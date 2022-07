Cast di American Horror Stories Aura: Incontra le guest star

**Attenzione – Spoiler in vista per le storie dell’orrore americane**

American Horror Stories torna su FX su Hulu con l’episodio 2 della seconda stagione, offrendo un cast con volti familiari.

Ti presentiamo le guest star di Aura, forniamo un’anteprima dell’Episodio 3 e definiamo il programma di rilascio della Stagione 2 per intero.

Creata da Ryan Murphy e Brad Falchuk per FX su Hulu, American Horror Stories è una serie antologica spin-off di American Horror Story, che segue una storia diversa in ogni episodio con protagonisti Matt Bomer, Denis O’Hare, Dylan McDermott e Jamie Brewer. , e altro ancora.

Incontra il cast di Aura

FX ha preso in giro il cast di Aura poco prima della premiere dell’episodio, confermando che le ex star di American Horror Story Gabourey Sidibe e Max Greenfield sarebbero tornate nello spin-off.

Sidibe ha interpretato Queenie in Coven, Hotel e Apocalypse, mentre Greenfield ha avuto un piccolo ruolo in Hotel come Gabriel.

Max Greenfield

Gabourey Sidibe

Joel Swetow

Lily Rorhen

Vince Yap

Sam Bixby

Freddie Basnight

Nancy Linehan Charles

Lorelei Olivia Mote

Anteprima episodio 3

Dopo il debutto dell’episodio 1 della seconda stagione, FX su Hulu ha mescolato l’ordine degli episodi di American Horror Stories, il che significa che il terzo episodio sarà ora intitolato Drive.

Drive dovrebbe essere presentato in anteprima giovedì 4 agosto 2022 su FX su Hulu a Midnight PT.

Il titolo dell’episodio 3 suggerisce che la narrazione potrebbe concentrarsi su un viaggio su strada di qualche tipo che si trasforma in un inseguimento da thriller.

Foto di Jason Kempin/Getty Images

Guida agli episodi della seconda stagione di American Horror Stories

La stagione 2 di American Horror Stories ha otto episodi e uscirà settimanalmente su FX su Hulu ogni giovedì.

Seguendo il programma di rilascio di seguito, questo pone il finale della stagione 2 di American Horror Stories giovedì 8 settembre 2022.

Abbiamo evidenziato i titoli degli episodi della Stagione 2 e tutte le date di uscita da segnare nel calendario:

Episodio 1: Casa delle bambole – 21 luglio 2022

– 21 luglio 2022 Episodio 2: Aura – 28 luglio 2022

– 28 luglio 2022 Episodio 3: Viaggio – 4 agosto 2022

– 4 agosto 2022 Episodio 4: Lattaie – 11 agosto 2022

– 11 agosto 2022 Episodio 5: Bloody Mary – 18 agosto 2022

– 18 agosto 2022 Episodio 6: Lifting – 25 agosto 2022

– 25 agosto 2022 Episodio 7: Necro – 1 settembre 2022

– 1 settembre 2022 Episodio 8: Lago – 8 settembre 2022

Di Jo Craig – [email protected]

La seconda stagione di American Horror Stories è ora in onda su FX e Hulu.

