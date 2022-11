Bellamy Young ed Eric McCormack si uniscono alla serie Hulu – Scadenza

ESCLUSIVO: Bellamy Young ed Eric McCormack si sono uniti a Hulu L’altra ragazza nera come clienti abituali della serie.

L’altra ragazza nera segue Nella, un’assistente editoriale, stanca di essere l’unica ragazza di colore alla Wagner Books, quindi è entusiasta quando Hazel viene assunta. Ma mentre la stella di Hazel inizia a sorgere, Nella esce a spirale e scopre che sta succedendo qualcosa di sinistro alla compagnia.

McCormack interpreterà Richard Wagner, il fondatore e caporedattore di Wagner Books. Young interpreterà Vera Parini, una WASP di Hampton che è una delle redazioni più esaltate di Wagner Books. È il capo di Nella, esige l’eccellenza dal suo team per i suoi autori di cui si prende cura meticolosamente tutto il tempo.

McCormack ha interpretato Will Truman nella NBC Volontà e grazia per 11 stagioni, vincendo un Emmy come attore protagonista in una commedia nel 2001. È stato anche produttore, regista e attore protagonista in tre stagioni di I viaggiatori per Netflix e per tre stagioni di Percezione su TNT. I suoi rappresentanti sono Gersh e Harris Hartman a Sloane, Offer, Weber e Dern.

Young è meglio conosciuto per aver interpretato il ruolo del presidente Mellie Grant nella ABC Scandalo. I suoi altri crediti includono Figliol prodigo e Terra promessa. È rappresentata da UTA, Anonymous Content e Schreck Rose Dapello Adams Berlin & Dunham.

Young e McCormack si uniscono ai personaggi abituali della serie precedentemente annunciati Sinclair Daniel, Ashleigh Murray, Brittany Adebumola e Hunter Parrish. La serie Hulu Original di Onyx ha ricevuto un ordine per la serie all’inizio di quest’anno e la produzione è iniziata questa settimana ad Atlanta.

Produttori esecutivi per L’altra ragazza nera sono Rashida Jones, Temple Hill (Marty Bowen e Wyck Godfrey), Adam Fishbach, Zakiya Dalila Harris, Jordan Reddout e Gus Hickey. Gli showrunner sono Reddout e Hickey. L’altra ragazza nera è basato sull’omonimo romanzo bestseller del New York Times.