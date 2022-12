Archie Panjabi si unisce alla serie Hulu “Under the Bridge” – Deadline

ESCLUSIVO: Il vincitore dell’Emmy Archie Panjabi (La buona moglie) è impostato come protagonista, insieme a Vritika Gupta (Halloween americano), Javon “Wanna” Walton (Euforia) e Aiyana Goodfellow (Ascia piccola) in Sotto il ponte, la serie limitata di Hulu basata sul libro di Rebecca Godfrey. Si uniscono alla star della serie precedentemente annunciata Riley Keough e alle altre serie regolari Izzy G, Chloe Guidry ed Ezra Faroque Khan nella serie di ABC Signature.

Sotto il ponte è basato sul libro di Godfrey sulla storia vera del 1997 della quattordicenne Reena Virk (Gupta) che andò a unirsi agli amici a una festa e non tornò più a casa. Godfrey (Riley) ci porta nel mondo nascosto delle sette ragazze adolescenti e di un ragazzo accusati del brutale omicidio, rivelando verità sorprendenti sull’improbabile assassino.

Panjabi interpreterà Suman Virk, la madre di Reena, una devota Testimone di Geova e una donna che sta cercando disperatamente di mettere in ginocchio sua figlia dopo un tumultuoso anno di ribellione. L’arco di Suman nella serie esplorerà le vite dei Virk sia prima che dopo la morte di Reena, e l’atto di eroismo quasi impossibile di Suman interrompe un ciclo di traumi per il futuro e alla fine ispira un’empatia radicale contro ogni previsione.

Reena Virk di Gupta è una solitaria impacciata, a disagio ma audace, alla ricerca di un gruppo di amici che possa chiamare suoi. La serie esplorerà la vita di Reena prima del suo omicidio, mentre cerca di sfuggire alla sua rigida famiglia di Testimoni di Geova per il mondo molto più eccitante della Seven Oaks Youth Home, dove non ci sono genitori, poche regole e può vivere con i suoi amici. Questi “‘amici”, tuttavia, sono le CMC, le ragazze della banda dall’altra parte della città. Reena è determinata a dimostrare di essere “hardcore”, ma nella sua ricerca per adattarsi, fa una scelta che ha conseguenze disastrose.

Walton interpreta Warren. A differenza del suo omonimo, il rapper gangsta di Los Angeles Warren G, Warren è un tipo pacato e bambino dalla faccia da bambino che è considerato un “modello di ruolo” dai suoi coetanei e insegnanti. Tuttavia, corre con i “Crips” e nutre una rabbia profondamente sepolta per i suoi genitori che lo hanno abbandonato. Warren sembra un cucciolo smarrito che ha un disperato bisogno di amore, ma la sua palese gentilezza potrebbe mascherare qualcosa di più oscuro.

Goodfellow interpreta Dusty, un membro del CMC (Crip Mafia Cartel, una “gang” fondata da Josephine) e ha un’amicizia genuina e intima con Reena prima della sua morte. Dusty è spesso il terzo incomodo dell’amicizia tra Josephine e Kelly, dovendo costantemente guadagnarsi un posto con loro. Dusty si comporta da dura e dice di essere fedele al suo equipaggio, ma quando le cose vanno troppo oltre, è perseguitata dal senso di colpa per ciò che ha fatto e alla fine si chiede se debba essere lei a farsi avanti e fare la cosa giusta, anche se ciò significa accendendo i suoi amici.

La serie limitata è prodotta esecutivamente da Samir Mehta e Liz Tigelaar, che fungeranno anche da showrunner. Keough sarà produttore esecutivo Sotto il ponte con Gina Gammell tramite la loro società di produzione, Felix Culpa. Quinn Shephard sta adattando il libro e ne è produttore esecutivo. Godfrey, che è morto il mese scorso a 54 anni, era un produttore esecutivo della serie e riceverà il merito postumo. Altri EP sono Stacey Silverman e Geeta Vasant Patel, che dirigeranno anche.

Panjabi ha vinto un Emmy come attrice non protagonista per la sua interpretazione di Kalinda Sharma in La buona moglie che le è valso anche altre due nomination agli Emmy. Sta uscendo dalle riprese della serie limitata di Apple TV+ Regno di fronte a Idris Elba. Recentemente è stata vista in un arco di una stagione della serie TNT Perforatore di neve e nella seconda stagione di Partenza, che scorre su Peacock. Panjabi è rappresentato da Gersh.

I recenti crediti di Vritika includono i cortometraggi Halloween americano, Bugie, Presa e Siamo potenti. È rappresentata da Julia ‘JT’ Thornton, The Library Agency.

Walton ha fatto il suo debutto come attore in HBO Euforia come spacciatore posacenere. Di recente può essere visto nella terza stagione di Netflix Accademia degli ombrelli nel ruolo di Stanley. Per quanto riguarda il cinema, ha recentemente recitato al fianco di Sylvester Stallone in MGM’s Samaritano. Walton è rappresentato da Wanna Fight Promotions, Dulcedo e Paradigm.

I crediti di Goodfellow includono quelli della Marvel PlasmaBBC Ascia piccolaMele Invasione e di Hulu Il grande. Erano anche un regolare in Prime Video I Fuorilegge al fianco di Christopher Walken. Goodfellow è rappresentato da Max Latimer al Jonathan Arun Group.