fak è interpretato dal famoso chef canadese Matty Matheson. Inizialmente chiamato come produttore consulente della serie, Matheson è stato chiesto da L’orso Creatore Cristoforo Magazzino recitare nello spettacolo. Matheson ha detto di sì, ma “non voglio fare lo chef”. Il resto è storia della TV.

Edwin Lee Gibson nel ruolo di Ebraheim

Immagine tramite FX

L’anziano chef somalo Ebra porta la necessaria calma nella cucina di The Beef, dopo aver visto e vissuto cose peggiori. Dopotutto, è sopravvissuto alla battaglia di Mogadiscio. Può certamente sopravvivere a dover fasciare la lacerazione del sedere di Richie dopo un combattimento. Ogni cucina ha bisogno di un Ebra.

Edwin Lee Gibson è un attore teatrale di New York vincitore di OBIE che recentemente è apparso anche su HBO Tempo vincente come Bill Russell.

Relazionato:Come “l’orso” illustra l’ansia e la bellezza del mondo della ristorazione

Immagine tramite FX su Hulu

Il fratello maggiore di Carmy, Mikey Berzatto, appare solo in una scena, mentre cucina il cibo nella cucina di casa mentre racconta a Carmy e alla loro sorella Abby della pazza notte che lui e Richie si sono incontrati. Bill Murray ad una festa. Carismatico e chiaramente il re della cucina di Berzatto, è facile vedere quanto il suo suicidio debba essere stato scioccante per tutti coloro che lo hanno conosciuto.

Jon Bernthal che fa sempre una forte impressione è indelebile come Mikey. Bernthal ha recentemente recitato in HBO Possediamo questa città. È apparso anche in Il morto che cammina, I molti santi di Newark, Il lupo di Wall Streete Il Punitore.

Abby Elliott nel ruolo di Natalie “Sugar” Berzatto

Immagine tramite FX

Natalie “Sugar” Berzatto è la sorella premurosa di Carmy. Si preoccupa per la salute mentale di Carmy quando finalmente le racconta della sua ansia. Gli consiglia di andare da Al-Anon, l’organizzazione per le persone colpite dalla dipendenza delle persone a loro vicine.

Abby Elliott che ha recitato Sabato sera in diretta per quattro stagioni interpreta Sugar.

In scene brevi ma memorabili compaiono il comico Joel McHale nei panni dello chef infernale Michelin che tormenta Carmy in un flashback e Molly Ringwald nei panni del leader di Al-Anon che offre consigli di sopravvivenza al saggio Carmy ma gli dà anche inconsapevolmente idee per il menu.