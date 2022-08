Amanda Seyfried su come i registi di “The Dropout” l’hanno fatta sentire “davvero al sicuro” – Scadenza

L’abbandono i registi Michael Showalter e Francesca Gregorini si sono concentrati su una serie di piccoli dettagli per aiutare Amanda Seyfried a prepararsi per il suo ruolo di Elizabeth Holmes, fondatrice di Theranos caduta in disgrazia, nella miniserie Hulu.

Prima che le telecamere girassero, i due si sono seduti con Seyfried per discutere del blocco e di come avevano pianificato di raccontare una storia “coesa” sulla vita di Holmes, dall’infanzia al processo penale per aver frodato gli investitori.

Durante un panel della stagione del premio Contenders Television: The Nominees, Showalter e Gregorini hanno ricordato l’incontro con Seyfried per condividere la loro visione della serie.

“Abbiamo parlato solo per tre ore, forse anche di più, in termini generali del personaggio e della storia, e in una sorta di tipo: ‘Chi è lei? Cosa pensiamo come individui? Quali sono i nostri sentimenti individuali al riguardo’”, ha affermato Showalter, che è anche produttore esecutivo della serie nominata agli Emmy.

Amanda Seyfried nel ruolo di Elizabeth Holmes nella collezione Everett “The Dropout”.

Basato su un podcast, L’abbandono raffigura Holmes mentre lancia un metodo rivoluzionario per testare il sangue che si basava su una singola goccia di una puntura del pollice. L’invenzione non ha mai funzionato, portando a un’indagine federale e un processo penale.

Showalter ha diretto quattro episodi della serie Hulu in otto parti. Gregorini ed Erica Watson hanno diretto ciascuno due parti.

Gregorini era responsabile degli episodi 5 e 6 e ha detto che l’attrice protagonista dello show ha fatto i compiti e non aveva bisogno di molta guida.

“Amanda è un’attrice così consumata ed è stato un vero piacere lavorare con lei”, ha detto Gregorini. “Si era decisamente adattata a quel personaggio. Non c’era una vera presa per mano da fare”.

Seyfried ha detto che inizialmente era riluttante a lavorare con più registi, ma ha imparato ad abbracciare la loro visione.

“Ero entusiasta di una nuova sensibilità e di una nuova comprensione. Mi fidavo anche immensamente del fatto che tu e Michael lo avreste fatto sentire coeso dal fatto che lui se ne andasse e tu entrassi “, ha detto Seyfried ai suoi co-registi. “Quindi mi sono sentito davvero al sicuro a quel punto, quando finalmente è successo, penso perché entrambi lo capite in un modo così importante per assicurarci che stiamo raccontando la stessa storia mentre si evolve.”

Creato da Elizabeth Meriwether, L’abbandono è nominato per sei Emmy, e sia Showalter che Gregorini sono in lizza per la regia di una serie limitata o antologica o di un film.

