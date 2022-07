10 migliori esibizioni nei cani da prenotazione, classificate

La serie FX Prenotazione Cani, creato da Sterlin Harjo e Taika Waititi, segue un gruppo di quattro adolescenti indigeni dell’Oklahoma nella loro missione di risparmiare abbastanza soldi per trasferirsi in California. La serie prende anche del tempo per guardare le vite degli altri abitanti della loro città natale.

Il cast di Prenotazione Caniè pieno di performance impressionanti sia dal cast principale che dai membri del cast di supporto. Le loro esibizioni hanno continuato a fargli ottenere ruoli in progetti futuri come il ruolo futuro di Devery Jacobs nel prossimo film della Marvel Eco serie. Ma Jacobs non è l’unico attore di Reservation Dogs che ha recitato in una grande interpretazione.

10 Lane Factor fornisce un sollievo comico come formaggio

Cheese è il personaggio principale del fumetto nei quattro principali e Lane Factor cattura perfettamente la sua atmosfera. Cheese tende a stabilirsi sullo sfondo delle scene, ad eccezione di un episodio a metà stagione e l’episodio finale in cui tutti e quattro i personaggi principali si uniscono per legare i loro archi narrativi.

Il sollievo comico di Factor bilancia perfettamente il dramma di altre esibizioni. Brilla in particolare nel suo episodio al fianco di Zahn McClarnon e i fan sperano di vederlo di più nella seconda stagione.

9 Dallas Goldtooth è esilarante nei panni di William Knifeman

Dallas Goldtooth porta l’umorismo in tavola come lo spirito di un defunto guerriero indigeno di nome William Knifeman che solo Bear può vedere. Seguendo Bear dal primo episodio all’ultimo, William Knifeman racconta a Bear della sua morte nella battaglia di Little Bighorn, dove il suo cavallo ha colpito una buca e lo ha schiacciato, e ora viaggia attraverso il mondo degli spiriti dando guida alle anime perdute. William Knifeman fornisce a Bear consigli (di solito buoni) attraverso una consegna comica grazie alla performance esilarante di Dallas Goldtooth.

8 Sarah Podemski è una grande madre come Rita Smallhill

Sarah Podemski interpreta la madre di Bear, Rita Smallhill. Sebbene appaia solo in pochi episodi, Podemski fa un uso eccellente del tempo che ha sullo schermo. Quando il padre di Bear lo lascia impiccato per l’ennesima volta, Rita è lì per lui nel miglior modo possibile una madre, e condivide un momento emozionante in macchina con suo figlio.

C’è anche una scena fantastica in cui tre Rita (una buona, una cattiva e quella vera) conversano nel bagno del suo posto di lavoro su cosa fare del padre di Bear, mettendo in mostra la recitazione di Podemski. Podemski, che appare anche in Alieno residenteporta un peso emotivo al ruolo.

7 Kanietiio Horn è indimenticabile nei panni dell’inquietante signora dei cervi

Mentre Kanietiio Horn appare solo in un episodio di Prenotazione Cani, la sua interpretazione di The Deer Lady, una bellissima donna con i piedi di un cervo, è incredibilmente memorabile. Appare nel flashback dell’agente Big e gli dice al funerale di sua nonna che uccide “uomini cattivi”.

Kanietiio Horn emana un’atmosfera eterea e forte in tutte le sue esibizioni, da Letterkenny al suo piccolo ruolo nel film horror di Brandon Cronenberg Possessore, e rende il suo personaggio come The Deer Lady Prenotazione Cani perfetto per il suo arco di un episodio.

6 Zahn McClarnon interpreta l’ufficiale grande come una figura paterna

L’agente Big è un agente di polizia rilassato che si preoccupa profondamente della città immaginaria di cui è l’unico ufficiale. Interpretato da Zahn McClarnon, l’agente Big viene visto per la prima volta senza il cast principale che ruba un camion pieno di patatine perché sta guardando un video su JFK.

Zahn McClarnon usa la sua atmosfera paterna durante lo spettacolo per fare in modo che gli spettatori lo vedano più come una figura genitoriale piuttosto che come una figura autoritaria, il che è raro nei personaggi della polizia e lo rende uno che gli spettatori saranno entusiasti di vedere il ritorno per la seconda stagione.

5 Jon Proudstar fa ridere e piangere gli spettatori nei panni di Leon

Condividendo l’impressionante episodio di “Caccia” con Paulina Alexis, Jon Proudstar interpreta Leon, il padre di Willie Jack. L’episodio è pieno di emozione, ma anche di umorismo nella forma della coppia che cerca nei boschi le telecamere dei sentieri, così come un cervo a cui Willie Jack e Daniel hanno assistito anni fa e che ha soprannominato “pezzo” per le sue dimensioni impressionanti.

Proudstar mostra la sua gamma sia come attore comico che drammatico in ciascuno dei quattro episodi in cui appare, ma brilla di più in “Hunting” così come la sua co-protagonista dell’episodio, Paulina Alexis.

4 Gary Farmer mette in scena una performance memorabile come zio Brownie

Sebbene Gary Farmer appaia solo in due episodi della prima stagione, le sue apparizioni nei panni dello “zio” Brownie di Elora sono tra le più memorabili dell’intera stagione. Lo zio Brownie è un eccentrico uomo anziano che vive da solo in una capanna, lontano dalla maggior parte dei contatti umani.

Con l’aiuto di Elora, dei suoi amici e di una carcassa di cervo che trovano sulla strada, torna in città e fa ammenda con vecchi amici le cui relazioni ha ferito in passato. Lo zio Brownie torna alla fine della stagione per avvertire tutti di un tornado, che sa sta arrivando a causa della sua mano tremante, e promette di combatterlo dal tetto di una casa.

3 D’Pharaoh Woon-A-Tai mostra il suo talento come Bear Smallhill

Bear Smallhill, l’altra metà dei “leader” dei quattro core, è interpretato da D’Pharaoh Woon-A-Tai. Per tutta la stagione, Bear sta lavorando duramente per risparmiare denaro per il loro trasferimento in California, ma lotta con i suoi legami con la sua città natale.

Woon-A-Tai fa un ottimo lavoro nel ritrarre la sua stretta relazione con sua madre, interpretata da Sarah Podemski, e la sua complicata relazione con il padre rapper separato, interpretato da Sten Joddi. Bear è un ostacolo narrativo per Elora, e la performance di Woon-A-Tai brilla soprattutto ogni volta che recita contro il co-protagonista Devery Jacobs.

2 Paulina Alexis brilla come Willie Jack

Willie Jack, interpretato da Paulina Alexis, è uno dei quattro membri principali del cast Prenotazione Cani. Paulina Alexis interpreta un’adolescente solitamente tranquilla in una performance straordinaria che brilla soprattutto nel suo episodio “Hunting”, insieme a Jon Proudstar, che interpreta suo padre.

Il personaggio di Alexis è spesso tranquillo, ma tiene Willie Jack in equilibrio con il fuoco occasionale quando lei e le sue amiche vengono minacciate da un gruppo rivale di amici noto come “NDN Mafia”. Per molti fan dello show, Paulina Alexis è la fuori attore della serie.

1 Devery Jacobs è la star dello spettacolo come Elora Danan Postoak

Devery Jacobs interpreta Elora Danan Postoak, una delle “leader” dei quattro principali. Elora era vicina all’ex quinto membro del gruppo, Daniel, che è morto. La Jacobs offre una performance incredibilmente emozionante nel suo episodio, “California Dreamin'”, insieme a Bill Burr, che interpreta l’ex allenatore di basket di Elora ed esaminatore di guida.

La performance di Jacobs è piena di sfumature mentre interpreta un’adolescente che sta vivendo un nuovo dolore per il suo amico Daniel e anche un vecchio dolore per sua madre che ha perso quando era bambina. Il suo personaggio sperimenta un’enorme crescita durante tutta la serie con un finale eccellente, e arriva abilmente grazie alla performance di Jacobs.

