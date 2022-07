Ashley Thomas reciterà nella serie drammatica di Hulu – Deadline

Ashley Thomas è stata scelta come protagonista maschile al fianco di Mia Isaac e Adrienne Warren nella serie drammatica di Hulu Torta nera, da Donne del Movimento la creatrice Marissa Jo Cerar, la Harpo Films di Oprah Winfrey e la Kapital Entertainment di Aaron Kaplan. Inoltre, Zetna Fuentes (Questi siamo noi) è stato scelto per dirigere l’episodio pilota, in sostituzione di Andrew Dosunmu.

Scritto da Cerar sulla base del libro di Charmaine Wilkerson, Torta nera è un dramma familiare avvolto in un mistero di omicidio con un cast diversificato di personaggi e un’ambientazione globale che abbraccia decenni. La storia si svolge in Giamaica, Roma, Scozia, Inghilterra e California meridionale.

Alla fine degli anni ’60, una sposa in fuga di nome Covey (Isaac) scompare nelle onde al largo della costa della Giamaica e si teme sia annegata o fuggitiva in fuga per l’omicidio del marito. Cinquant’anni dopo, in California, una vedova di nome Eleanor Bennett perde la sua battaglia contro il cancro, lasciando ai suoi due figli separati, Byron (Thomas) e Benny (Warren), una chiavetta USB che contiene storie mai raccontate del suo viaggio dai Caraibi all’America . Queste storie, narrate da Eleanor, sconvolgono i suoi figli e sfidano tutto ciò che pensavano di sapere sull’origine della loro famiglia.

Byron Bennett di Thomas è un brillante scienziato oceanico, la cui formidabile etica del lavoro lo ha reso un leader nel suo campo e un popolare influencer dei social media. Il suo successo professionale è secondo solo al rapporto con la madre. Sulla scia della sua morte, Byron ha il compito di realizzare il suo ultimo desiderio, un compito che costringe a una riunione con la sorella separata, Benny, e porta alla luce segreti strazianti.

Torta nera è produttore esecutivo di Cerar, Winfrey e Carla Gardini di Harpo Films e Kaplan, Brian Morewitz e Michael Lohmann di Kapital Entertainment. Il co-esecutivo della Harpo, Emily Rudolf, produce. Jessie Abbott sta supervisionando per Kapital.

Thomas può essere visto successivamente nella prossima serie limitata di ITV/Britbox, Il file Ipcress così come nella serie limitata FX Grandi aspettative, con Olivia Coleman. Di recente ha recitato nella serie limitata Amazon di Little Marvin Loro, per il quale ha ricevuto una nomination all’Independent Spirit Award come miglior attore. Può anche essere visto nella serie Netflix Ragazzo migliore e CBS’ salvezza. Thomas è rappresentato da ICM Partners e Independent Talent nel Regno Unito.

A Hulu, Fuentes ha recentemente diretto episodi di Il vecchio e La ragazza di Plainville.