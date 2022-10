10 regole che le mogli seguono in Gilead

di Hulu Il racconto dell’ancella descrive un avvincente sistema di classificazione sociale all’interno di un regime totalitario, in cui ogni cittadino ha regole e ruoli particolari che servono a sostenere uno standard morale a cui credono soddisferà Dio e li avvicinerà alle porte del paradiso, risolvendo al contempo importanti problemi mondiali come l’infertilità e crisi ambientale. Le donne principali della serie includono Elisabetta Moss, Yvonne Strahovski, Anna Dowd, Samira Wileye Amanda Brugel: ognuno dei quali ha interpretato il proprio ruolo unico all’interno della società di Galaade. La serie, che ora trasmette in streaming la sua quinta stagione, è incentrata principalmente sui ruoli femminili in Gilead; in particolare sotto le grinfie degli uomini al potere.

Una delle donne di rango più alto di Gilead ha i suoi vantaggi, sebbene essere una moglie significhi i propri doveri all’interno della casa, verso il loro comandante e verso Dio. La vita di una Moglie può essere particolarmente monotona, soprattutto se non è in grado di concepire il proprio figlio, che si ammassa in falsi sorrisi, solitudine e amarezza: tutto ciò generalmente si sfoga sulle donne delle classi inferiori.

10/10 Devono vestirsi di verde acqua

Sotto la struttura del potere di Galaade, le donne devono essere vestite con abiti modesti adeguati alla loro posizione sociale, affinché ogni individuo possa essere trattato correttamente. Per le mogli, l’apparenza segna una parte importante del loro ruolo nella società, dove tutto ciò che viene considerato insudiciare il loro aspetto può farle sembrare inferiori.

Le mogli sono vestite con abiti modesti di varie tonalità di verde acqua/blu, indicativi della loro presunta “purezza” di non peccatrici (rispetto alla violenta, ma fertile, tonalità di rosso che indossano le ancelle). All’interno di questa gamma di colori ci sono varie sfumature e varietà di vestiti, con sfumature più scure che denotano una Moglie di stato superiore (come quella sposata con un Comandante) rispetto a un blu più chiaro per quelle sposate con Angeli o Occhi.

9/10 La loro preoccupazione principale è la maternità

Una parte importante della religione seguita in Galaad detta l’importanza della gravidanza come scopo di una donna, il che indicava la necessità di ancelle in una sfera sterile globale.

Indipendentemente dal fatto che una Moglie possa avere i propri figli o che faccia affidamento sul sistema delle ancelle, ci si aspetta che il dovere principale della Moglie – e unico obiettivo – sia prendersi cura di loro e allevarli nella stessa natura che li renderà buoni partner per i futuri Comandanti. Durante il periodo tra il concepimento o la gravidanza, le mogli trascorreranno il loro tempo a preparare l’ancella al parto, fornendo loro supporto.

8/10 Devono essere sottomessi ai loro mariti

Più un’aspettativa sociale che una regola definitiva, ci si aspetta che le mogli stiano sempre al fianco dei loro mariti. Ciò significa non rispondere mai, correggere il marito o mettere in discussione le loro azioni, mentre si fa tutto ciò che viene loro comandato.

Le mogli devono accettare qualsiasi azione del loro comandante, indipendentemente dall’infedeltà o dalla crudeltà, così come qualsiasi punizione che gli capita. Con la classifica sociale che impone che gli uomini siano gli unici in carica, ci si aspetta che le donne siano loro sottomesse. La dinamica del rapporto tra marito e moglie è diseguale in Gilead, consentendo ai comandanti di abusare del loro status superiore.

7/10 Nessuna lettura o scrittura

Una delle regole più ironiche che tutte le donne (a parte le zie) devono seguire, è che è vietato leggere e scrivere di ogni genere. Riviste, giornali e qualsiasi tipo di carattere non esiste a Gilead alla vista delle donne (al di fuori della Bibbia). Anche nei negozi di alimentari le parole sono sostituite da simboli.

Sebbene la società sia profondamente religiosa, la negazione del diritto di leggere e scrivere sulle scritture diventa preoccupante anche per le Mogli, dove nella seconda stagione, Serena (Yvonne Strahovski) si confronta con il comitato degli Alti Comandanti per cambiare questa legge fondamentale. Per rappresaglia, il suo dito viene mozzato per aver letto ad alta voce un versetto biblico. Sebbene non vi sia alcuna giustificazione per questa legge esistente, gli spettatori possono presumere che sia una tattica di governo per garantire che le donne “rimangano al loro posto”, non potendo accedere a nulla che possano usare contro i comandanti.

6/10 Deve rispettare gli standard religiosi

La base stessa dell’esistenza di Gilead era la necessità di instillare i valori religiosi in una società che era andata “corrotta” con presunti peccati. In quanto tali, ci si aspetta che le mogli rispettino i più alti standard religiosi in conformità con le regole e i regolamenti di Gilead, ma allo stesso tempo distolgano la testa dalle trasgressioni del marito con il pretesto di lealtà e sottomissione.

Secondo la pratica, le mogli devono vestirsi con modestia, impegnarsi solo in attività femminili, avere un desiderio per i figli e la capacità di prendersi cura di loro adeguatamente, salutare gli altri con le formalità appropriate di Galaad e, naturalmente, pregare.

5/10 Deve avere un’ancella se sterile

Una delle principali preoccupazioni politiche e socioeconomiche che Gilead ha voluto aiutare durante la sua istituzione è legata al calo globale dei tassi di natalità, con un numero crescente di nascite che porta a nati morti o bambini disabili. Incolpando l’aumento della promiscuità e l’accesso al controllo delle nascite e agli aborti, Gilead concepì l’idea del sistema Ancella; catturare donne in età fertile o che hanno già avuto figli per diventare concubine dello Stato. Nell’era dell’infertilità, le mogli ricevevano ancora il lusso di vivere nella classe superiore, purché avessero figli con ogni mezzo necessario.

Per coloro che sono troppo vecchi per sopportare il proprio, o per coloro che sono sterili, le Mogli devono accettare di scegliere un’Ancella adatta per i Comandanti da mettere incinta. Essere senza figli è un tabù sociale in Gilead e disapprovato come se le mogli non stessero adempiendo al loro dovere, costringendole alla sottomissione.

4/10 Non devono impegnarsi in “chiacchiere da uomini”

Un’altra regola non ufficiale di Galaad si riferisce al posto di una donna nel sistema della politica, del governo e di altre questioni importanti. Con il dominio patriarcale di Gilead, i comandanti hanno respinto tutti i modi in cui una donna ha più diritti di loro; al punto che parlare contro, o addirittura parlare di qualsiasi cosa di natura remotamente “maschile” è disapprovato.

Nonostante molte mogli e zie abbiano avuto un ruolo significativo nella creazione di Gilead – come il libro religioso di destra di Serena Joy “A Woman’s Place” che è diventato un modello per la vita domestica femminile e una revisione dei ruoli biblici – le donne hanno lasciato le loro voci per vivere una vita di completa sottomissione e irresponsabilità per tutto ciò che governa il modo in cui vivono.

3/10 Hanno due scelte di hobby

A seguito dell’esclusione delle mogli nelle discussioni politiche al di fuori del pettegolezzo, le mogli tendono a vivere una routine quotidiana apatico. Alle mogli è vietato fare i lavori domestici in generale per paura di abbassare il loro status, quindi qualsiasi cucina e pulizia è lasciata a Martha e Ancella della famiglia da completare.

Se una moglie non ha figli in famiglia, il loro livello di indipendenza e controllo è diminuito, e sono incoraggiati a trascorrere il loro tempo facendo hobby umili e tradizionalmente femminili come il giardinaggio e il lavoro a maglia. Incapaci di uscire di casa a meno che non siano accompagnate dal marito, o ai fini di nascite e altri eventi, le mogli rimangono intrappolate all’interno delle proprie mura.

2/10 Le mogli devono essere presenti alla cerimonia

All’unanimità, la regola più disprezzata di Gilead ruota attorno allo svolgimento della Cerimonia: uno stupro ritualizzato mensile dell’Ancella domestica nella speranza del concepimento. Le mogli devono essere presenti alla cerimonia, dalla lettura delle Scritture fino al tentativo di concepimento, affinché il processo sia legittimato secondo la legge di Galaade (senza di loro presenti, è considerato stupro).

Le mogli si siedono a capotavola con l’Ancella tra le gambe, tenendosi per mano come mezzo di connessione spirituale tra il Comandante, il loro “vaso” e se stessa. La sentenza è stata creata dal comandante Pryce (Robert Curtis Brown), che ha suggerito il coinvolgimento delle Mogli per prevenire il sentimento di “violazione”, e invece un incoraggiamento di questi presunti atti sessuali intramatrimoniali non deve essere considerato adulterio a causa dell’obiettivo della gravidanza.

1/10 Le mogli devono stare con i loro mariti, finché morte non si separi

Eppure, nonostante le dure condizioni in cui le mogli devono vivere a Galaad, non è loro concesso il lusso del mondo moderno e la sua visione del divorzio. Considerate come un sacro dovere dell’uomo e della donna, le mogli sono costrette a perdonare i loro mariti, non importa l’infedeltà o gli abusi che subiscono, per il bene delle apparenze nei loro circoli sociali.

Alle donne viene insegnato a essere codipendenti dalla sicurezza e dal supporto forniti dai comandanti, con la minaccia di diventare un’ancella, Martha, di essere inviata nelle colonie, o la morte, che incombe su di loro se oltrepassano il loro confine. Invece, le mogli hanno solo la possibilità di un nuovo comandante in caso di morte del marito, poiché è una trasgressione sociale essere una donna non sposata a Gilead.

