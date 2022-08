Chi è Becky Butler in Only Murders in the Building?

*AVVERTENZA: spoiler in vista per Only Murders in the Building stagione 2*

Dopo che il finale della prima stagione di Only Murders in the Building ha lasciato i fan a riflettere sulla domanda su chi abbia ucciso Bunny Folger, l’attesissima seconda uscita dello show ha visto il mistero iniziare lentamente a svolgersi.

Charles, Oliver e Mabel hanno iniziato la nuova serie di episodi con una miriade di potenziali sospetti e l’estrazione di ogni nuovo livello del caso ha visto quella lista ridursi fino all’apparente rivelazione dell’assassino.

Tuttavia, la rivelazione della mente criminale della seconda stagione non è venuta da una nuova prova, invece, il caso di Becky Butler, che ha fissato il trio in faccia sin dal primo episodio di Only Murders in the Building, ha dimostrato di essere la chiave per sbloccare questo ultimo mistero.

Solo omicidi nell’edificio | Rimorchio della seconda stagione | Hulu BridTV 10452 Solo omicidi nell’edificio | Rimorchio della seconda stagione | Hulu https://i.ytimg.com/vi/z4d7y7GDhDE/hqdefault.jpg 1033110 1033110 centro 13872

Poppy si è rivelata la scomparsa di Becky Butler

Nell’episodio 9 di Only Murders in the Building stagione 2, Mabel trascorre il suo tempo cercando di ricostruire il ruolo del detective Kreps da svolgere nel caso dopo che si è rivelato essere il misterioso Glitter Guy.

Nota che molti dei suoi beni hanno tutti lo stesso logo di pollo e cerca di capire dove si è imbattuto in quel simbolo prima.

Durante l’ascolto di un vecchio episodio del podcast di Cinda Canning, All Is Not OK in Oklahoma, Mabel finalmente mette insieme una parte importante del puzzle. Il logo appartiene a un ristorante di pollo in Oklahoma e Cinda e il detective Kreps hanno lavorato insieme sin dall’inizio.

Per confermare la sua teoria, Mabel va a confrontarsi con l’assistente di Cinda, Poppy White, riguardo alle sue scoperte, ma Poppy è estremamente cauto nel parlare con Mabel e la avverte che Cinda è pericolosa.

Quindi rivela che la sua vera identità non è Poppy White, ma piuttosto Becky Butler.

Solo omicidi nell’edificio © Hulu | Disney+

Chi è Becky Butler in Only Murders in the Building?

Becky Butler è la vittima del podcast originale di Cinda Canning, All Is Not OK in Oklahoma, di cui il trio Only Murders è un grande fan, ed è il loro amore condiviso per il podcast che li aiuta a legarsi nell’episodio di apertura della prima stagione.

Nel podcast, Canning tenta di scoprire cosa è successo a Becky dopo che è misteriosamente scomparsa e si presume che sia stata uccisa.

Tuttavia, il penultimo episodio della seconda stagione rivela che Cinda e il suo amante agente di polizia, il detective Kreps, hanno lavorato insieme per mettere in scena la scomparsa di Becky e rendere il podcast di Cinda un successo.

Charles, Oliver e Mabel non hanno mai capito cosa è successo a Becky mentre ascoltavano il podcast, ma non sapevano che era proprio di fronte a loro per tutto il tempo.

Solo omicidi nell’edificio © Patrick Harbron | Hulu

Cosa significa la rivelazione di Becky per il caso di Bunny

La rivelazione che Poppy sia, in effetti, Becky Butler ha enormi ramificazioni nel mistero di Bunny Folger.

Se Cinda Canning e il detective Kreps fossero disposti a rapire una donna e inscenare il suo omicidio per rendere il loro podcast un successo, ciò suggerisce fortemente che sarebbero disposti a fare un passo avanti per mantenere la loro corona.

All’inizio della seconda stagione, Cinda ha promesso ai suoi ascoltatori che avrebbe fornito aggiornamenti settimanali mentre approfondiva il caso di Bunny, qualcosa che potrebbe sembrare troppo bello per essere vero dopo aver visto quanto sia stato difficile per Charles, Oliver e Mabel mantenere con caricamenti regolari poiché hanno dovuto affrontare una serie di ostacoli nelle loro indagini.

L’unico modo per Cinda di garantire un programma così regolare è che sia stata coinvolta nel caso sin dall’inizio, completa di alcune conoscenze privilegiate che l’avrebbero aiutata non solo a ottenere prima i grandi scoop, ma anche a sconfiggere un emergente podcast rivale nel processo.

Solo omicidi nell’edificio © Patrick Harbron | Hulu

La stagione 2 di Only Murders in the Building si conclude su Hulu negli Stati Uniti e Disney+ a livello internazionale martedì 23 agosto 2022.

In altre notizie, Luis Guzman nei panni di Gomez Addams nel primo sguardo del nuovo show di Netflix ha fatto impazzire i fan