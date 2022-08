“Changing The Game” si concentra sugli atleti trans, un bersaglio sulle loro spalle – Scadenza

Quando il wrestler Mack Beggs è salito sul tappeto per competere durante i suoi giorni da liceale in Texas, non solo ha affrontato l’avversario di fronte a lui, ma spesso una serie di avversari sugli spalti. Lo fischiarono e lanciarono invettive.

“Penso che la gente mi odi”, dice Mack nel documentario nominato agli Emmy Cambiare il gioco. La ragione? “C’è stato un grande trambusto e polemiche sul fatto che io fossi trans”.

Beggs si è ritrovato contorto in nodi, non da un altro wrestler, ma da uno stato che impone restrizioni e regolamenti alle attività degli atleti trans. Beggs voleva competere contro i ragazzi, ma il Texas ha rifiutato e gli avrebbe permesso di lottare solo con le ragazze. Quando ha lottato con le ragazze, la folla ha piovuto abusi.

Beggs ha detto che ha cercato di disattivarlo e di rimanere concentrato sulla partita.

“Ero tipo, perché sei malizioso? Non alimenterò la tua negatività”, ricorda. “So che chiunque sia in fondo a quel tappeto, se vuole andare contro di me, allora è partita. È uno sport e amo la sua competitività”.

Il documentario su Hulu, diretto da Michael Barnett, descrive tre atleti trans delle scuole superiori: Beggs in Texas, la sciatrice Sarah Rose Huckman nel New Hampshire e la velocista Andraya Yearwood nel Connecticut. Ognuno ha dovuto navigare in un clima politico che sta diventando sempre più ostile agli atleti trans.

In un momento teso del film, Yearwood corre una corsa e viene prontamente avvicinato da una donna adulta. “È così ingiusto! È totalmente una biologia maschile!” la donna urla all’udienza di Yearwood. “Le donne non hanno combattuto per decenni per il Titolo IX, per decenni per avere uguali diritti, per vederseli portare via da politiche sciocche che sono discriminatorie nei confronti di ragazze e donne. Ha preso in giro gli sport femminili; ha preso in giro i diritti delle donne. È una totale farsa”.

Yearwood ha sentito la donna ma ha scelto di non impegnarsi con lei.

“In realtà ricordo quella scena abbastanza bene”, dice. “Ricordo di essere stato nel momento e di averla sentita dirlo e all’inizio è stato tipo, ‘Sta davvero succedendo? Sta davvero dicendo questo e io sono proprio qui?’ Stavo pensando: ‘Vale davvero la pena il mio tempo, il mio sforzo, per risponderti, quando cosa accadrà?'”

Andraya Yearwood, corridore del liceo del Connecticut. Hulu

Barnett rimane turbato dalla natura aggressiva dello sfogo della donna.

“Ero seduto proprio lì con una macchina fotografica. Non mi sembrava una retorica odiosa, sembrava un’aggressione”, dice. “È andato oltre la linea di qualunque cosa sia la libertà di parola. Mi sentivo come se fossi lì davanti e al centro, che questa donna stesse aggredendo una minorenne. Era all’evento semplicemente per farlo. Non avevo un figlio in gara”.

La retorica è stata amplificata dai politici conservatori che hanno scoperto di poter fare punti lanciando allarmi sulle persone trans nello sport. Durante le udienze di conferma della Corte Suprema del giudice Ketanji Brown Jackson a marzo, la senatrice Marsha Blackburn, R-Tenn., ha sollecitato il giudice a rivolgersi alla nuotatrice trans Lia Thomas, che ha vinto un titolo femminile NCAA. Il senatore ha voluto sapere quale messaggio permettendo a Thomas di gareggiare inviato a “ragazze che aspirano a competere e vincere nello sport”. La senatrice ha risposto alla sua stessa domanda: “Penso che dica alle nostre ragazze che le loro voci non contano. Penso che dica loro che sono cittadini di seconda classe”.

Allo stesso modo, in un discorso a Washington il 26 luglio, l’ex presidente Trump ha ridicolizzato gli atleti trans per irritare la folla. “A proposito”, ha detto ai suoi sostenitori, “non dovremmo permettere agli uomini di praticare sport femminili. È così irrispettoso per le donne”. Apparentemente soddisfatto dagli applausi del pubblico, Trump ha continuato a pensare: “Sarei il più grande allenatore di basket femminile della storia. Non mi piace LeBron James; Mi piace molto di più Michael Jordan. Ma andrei da LeBron James… Direi: ‘LeBron, hai mai avuto il desiderio di essere una donna? Perché quello che mi piacerebbe che tu facessi è recitare nella mia squadra.’”

Alex Schmider, produttore esecutivo del film e direttore della rappresentazione transgender di GLAAD, definisce questo tipo di retorica opportunistica e cinica.

“L’attenzione e l’attenzione sugli atleti transgender è un attacco coordinato e molto ben finanziato da parte di politici e organizzazioni che hanno capito e testato il messaggio che molte persone semplicemente non conoscono personalmente le persone trans nella loro vita”, afferma Schmider. “Si sono davvero concentrati su questo problema dello sport perché si rendono conto che c’è molta disinformazione e c’è molta paura e capacità di capitalizzare l’ignoranza e le paure delle persone e quindi attivare le persone intorno a questo”.

Sarah Rose Huckman, sciatrice del liceo del New Hampshire. Hulu

Schmider vede questo in un contesto più ampio. “Gli attacchi ai ragazzi trans nello sport non sono slegati dal ribaltamento di Roe v. Wade. Non è disconnesso dal tentativo di riavvolgere e ribaltare l’uguaglianza matrimoniale. Tutto questo è concentrato e connesso ai modi in cui alcune persone e sistemi politici vogliono continuare a regolare determinati organismi e controllare determinati organismi”.

Schmider aggiunge che questa strategia politica può essere efficace solo “se non vedi i bambini trans e le persone trans come esseri umani”.

Ed è lì Cambiare il gioco Il suo vero scopo è dare un volto umano ai giovani atleti trans. Huckman, lo sciatore del liceo, dice nel film: “Sono un essere umano normale. Non sono un mostro che le persone fanno sembrare le persone transgender.

Negli ultimi due anni, 18 stati hanno emanato leggi o imposto regole che limitano o vietano alle persone trans di partecipare a sport organizzati. Alla fine dell’anno scorso, il governatore repubblicano Greg Abbott del Texas ha firmato una legge che richiede agli studenti K-12 dello stato di partecipare a squadre sportive in base al sesso riportato sul loro certificato di nascita, non alla loro identità di genere. Un disegno di legge fallito in Minnesota prevedeva sanzioni penali contro le ragazze transgender che partecipavano a sport femminili.

Clare Tucker, produttrice di Cambiare il giocoaccusa i politici dietro questi sforzi di non fare i compiti.

“Per me è strano che le persone legiferano, creino leggi, con zero ricerche. ‘Non incontrerò nemmeno una persona trans. Non farò nemmeno un giorno di ricerca, una settimana di ricerca, un mese.’ Sono solo pazzi”.

Non esiste un conteggio ufficiale degli atleti trans che gareggiano al liceo e all’università, ma il numero è certamente piccolo. “Non più di cinque studenti attualmente in Kansas, nove in Ohio in cinque anni”, secondo un’indagine dell’Associated Press l’anno scorso. L’AP ha contattato i legislatori di 24 stati che avevano proposto una legislazione che limitasse la partecipazione dei trans allo sport, “Eppure in quasi tutti i casi, gli sponsor [of bills] non può citare un solo caso nel proprio stato o regione in cui tale partecipazione abbia causato problemi”.

Beggs la mette in questo modo: “Sento che questo problema viene politicizzato dagli Stati Uniti, alcune persone predano i pregiudizi e le paure delle persone”.

“C’è questa narrativa mediatica secondo cui le persone trans stanno semplicemente dominando lo sport e semplicemente non è così”, dice Schmider. “C’è questo modello mentale distorto e falso secondo cui le persone trans vincono sempre negli sport perché quelle sono le uniche storie che sentiamo. Le persone hanno problemi con gli atleti trans solo quando vincono”.

Huckman, che si è dichiarata trans in seconda media, ha gareggiato ad alto livello nello sci e nell’atletica leggera, ma i suoi risultati non la metterebbero nella categoria di un’atleta dominante. Ha detto di aver preso parte all’atletica per ragioni più grandi del semplice tentativo di accumulare nastri, medaglie e trofei.

“Facendo sport… sono stata in grado di esprimermi per quello che sono, specialmente in un ambiente di squadra dove c’è alta competizione, posta alta costantemente”, dice. “Attraverso tutto il duro lavoro e la guida, sono stato in grado di avere proprio come una famiglia in più, un gruppo in più di persone che si sarebbero prese cura di me e mi avrebbero mostrato che posso essere amato incondizionatamente”.

Cambiare il gioco solleva la questione di come valutiamo il valore dell’atletica a livello di scuola superiore. Lo sport ha senso solo per chi vince, o la sua funzione è anche quella di insegnare la sportività, il cameratismo, e instillare disciplina e orgoglio?

“Penso che l’allenatore di Andrea l’abbia davvero inchiodato nel film”, osserva Tucker, “quando dice: ‘Certo, le vittorie e le sconfitte sono importanti, ma sono importanti per quello che hai imparato da loro.'”

Cambiare il giocoin streaming ora su Hulu, è nominato per Exceptional Merit in Documentary Filmmaking, un premio della giuria valutato in base ad alcuni criteri, tra cui la capacità dell’opera di “informare, trasportare, influenzare, [and] illuminare.” Il film realizza questo non solo attraverso l’abilità artistica del team di registi, ma anche attraverso la testimonianza dei suoi soggetti, che hanno difeso i propri diritti e quelli di altri atleti trans, e si sono rifiutati di essere demonizzati senza combattere.

“Sono incredibilmente grato”, dice Barnett del riconoscimento Emmy. “Penso che sia una vera testimonianza di questi tre umani che condividono le loro storie coraggiose in modi davvero onesti… il modo in cui ci fanno entrare nelle loro vite, camere da letto, soggiorni, con nient’altro che fiducia.”

Non c’è dubbio che nel breve termine, la partecipazione trans allo sport sarà usata come questione politica per incitare gli elettori. Ma gli atleti dentro Cambiare il gioco suonano una nota più ottimista a lungo termine, sulla base della loro esperienza come membri di una nuova generazione. Dicono che al liceo l’odio che ricevevano provenisse in modo schiacciante dagli adulti, non dai bambini della loro età.

“Penso che la generazione più giovane si renda conto che non possiamo continuare a ripetere lo stesso errore e speriamo di poter creare una comunità più grande, solo più accettazione e rendendoci conto che siamo tutti umani”, dice Beggs. “Alla fine della giornata, stiamo tutti cercando di vivere qui sulla Terra nel miglior modo possibile”.