Che fortuna per te, Leo Grande è un rinfrescante non-romanzo

Quanto segue contiene spoiler per il film uscito di recente Buona fortuna a te, Leo Grande ora in streaming su Hulu.

Il film originale di Hulu Buona fortuna a te, Leo Grande è stato presentato in anteprima il 22 gennaio 2022 al Sundance ed è stato poi rilasciato al pubblico per lo streaming il 17 giugno 2022. Il film era interpretato da Emma Thompson e Daryl McCormack (ricorrenti in Peaky Blinders) in quella che è stata pubblicizzata come una storia d’amore con divario di età tra un escort maschio e una vedova più anziana. Buona fortuna a te, Leo Grande inizia in questo modo, ma il film vira su un’altra corsia, concentrandosi maggiormente sugli aspetti drammatici delle loro dinamiche e sulla visione della società del sesso e delle lavoratrici del sesso.

Il film è incredibilmente positivo per il sesso e ha molte scene sexy, ma non c’è una storia d’amore in fiore tra i protagonisti del film. Leo Grande è il nome della escort che Nancy Stokes assume, quindi può sperimentare diverse forme di sesso che non ha avuto nel suo matrimonio. Il suo personaggio è una rappresentazione delle visioni “tradizionali” nei confronti del sesso, concentrandosi sui sentimenti repressi che ha vissuto nel corso della sua vita. Ha anche condiviso una storia significativa del suo passato quando una volta aveva baciato uno sconosciuto nel buio della notte, ma sono stati interrotti e non aveva mai più provato quel senso di libertà.

Leo Grande le offre un’altra prospettiva quando si tratta di sesso e accettazione di sé. Le ricorda spesso che è bellissima e fa fatica a credergli. Leo rappresenta la positività sessuale nella sua forma più vera, poiché è sessualmente aperto e trova attraenti molti tipi di persone. Non trattiene se stesso oi suoi clienti dall’esprimersi sessualmente, e passa dall’essere generalmente aperto con Nancy al diventare frustrato per la sua incapacità di rilassarsi. Si incontrano più volte e lei si apre un po’ di più man mano che vanno avanti, ma lo insulta con le sue supposizioni e giudizi, non rendendosi conto che si sta aggrappando a vecchie convinzioni che mantengono il lavoro sessuale illegale e meno sicuro.

Il lavoro sessuale è un argomento importante discusso più volte Buona fortuna a te, Leo Grande mentre Nancy inizia lentamente a rispettare ciò che Leo fa per lei e per gli altri, ma si spinge troppo oltre quando fa ricerche su Leo e scopre il suo vero nome. Si offre di essere il pezzo di collegamento tra lui e sua madre, ma lui si arrabbia comprensibilmente per le sue violazioni dei confini. Alla fine, si scusa e riconosce che il suo attaccamento a lui era malsano e ha superato il limite, e si è resa conto che le loro sessioni insieme l’avevano resa più aperta e accettava se stessa. Quindi afferma che il lavoro sessuale dovrebbe essere rispettato nella società e presenta con orgoglio Leo a un ex studente come escort che aveva assunto.

Si separano dopo il loro incontro finale, che ha fatto Buona fortuna a te, Leo Grande sicuramente non una storia d’amore. Non c’era amore genuino condiviso tra i personaggi, ma c’era una rinfrescante accettazione tra due generazioni che lottano per capirsi. I tempi sono cambiati e il film lo rappresenta in modo potente, dando voce alla paura generale delle generazioni più anziane per le conseguenze del sesso e all’accettazione generale delle giovani generazioni che la maggior parte delle persone ha bisogno di un rapporto più sano con il sesso e se stesse.

Alla fine di Buona fortuna a te, Leo Grande, Nancy finalmente impara ad amarsi nella propria pelle. Ha un orgasmo per la prima volta nella sua vita, ed è senza l’aiuto di nessun macchinario o di un’altra persona. È un regalo che fa a se stessa che la libera dalla vergogna che il sesso le aveva dato una volta. Si trova anche davanti allo specchio dopo che Leo se n’è andato per l’ultima volta, e sorride al suo corpo nudo, mostrando al pubblico che ama chi è e accetta il suo corpo così com’è. La sorprendente svolta del film da una storia d’amore a un film di formazione per donne anziane è stata rinfrescante e molti critici concordano sul fatto che Buona fortuna a te, Leo Grande si trova al 95 percento su Rotten Tomatoes.

Per vivere la piacevole commedia sessuale positiva, guarda Good Luck to You, Leo Grande su Hulu.