Charles muore in Only Murders in the Building? Spiegazione del finale S2

La seconda stagione di Only Murders in the Building è stata piena di drammatici colpi di scena mentre il trio di Charles, Oliver e Mabel ha tentato di scoprire chi ha ucciso Bunny Folger e riabilitare i loro nomi dopo essere stato incastrato.

Diversi sospetti sono stati messi sotto il microscopio fino a quando, alla fine, l’assassino è stato finalmente rivelato a una festa di rivelazione dell’assassino nel finale di stagione.

Tuttavia, ci sono stati altri colpi di scena nell’episodio finale poiché Charles è stato pugnalato e lasciato sanguinante durante la festa, il che ha lasciato ansiosi gli spettatori di Only Murders in the Building che chiedevano se Charles sarebbe morto o meno.

La festa della rivelazione dell’assassino

Dopo che la conduttrice del podcast rivale Cinda Canning è diventata la principale sospettata alla fine dell’episodio 9, Charles, Oliver e Mabel hanno organizzato una festa di rivelazione dell’assassino – una festa che rivela un assassino ed è anche di natura omicida – nella speranza di trarre una confessione da il sospetto assassino.

Tuttavia, dopo diversi tentativi di far ammettere a Cinda la sua parte nella morte di Bunny, Mabel suggerisce che l’host del podcast non è il vero assassino e indica invece l’Alice di Cara Delevingne come l’assassino.

In un impeto di rabbia per l’accusa, Alice afferra un coltello dal tavolo e pugnala Charles all’addome lasciandolo in una pozza di sangue sul pavimento.

Charles muore in Only Murders in the Building?

No, per fortuna Charles non muore nel finale di Only Murders in the Building stagione 2.

Pochi istanti dopo essere stato pugnalato e il suo corpo apparentemente senza vita è stato coperto da un lenzuolo, si rialza miracolosamente in piedi.

Si scopre che Alice che accoltella Charles faceva tutto parte di un atto elaborato progettato per convincere il vero assassino a portare alla luce se stesso.

Invece di essere pugnalati per davvero, il coltello e il sangue erano entrambi finti oggetti di scena che Charles usava per ingannare l’assassino.

Chi ha davvero ucciso Bunny Folger?

L’assassino in Only Murders in the Building 2 si rivela essere Poppy White, la cui vera identità è Becky Butler.

Dopo che Mabel ha apparentemente identificato Alice come l’assassino, Cinda inizia a elogiare la sua capacità investigativa e dice che merita il suo podcast che ispira un attacco di gelosia da parte di Poppy che rimprovera Cinda, dicendo che è stata una sua idea coprire questo caso.

Tuttavia, questo momento di gelosia si rivela essere la rovina di Poppy poiché si lascia sfuggire di sapere che una ragazza, Lucy, si nascondeva tra le mura dell’Arconia la notte della morte di Bunny, qualcosa che solo l’assassino avrebbe saputo.

Inoltre, l’episodio rivela anche che Poppy ha messo in scena l’intero caso del podcast di Cinda Canning, All Is Not OK in Oklahoma, e che lei, nei panni di Becky Butler, non è mai stata rapita e uccisa come inizialmente pensato.

La seconda stagione di Only Murders in the Building è disponibile per lo streaming completo su Hulu negli Stati Uniti e Disney+ a livello internazionale dopo il finale andato in onda il 23 agosto 2022.

