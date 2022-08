8 celebrità che hanno recitato in “I Simpson” nel 2022 (finora)

Nel 1989, I Simpson è stato presentato in anteprima su Fox con il suo primo episodio intitolato “Simpsons Roasting on an Open Fire”. Da allora, ci sono state 33 stagioni (e oltre) con episodi che prevedevano spaventosamente il futuro, come Lady Gagaesibizione al Super Bowl o la creazione di un segmento di episodi a tema Halloween “Treehouse of Horror”.

Con 728 episodi, molte guest star sono apparse nello show. Per essere precisi, fino ad aprile 2020, ci sono stati 810 cameo per gli ospiti, un numero sufficiente di cameo per gli ospiti che I Simpson ha guadagnato il Guinness World Record per “La maggior parte delle guest star presenti in una serie TV animata”.

Nicholas Braun come Greg

Immagine tramite Gary Sanchez Productions

Dal 2018, Nicola Braun recitato in Successione, dove ha interpretato Greg Hirsch, assistente esecutivo e pronipote di Logan Roy, CEO di Waystar Royco. Oltre a interpretare uno dei ruoli principali nella serie di commedie oscure, Braun ha recitato nel film del 2014 Data e cambio, ed è apparso in film come Ballo studentesco (2011) e Come essere single (2016), tra gli altri.

Il 15 maggio 2022, il personaggio di Braun di Successione è entrato nel mondo dell’animazione. Ha interpretato Greg Hirsch nella stagione 33, episodio 21, “La carne è un omicidio”. Il suo personaggio era anche un assistente, ma invece di lavorare alla Waystar Royco, ha lavorato alla Red Star.

Krysten Ritter nel ruolo di Sheila Redfield

Immagine tramite 3 Arts Entertainment/Marvel Television

Dal 2015 al 2019, Kristen Ritter ha interpretato il personaggio del titolo nel thriller di fantascienza Jessica Jones ed è apparso nella serie TV del 2017 I difensori. È apparsa Il caso più freddo podcast, dove ha interpretato Patti Harney. Tra i suoi numerosi ruoli da attore, Ritter ha interpretato Gia Goodman in Veronica Marte (2014) e Lucy Hayden in L’eroe (2017).

L’episodio 21, “La carne è un omicidio”, è incentrato sulla precedente relazione di nonno Simpson con il business degli hamburger. Tra le guest star apparse in quell’episodio, Ritter ha doppiato il personaggio Shelia Redfield. Shelia era la figlia di Augustus “Gus” Redfield. Gus era il proprietario del ristorante di hamburger chiamato Worth-A-Try Burger.

Kerry Washington nel ruolo di Rayshelle Peyton

Immagine tramite Gracie Films/20a animazione televisiva

Kerry WashingtonIl ruolo più riconoscibile di potrebbe essere quello di interpretare la feroce Olivia Pope in Scandalo (2012-2018). Nella sua lista di vari progetti che vanno dai cortometraggi ai film alle serie TV, nel 2020 Washington ha recitato il ruolo di protagonista al fianco di Reese Witherspoon in Piccoli fuochi ovunque. Nel 2022, oltre a doppiare un personaggio I Simpson, interpreterà la professoressa Dovey La scuola del bene e del male.

Nella stagione 33, episodio 18, “My Octopus and a Teacher”, Washington ha doppiato la signora Rayshelle Peyton. La signora Peyton era la nuova insegnante alla Springfield Elementary School. Il suo personaggio ha sostituito la signora Edna Krabappel doppiata dalla defunta Marcia Wallace. Wallace ha interpretato l’insegnante di 4a elementare fino al 2013.

Kumail Nanjiani nel ruolo di Theo

Immagine tramite Gracie Films/20th Century Fox Television

Kumail Nanjiani il ruolo più recente sarà Somen Banerjee nella serie Hulu Benvenuti a Chippendales (2023). Somen è il proprietario della compagnia di danza esotica maschile Chippendales. Nel 2022, (finora) Nanjiani ha interpretato Haja Estree nella miniserie TV Obi-Wan Kenobi (2022), guest star in un episodio di I ragazzi (2019), ha interpretato Vik in I ragazzi presentano diabolici (2022), ed è apparso in un episodio di Murderville (2022).

In aggiunta ai suoi vari progetti, Nanjiani ha anche doppiato il personaggio di Theo I Simpson. Theo è apparso nell’episodio 14 della stagione 33, “Non crederai di cosa tratta questo episodio – Il terzo atto ti scioccherà”. Ha lavorato come proprietario di The Institute, un’azienda che ha lavorato per ripristinare la reputazione delle persone.

Michael Rapaport nel ruolo di Mike Wegman

Immagine tramite Gracie Films/20th Century Fox Television

In Solo omicidi nell’edificio (2021), Michael Rapaport interpreta il detective Daniel Kreps, che ha indagato sulla morte di Bunny Folger. Oltre ad apparire su Solo omicidi nell’edificio, Rapaport ha interpretato Leonard nella serie del 2022 Vita & Beth e Doug Gardner dentro Atipico (2017), tra i suoi altri ruoli. È apparso anche in film come Mandrino (2016) e Un ragazzo in piedi (2016).

Nell’episodio 15 della stagione 33, “Bart the Cool Kid”, Rapport ha doppiato Michael “Mike” Wegman. Mike è apparso in alcuni episodi della serie. Mike ha lavorato presso la centrale nucleare di Springfield come stagista ed è diventato uno degli amici di Homer.

Megan Mullally nel ruolo di Sarah Wiggum

Immagine tramite Gracie Films/20a animazione televisiva

Nel 2021, Megan Mulally ha doppiato Alyson Lefebvre, la signora Tuntley e Vera nella serie animata Il Grande Nord (2021-2022). Mullally ha una lunga lista di ruoli di recitazione con il suo primo ruolo nel film I bambini che nessuno voleva (1981) dove interpreta Sharon. Ha anche doppiato Gayle, Jill e Beverly Gli hamburger di Bob (2011-2022). Oltre a doppiare personaggi in programmi TV popolari, Mullally ha interpretato Karen Walker nella serie TV del 1998 Volontà e grazia (1998-2020).

Il finale di stagione di I Simpson, episodio 22, “Poorhouse Rock”, incentrato su Bart che cerca di capire suo padre Homer. Mullally ha doppiato Sarah Wiggum. Sarah era la madre di Ralph e la moglie di Clancy. Ha un cuore gentile e spesso imita le azioni di suo marito.

Billie Eilish e Finneas O’Connell nel ruolo di se stessi

Immagine tramite 20a televisione

Billie Eilish e Finneas O’Connell sono fratelli e cantautori. Le loro canzoni hanno ottenuto riconoscimenti per essersi assicurati un posto nella Hot 100 Billboard nel corso degli anni. Nel 2022, Eilish e O’Connell hanno vinto un Oscar come “Miglior canzone originale” per la loro canzone “No Time To Die”. “No Time to Die” è apparso nel film del 2021, Non c’è tempo per morirel’ultimo della saga di James Bond.

Il 22 aprile 2022, Eilish e O’Connell hanno recitato in Quando Billie ha incontrato Lisa. Questo è stato un cortometraggio autonomo che è durato solo quattro minuti. Era incentrato su Eilish e O’Connell che scoprivano Lisa Simpson (doppiata da Yeardley Smith) per caso dopo averla sentita suonare il sassofono. Quando Billie ha incontrato Lisa è disponibile su Disney+.

