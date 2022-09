Amanda Seyfried vince l’Emmy 2022 come attrice protagonista in una serie limitata – Scadenza

In una categoria difficile da chiamare, Amanda Seyfried ha vinto il suo primo Emmy, per una interpretazione sfumata di Elizabeth Holmes, l’imprenditrice biotecnologica caduta in disgrazia e un tempo rock star della Silicon Valley condannata per frode criminale.

“Grazie per avermi riconosciuto tra questi fantastici attori”, ha detto un emozionato Seyfried. “Questa è davvero una bella sensazione!”

Blog live degli Emmy Awards di Deadline

Lavorando su Hulu L’abbandono”è stato il periodo più bello della mia vita”, ha aggiunto mentre ha accettato il suo primo Emmy, come miglior attrice protagonista in una serie limitata o antologica o film.

Ma Seyfried ha detto alla stampa in seguito che giocare a Homes era piuttosto faticoso. “Ero così sopra di lei alla fine dello spettacolo. Devi illuderti fino a un certo punto. Ho dovuto illudermi più del normale. Dovevo avere compassione per lei. Non ho mai giocato con nessuno così a lungo. Ogni singolo giorno ho dato tutto. Avevo appena finito. Devo buttarla via. Non ho fatto la sua voce per due mesi fino a quando il portiere ha chiesto: ‘Puoi fare la voce?'”

Ha scoperto che i due avevano qualcosa in comune.

“Elizabeth Holmes ed io facevamo entrambe parte di squadre di ballo al liceo. Lo trovo davvero sbalorditivo. Lei non era eccezionale e anche io ero in terza fila dove ti mettevano quando non sei un granché. Il fatto che entrambi l’abbiamo avuto nel nostro passato e come l’ho vista ballare in un modo che non era buono… quello è stato uno dei modi in cui mi sono connesso con lei”.

Il fotogenico, brillante e inquietante CEO fondatore dell’ormai defunta Theranos ha promesso ai devoti investitori una rivoluzione negli esami del sangue usando solo una piccola goccia con una tecnologia avanzata che si è rivelata falsa. L’Holmes di Seyfried era complesso e non del tutto privo di empatia.

Foto di Emmy sul tappeto rosso: i migliori look del 2022

E che tempismo. Dopo un processo televisivo ampiamente seguito, a gennaio una giuria di San Jose ha ritenuto Holmes colpevole di quattro reati di frode e cospirazione. La sentenza è più tardi questo autunno. Holmes rischia fino a 20 anni di carcere e pesanti multe più la restituzione.

L’abbandono proviene da Searchlight Television e 20th Television.

Primetime Emmy Awards: copertura completa di Deadline

Questo è stato un campo difficile – “un’abbondanza di nomi dei pesi massimi che interpretano altri nomi dei pesi massimi”, secondo Pete Hammond di Deadline – inclusa Lily James come Baywatch l’attrice Pamela Anderson in Pam e Tommy; Sarah Paulson nel ruolo di Linda Tripp in Impeachment: American Crime Story; Julia Garner dentro Inventare Anna; Margaret Qualley dentro Domestica; e Toni Collette dentro La scala.

Lynette Rice ha contribuito a questo rapporto