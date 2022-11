10 temi importanti esplorati nella serie Hulu

I mantelli rossi. Il muro. La ribellione. Queste sono le immagini evocate dai fan di Hulu Il racconto dell’ancella pensa all’acclamata serie, protagonista Elisabetta Moss, Yvonne Strahovsky, Giuseppe Fiennese Ann Dowd. Con la fine della stagione 5, gli spettatori sono stati bombardati da domande, risposte e dilemmi morali che continueranno nella sesta e ultima stagione.

Anche se pieno di commenti politici, Il racconto dell’ancella pervade una moltitudine di temi al suo interno, esplorati attraverso la trama, le relazioni e i singoli personaggi. Sebbene la serie abbia avuto una buona dose di critiche, in particolare per le sue sfacciate rappresentazioni degli orrori di Gilead, sono le scene frontali che possono essere difficili da guardare ma sono fondamentali per consentire agli spettatori di vedere ogni tema importante dello spettacolo. Dai commenti sull’ingegneria sociale al trauma, ecco tutti i temi fondamentali Il racconto dell’ancella.

Ingegneria sociale

Uno degli aspetti più notevoli di Gilead è il modo in cui è stato fondato il paese e il modo in cui è gestito. Una setta religiosa in America iniziò a diffidare del futuro, con tassi di natalità in calo, inquinamento ambientale che causava problemi di salute e un’avversione per i tradizionali ruoli di genere.

Rafforzando i valori religiosi in una nuova società, i Figli di Giacobbe hanno eseguito attacchi contro cittadini americani e catturato donne che erano preziose per la loro nuova società. Nel loro mondo ideale, tutti sono eterosessuali, vogliono avere figli e faranno qualsiasi cosa per sostenere il loro standard religioso, anche se le loro azioni non sono seguite nella Bibbia. L’ingegneria sociale in Il racconto dell’ancella sostiene che non esiste una società perfetta, anche quando si crede che possa essere raggiunta attraverso un cambiamento stravagante.

Oppressione e ribellione

L’oppressione delle donne è il fondamento della società di Gilead per garantire che i tassi di natalità aumentino e che le donne ricoprano ruoli tradizionali di doveri domestici, sotto la guida di uomini in posizioni elevate. Con comandanti, guardiani, angeli e tutti gli altri uomini che stabiliscono leggi e regolamenti sulle donne, la teocrazia patriarcale cementa ogni falla nel loro potere che consente alle donne di penetrare nella ribellione.

L’oppressione sistematica è stata interiorizzata per molte donne, che hanno accettato la loro posizione e hanno assunto le convinzioni di Gilead. Sono solo pochi, come June (Elisabeth Moss), Emily (Alessio Bledel), ed Ester (Mckenna Grazia) che rifiutano gli insegnamenti di Gilead e combattono attivamente contro di esso. Nonostante il rischio di lesioni o morte, la ribellione, non importa quanto grande o piccola, è ciò che lentamente permette a Gilead di disfarsi. Il tema dell’oppressione e della ribellione funge da motivazione: non arrendersi mai e non smettere mai di combattere.

Religione

I temi religiosi all’interno della serie possono essere interpretati erroneamente come una prospettiva atea che cerca di persuadere gli spettatori che la religione è la radice di tutti i mali; tuttavia, le vere correnti del religioso complottano Il racconto dell’ancella in realtà allude alla manipolazione del potere per quelli di alto rango.

Dalla storia di Rachele e Lea come giustificazione per l’uso delle ancelle all’idea della lapidazione e dell’impiccagione come mezzo adeguato di giustizia criminale, la religione è semplicemente il mantello sul dorso del male. La maggior parte dei personaggi mantiene le proprie convinzioni, ma alcuni vengono confusi dal vero significato delle scritture.

Fertilità

In un mondo in cui le donne fertili sono costrette a diventare concubine, i temi della fertilità e dei ruoli di genere diventano importanti. La fertilità è un ostacolo e una benedizione a Gilead, dove le donne fertili sono costrette ad avere figli indipendentemente dai loro desideri, ma se non concepiscono, affrontano la morte nelle Colonie.

Tuttavia, per motivi di sopravvivenza a Gilead, la gravidanza diventa l’unica forma di protezione. In un mondo in cui i ruoli di genere si stanno lentamente dissolvendo, l’idea che il valore di una donna sia legato al concepimento dei figli è vista come misogina, e negli attuali discorsi politici in cui i diritti delle donne al proprio corpo vengono messi in discussione, la trama dello spettacolo ruota attorno all’orchestrazione di corpi è ossessionante e pertinente.

Conseguenze ambientali

Uno dei motivi per cui Gilead esiste in primo luogo è una soluzione economica alle conseguenze ambientali dell’industrializzazione umana. Gilead utilizza mezzi per combattere il cambiamento climatico, come la gestione dei sistemi agricoli attraverso metodi organici e sostenibili e la riduzione delle emissioni di combustibili fossili.

L’ambientalismo e il controllo della popolazione vanno di pari passo a Gilead, dove il deterioramento del clima ha influito sulla fertilità e sulla sopravvivenza dei neonati. Sfortunatamente, ciò significava che chiunque fosse in grado di portare bambini una volta catturato a Gilead era soggetto a mezzi di controllo, dalle nascite forzate e sterilizzazioni (come punizione) al divieto del controllo delle nascite. Il tema delle conseguenze ambientali funge da monito per gli spettatori sui problemi di sensibilizzazione che lo accompagnano.

Sopravvivenza

La citazione più iconica della serie, “Nolite te bastardes carborundorum”, o “Non lasciare che i bastardi ti macinino”, deriva dal tema della sopravvivenza dello spettacolo. La sopravvivenza è la nave che guida Il racconto dell’ancella trama e non riguarda solo il rimanere in vita, ma in alcune circostanze, conformarsi ad ambienti ostili e regole inflitte e commettere trasgressioni nonostante la loro bussola morale.

Nella serie, sopravvivere significa rifiutare in ogni modo – grande o piccolo – la teocrazia patriarcale per conservare una parte di sé, al fine di conservare l’energia per reagire. Per personaggi come June, la sopravvivenza non riguarda solo se stessa, ma anche la sua famiglia.

Perdita di agenzia

Le donne perdono la loro individualità, i loro diritti e le loro libertà. Le mogli non sono altro che un attaccamento di un Comandante; Le marte sono collaboratrici domestiche, le ancelle sono grembi ambulanti e le zie sono insegnanti. E, per coloro che sono considerati peccatori – attraverso ragionamenti disumani tra cui l’omosessualità e l’incapacità di concepire – viene loro assegnato il titolo di “Non donna”.

La perdita del libero arbitrio a Gilead sotto il patriarcato arriva come mezzo per mantenere in piedi la struttura del potere, con gli uomini come figure dominanti che raccolgono tutti i benefici. Una piccola parte dell’agire viene celebrata nella serie attraverso piccole vittorie contro gli oppressori, che è ciò che fa sopravvivere i personaggi a Gilead.

Amore

Quando June viene catturata per la prima volta a Gilead, il suo amore per Luke (OT Fagbenle) e Anna (Giordana Blake) diventa la sua ragione di sopravvivenza, tuttavia, quando inizia a perdere la fiducia nel rivedere la sua famiglia, June si lascia innamorare di Nick (Massimo Minghella), che è bloccato nelle stesse sanzioni oppressive.

June si è anche concessa di avvicinarsi ad alcune delle sue ancelle, tra cui Emily (Alessio Bledel), Gianina (Madeline Brewer), Alma (Nina Kiri) e Brianna (Bahia Watson), che formarono legami che alla fine aiutarono nel loro lavoro di resistenza contro Gilead. Senza amore, June non aveva alcun motivo per continuare a combattere, dove la sua storia sarebbe potuta diventare una storia di servitù o morte.

Fede

La fede è un tema significativo in Il racconto dell’ancellaperché è una cosa che ha accecato le azioni malvagie e ha mantenuto personaggi come June e Moira (Samira Wiley) forte durante le difficoltà. La fede nella serie è seguita attraverso due mezzi: la religione e la convinzione che verranno giorni migliori.

Sebbene Il racconto dell’ancella è spesso criticata come una serie antireligiosa, utilizza semplicemente la religione come strumento di manipolazione e giustificazione delle azioni. Durante lo spettacolo, tutti i personaggi mantengono le loro credenze religiose, poiché hanno una connessione più profonda con la loro divinità e sanno che il trauma che stanno sopportando non è opera di un dio. Allo stesso modo, la fede è la speranza che un cambiamento avvenga nella vita dei personaggi, attraverso le loro azioni o quelle degli altri, che li salverà da una vita di sofferenza.

Legami traumatici

Particolarmente diffuso nelle stagioni 4 e 5, Il racconto dell’ancella esplora l’impatto del trauma su un individuo, dalle sue risposte alla vita di tutti i giorni alla sua capacità di andare avanti e persino alla sua ossessione per il suo oppressore. I legami traumatici sono un tema complicato che lo spettacolo tenta di svelare, in cui vengono esplorati i rapporti tra June e Serena (Yvonne Strahovski), June e Nick, Janine e zia Lydia (Ann Dowd) e Fred (Joseph Fiennes) e June.

Soprattutto per June, i legami traumatici sono presenti nella sua vita oltre la sua fuga in Canada, dove desidera sempre la possibilità di rivedere Serena e Fred, anche se il suo intento è la violenza; e desiderando di sentire la sicurezza che Nick le ha fornito, anche se è innamorata di Luke. La moltitudine di risposte al trauma dello spettacolo, come si vede nella differenza tra la guarigione di Moira e la guarigione di June, fornisce una realtà sfaccettata su come le persone rispondono dopo essere sfuggite al trauma.

