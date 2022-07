Canal+ rafforza gli adattamenti; “Love In The Flesh” della BBC arriva a Hulu – Scadenza

Canal+ Groups rafforza la strategia di adattamento letterario con un nuovo appuntamento

Il Gruppo Canal+ ha nominato Audrey Brugère EVP di Literary Adaptations. Sarà responsabile del lavoro sulle sinergie tra la casa editrice Editis del gruppo madre Vivendi e le controllate Studiocanal e Canal+. Brugère fa parte del Gruppo Canal+ dal 2009 ed è stata in precedenza direttrice delle sue unità di programma per le serie straniere e giovanili dal 2017. Riporterà all’amministratore delegato di Studiocanal Anna Marsh nel suo nuovo ruolo che inizierà il 1 settembre. “Aumentare l’adattamento delle opere letterarie di successo in film, serie o documentari è una delle ambizioni di Studiocanal per i prossimi anni, come dimostra la creazione di questa posizione. L’esperienza di Audrey all’interno del Gruppo Canal+, così come la sua conoscenza delle nostre attività, sarà una risorsa preziosa per raggiungere questo obiettivo”, ha affermato Marsh.

Hulu e altri acquistano il formato tre della BBC “Love In The Flesh”

Lo streamer statunitense Hulu e una serie di attori globali hanno acquisito Love in the Flesh, il formato di appuntamenti BBC Three in stile Love Island in cui le coppie che si frequentano si incontrano virtualmente per la prima volta. Lo spettacolo in otto parti esce oggi sulla piattaforma. Hulu ha acquisito i diritti esclusivi negli Stati Uniti e ha anche venduto a Discovery (Nuova Zelanda), NRK (Norvegia), DR (Danimarca) MTV3 (Finlandia), TV4 (Svezia) e SIC (Portogallo). Altre vendite verranno annunciate a breve, secondo il distributore Passion Distribution, che ha raggiunto gli accordi. Nello spettacolo, condotto dall’ex star di Love Island Zara McDermott, cinque potenziali coppie nella vita reale che hanno già stretto relazioni tramite app di appuntamenti e social media si incontrano in una casa sulla spiaggia greca per scoprire se la loro persona online corrisponde a quella del mondo reale. La serie è stata una delle ammiraglie da lanciare sul canale lineare BBC Three rilanciato a marzo.

Channel 4 opta per la seconda stagione di “Ramy”.

Channel 4 ha acquisito la seconda stagione della commedia nominata agli Emmy di Hulu Ramy, lo spettacolo che segue il figlio di immigrati egiziani negli Stati Uniti Nella seconda stagione, Ramy (il comico Ramy Youssef) torna dall’Egitto in un New Jersey politicamente diviso e incontra uno sceicco, interpretato da Mahershala Ali, di un centro sufi locale che diventa il suo mentore spirituale. Anche Canale 4 ha acquistato la prima stagione. La serie è prodotta da A24 e distribuita in collaborazione con Lionsgate Television.