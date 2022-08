American Horror Stories stagione 2, cast episodio 5: Stars of ‘Bloody Mary’

Come una serie antologica spettrale, ogni singolo episodio di American Horror Stories dà il benvenuto a un cast completamente nuovo per ogni episodio.

Lo stesso si può dire dell’ultimo episodio della serie, Bloody Mary, che vede quattro ragazze adolescenti confrontarsi con lo spirito del titolo.

Ma chi appare nel cast di American Horror Stories stagione 2, episodio 5?

American Horror Stories stagione 2, cast episodio 5

L’episodio 5 della seconda stagione di American Horror Stories è arrivato su Hulu giovedì 18 agosto 2022.

Intitolato Bloody Mary, l’episodio racconta la storia di quattro ragazze adolescenti il ​​cui pigiama party si trasforma in qualcosa di molto più sinistro quando tentano scherzosamente di evocare lo spettrale Bloody Mary.

Bloody Mary offre alle ragazze i loro più grandi desideri, ma solo se prima commetteranno un atto indicibile.

Storie dell’orrore americane © FX | Hulu

Come serie antologica, ogni episodio di American Horror Stories ha caratterizzato un cast completamente diverso e l’episodio di Bloody Mary non è diverso.

Gli attori che appaiono nel cast di American Horror Stories stagione 2, episodio 5 sono:

Cast principale

Dominque Jackson nel ruolo di Bloody Mary

Quvenzhané Wallis nel ruolo di Bianca

Raven Scott nel ruolo di Elise

Kyla-Drew nel ruolo di Maggie

Kyanna Simone come Lena

Shane Callahan come storico

Ryan D. Madison nel ruolo di Anna

Tiffany Yvonne Cox come insegnante

Co-protagonista

Maggie Carney nel ruolo di Margaret Worth

Troy Barnes come David

Marsha Henry come Robin

Anecia Forbes come Candace

Angelique Ayoade nel ruolo di Kristen

JJ Batteast come River

James Coker nel ruolo del signor Miller

Celestiale come Nia

Carol Jefferson nel ruolo della mamma di Lena

William Lee Houston nel ruolo del padre di Lena

Jaalen Migliore come Hot Guy

Angelique Wyche come giovane ragazza

Dorian Martin come spacciatore

Ashley Leanne Somers come ragazza

Riflettori puntati

Dominque Jackson nel ruolo di Bloody Mary

Ad interpretare il ruolo dello spirito assetato di sangue titolare nell’episodio 5 è Dominique Jackson.

L’attrice nata a Trinidad e Tobago ha iniziato la sua carriera solo di recente con ruoli recenti nelle serie American Gods e Pose, dove interpretava il personaggio di Elektra, così come nel film Chick Fight.

Quvenzhané Wallis nel ruolo di Bianca

L’attrice nata in Louisiana Quvenzhané Wallis interpreta Bianca in Bloody Mary e inizialmente è diffidente nei confronti del rituale di Bloody Mary, ma è persuasa a prenderne parte.

I fan del cinema e della TV probabilmente conosceranno Wallis dai suoi ruoli in 12 anni schiavo, Le bestie del vento del sud, Annie, padre e figlie del 2014, così come le serie Black-ish e Swagger.

Raven Scott nel ruolo di Elise

Raven Scott interpreta Elise nell’episodio 5.

Dopo aver debuttato in Stolen Moments del 2013, Raven è apparsa nel 2020 in The Call of the Wild, nella serie Apple TV+ See e nel film Seven Days.

Kyla-Drew nel ruolo di Maggie

Nata ad Atalanta, in Georgia, nel 2004, la diciottenne Kyla-Drew recita dal 2012 con ruoli importanti in No Good Nick, Crown Lake, Raven’s Home, i film Prisoners e Peppermint, nonché la serie Nickelodeon Nicky, Ricky , Dicky & Dawn.

Kyanna Simone come Lena

Kyanna Simone assume il ruolo di Lena, la quarta del gruppo di pigiama party che si incrocia con Bloody Mary.

Come Kyla-Drew, Kyanna ha debuttato come attrice nel 2012 con ruoli da allora in Project Power e Chambers di Netflix, oltre a Black Lightning, White Boy Rick, The Archer e All American di The CW.

Shane Callahan come storico

Sebbene il suo ruolo nell’episodio possa essere solo minore, molti spettatori probabilmente riconosceranno Shane Callahan poiché la sua carriera lo ha visto apparire in oltre 80 ruoli fino ad oggi.

Le sue apparizioni più importanti sono arrivate in Dopesick, Reprisal, Outsiders, Welcome to Flatch e The Wilds di Prime Video.

Ryan D. Madison nel ruolo di Anna

Ad interpretare il ruolo della cheerleader snob Anna è Ryan D. Madison.

L’apparizione di Ryan in American Horror Stories è solo il quarto ruolo della sua carriera con altri crediti in arrivo in Alexa & Katie, Is My Daughter Really Dead? E tu hai sposato Dat.

Tiffany Yvonne Cox come insegnante

E infine, concludiamo la nostra carrellata del cast con Tiffany Yvonne Cox che appare brevemente nell’episodio 5 come insegnante.

Con quasi 30 ruoli a suo nome, l’attrice sarà familiare ad alcuni, con recenti crediti in Good Trouble, Space Force, Grey’s Anatomy, Commune e Jane the Virgin.

La seconda stagione di American Horror Stories è attualmente in onda giovedì su Hulu dopo la prima il 21 luglio 2022.

