Amazon Prime Video “The Handmaid’s Tale” Premiere nel Regno Unito condivisa con C4 – Deadline

Amazon Prime Video sarà in co-premier Il racconto dell’ancella per la prima volta nel Regno Unito con Channel 4.

La quinta stagione dell’originale di Hulu arriverà su entrambe le reti entro la fine dell’anno con un accordo raramente visto nel mondo televisivo del Regno Unito.

MGM è il distributore internazionale del thriller distopico Margaret Atwood, creato da Bruce Miller e interpretato da Elisabeth Moss, Joseph Fiennes e OT Fagbenle, e la mossa arriva solo pochi mesi dopo che Amazon ha acquisito MGM, dando così a Prime Video l’accesso al catalogo del suo distributore In tutto il mondo.

Date queste circostanze, Deadline comprende che entrambe le parti hanno lavorato insieme sui piani di lancio e ritiene che l’accordo sia ragionevole. L’accordo nel Regno Unito non avrà alcun impatto sullo spettacolo negli Stati Uniti

Tutte e quattro le stagioni sono attualmente disponibili sia su Channel 4 che su Prime Video nel Regno Unito.

La mossa potrebbe intaccare il pubblico di Canale 4, che ha utilizzato Il racconto dell’ancella come esempio negli ultimi anni del successo del suo reparto acquisizioni e della crescita del lettore VoD All4. La piattaforma trasporta una serie di importanti importazioni statunitensi e le acquisizioni sono diventate una parte importante della sua strategia.

Allo stesso modo Amazon acquisisce i diritti del Regno Unito su Neil Gaiman’s Buoni presagi con la BBC nel Regno Unito, anche se quello spettacolo ha una breve finestra su Amazon prima di essere presentato in anteprima sulla BBC.

Adattato dal romanzo classico di Atwood, Il racconto dell’ancella è la storia della vita nella distopia di Gilead, una società totalitaria in quelli che un tempo erano gli Stati Uniti. Offred, una delle poche donne fertili conosciute come Ancelle nell’opprimente Repubblica di Gilead, lotta per sopravvivere come surrogato riproduttivo di un potente comandante e della sua moglie risentita, e l’ultima serie la vedrà affrontare le conseguenze dell’uccisione del comandante Waterford mentre lotta ridefinire la sua identità e il suo scopo.

“Nel corso della serie, Il racconto dell’ancella è rimasto riflessivo, di alta qualità e di grande impatto”, ha affermato Nick Lee, Head of Acquisitions di Channel 4. “Siamo entusiasti che il pubblico di Channel 4 e di Tutti e 4 tornerà a Gilead per vedere ulteriore giustizia dispensata nella prossima avvincente puntata”.

Il racconto dell’ancella è prodotto da MGM Television e produttore esecutivo dal creatore Miller, Warren Littlefield, Moss, Daniel Wilson, Fran Sears, Eric Tuchman, Yahlin Chang, Rachel Skukert, Sheila Hockin, John Weber, Frank Siracusa, Steve Stark e Kim Todd.

Jesse Whittock ha contribuito a questo rapporto.