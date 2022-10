Andrés Delgado si unisce al cast del film drammatico di boxe di Hulu “La Máquina” – Scadenza

ESCLUSIVO: Andrés Delgado ha ottenuto un ruolo da guest star ricorrente nella serie limitata di Hulu La Mecca.

Delgado — i cui crediti includono la serie Prime Video di Gabriel Ripstein Un nemico sconosciuto diretto da Gabriel Ripstein, HBO Max Sierra Madre e di Netflix Accelerare a fondo – è stato scelto per il ruolo di Saul, un obbediente braccio destro di Andy di Diego Luna nel dramma di boxe di Searchlight TV.

Il personaggio è descritto come troppo dolce per il mondo spietato degli sport professionistici, ma con sincero affetto per Andy ed Esteban (Gael García Bernal).

La Mecca segue l’invecchiamento del pugile Esteban, il cui astuto manager Andy gli assicura un’ultima possibilità per un titolo solo per scoprire che devono prima affrontare una misteriosa forza della malavita per rendere la notte dei combattimenti.

Gli altri ruoli di Delgado includono quello di Angelina Jolie Senza Sangue al fianco di Salma Hayek e Demián Bichir e Terra di nessunoin cui recita al fianco di Andie MacDowell, Frank Grillo e Jorge A Jiménez.

È rappresentato da RSTalent e Integral Artists.