10 film non convenzionali per la maturità da guardare dopo “Prey”

di Dan Trachtenberg Predal’ultima puntata del Predatore franchise, ha preso d’assalto il mondo. Trasformazione di un franchise che era sembrato stantio per decenni, il film su una feroce e abile guerriera Comanche che protegge il suo popolo da un misterioso Predator funziona come un film di formazione lontano dai soliti tropi del genere.

Il cinema ha visto alcuni film di formazione non tradizionali e il mondo è tutto migliore per questo. Sia perché appartengono a un altro genere che di solito non si vede in queste storie, come Spider-Man: Nel verso del ragnoo perché danno una svolta insolitamente matura al genere, come Crudoquesti film sono di solito alcune delle storie di formazione di maggior impatto.

L’iconica ma sfortunata regina di Francia – ‘Marie Antoinette’ (2006)

I film biografici sulla maturità non sono particolarmente comuni, ma Sofia Coppola ha dimostrato che questo è un errore con il suo film Maria Antoniettasull’omonimo reale francese (interpretato da Kirsten Dunst) dal suo matrimonio a 15 anni al suo regno di regina a 19.

Molto più che una fedele rivisitazione della vita di Maria Antonietta, il film è una sorta di parabola dal tocco moderno, piena di anacronismi e musica classica seguita da post-punk. È una svolta rinfrescante e unica non solo sul genere dei film biografici dell’epoca, ma anche sul raggiungimento della maggiore età.

Il titolo dice tutto – ‘Super Dark Times’ (2017)

Quando il pubblico pensa al genere della maggiore età, un tono cupo e una narrativa inquietante non sono probabilmente le prime cose che vengono in mente, ma Tempi super oscuri li usa per raccontare la storia di una coppia di migliori amici adolescenti che cadono nella tana del coniglio di paranoia e violenza dopo un raccapricciante incidente.

Destinato a diventare un classico di culto moderno, il film richiede tempo per costruire la sua storia, ma ne vale la pena grazie all’ottima fotografia, Kevin PhillipsLa fantastica regia e l’avvincente terzo atto.

Un film affamato di polemiche – ‘Raw’ (2016)

Julia Ducourtnau film horror innovativo Crudo segue Justine (Garance Marillier), un adolescente di una famiglia dove tutti sono veterinari e vegetariani. Ma quando è costretta a mangiare carne cruda, il vero sé di Justine inizia a formarsi.

Non ci si aspetterebbe che un film su un vegetariano diventato cannibale sia una storia facilmente riconoscibile sull’adolescenza, ma Crudo in qualche modo riesce ad essere questo e altro ancora. Anche se è difficile da digerire, il modo in cui Ducournau usa l’horror corporeo per esplorare la femminilità e il piacere è uno spettacolo che deve essere visto per crederci.

L’orrore svedese al suo meglio – “Lascia entrare quello giusto” (2008)

In questo dramma fantasy/horror svedese, il solitario dodicenne Oskar (Kåre Hedebrant) fa amicizia con il suo vicino di casa Eli (Lina Leandersson), una ragazza misteriosa il cui arrivo coincide con una serie di morti altrettanto misteriose, che convince Oskar che il suo nuovo amico è un vampiro.

I moderni film sui vampiri non hanno una grande reputazione, ma Fai entrare quello giusto potrebbe essere solo il migliore. Poetico, profondo, comprensivo e sorprendentemente dolce, il film esplora l’importanza dell’amore nel crescere con un’enorme quantità di cuore e personalità.

Molto più di un espediente, un modo unico per fare un film — ‘Boyhood’ (2014)

di Richard Linklater Fanciullezza, uno dei suoi film più acclamati, racconta la storia di una coppia divorziata che cerca di crescere il loro giovane figlio, raccontando la loro relazione in un arco di tempo di dodici anni. La svolta? Il film aveva anche dodici anni di lavoro, quindi il pubblico può vedere il giovane Mason (Ella Coltrane) crescono davanti ai loro occhi.

Fanciullezza è più di un semplice film ingannevole, però. È una storia di formazione guidata dai personaggi incentrata sulle parti più umane della crescita, sentendosi particolarmente genuini grazie al fatto che i personaggi stanno effettivamente invecchiando con il passare del tempo.

Una critica surreale della società e del grottesco – ‘Daisies’ (1966)

Questo capolavoro surrealista ceco è estremamente difficile da descrivere e altrettanto difficile da consigliare agli amici. È una storia volutamente grottesca su due ragazze adolescenti che decidono di comportarsi viziate come pensano che sia il mondo, imbarcandosi in una serie di scherzi distruttivi. È strano e inquietante, e il suo messaggio è tanto più potente per questo.

margherite ha il coraggio di criticare la società moderna per quello che fa e non la considera contorta e scoraggiante. È anche la celebrazione più bizzarra della femminilità delle giovani donne e dell’assurdità della maturazione.

Più di uno indossa la maschera — ‘Spider-Man: Into the Spider-Verse’ (2018)

Spider-Man è il personaggio perfetto per esplorare il genere di formazione in modo univoco, come dimostrato dai preferiti dai fan Non c’è modo di tornare a casa e Uomo Ragno 1 e 2. Ma forse nessun adattamento cinematografico del personaggio è così amato Nel verso del ragnodove l’adolescente Miles Morales cerca di bilanciare l’essere uno studente delle superiori e l’essere un supereroe.

Una lettera d’amore travolgente e stimolante per il personaggio di Spider-Man tanto quanto è una storia di formazione potenziante sul coraggio e l’eroismo, Nel verso del ragno è senza dubbio il miglior film di Sony Animation fino ad oggi e degno della sua popolarità.

Uno dei film più inquietanti della Seconda Guerra Mondiale mai realizzati — ‘Vieni e vedi’ (1985)

Non sono solo i film dell’orrore che possono essere agghiaccianti e terrificanti; questo film sovietico su un ragazzo che si unisce ai combattenti della Resistenza contro le forze tedesche lo dimostra.

In tutti i sensi della parola, Vieni a vedereun vero film contro la guerra, riesce a rappresentare la guerra come un vero incubo. La parte più difficile è che gli spettatori vedono quel paesaggio infernale attraverso gli occhi inizialmente innocenti di un bambino, interpretato da Aleksey Kravchenko in una delle performance di recitazione più inquietanti e struggenti mai messe sullo schermo.

I ricordi vagamente interconnessi di Tarkovsky – ‘Specchio’ (1975)

Il capolavoro semi-autobiografico del più grande poeta del cinema, di Andrej Tarkovskij Specchio è un film surrealista e vagamente strutturato su un uomo che ricorda il suo passato mentre era sul letto di morte.

Specchio è un bruciatore lento e difficile da seguire, ma ne vale la pena. È così unico che è difficile classificarlo in un genere definitivo. Tuttavia, ha abbastanza elementi di formazione per considerarla una delle storie più belle, commoventi e mistificanti sulla crescita, l’invecchiamento e il potere dei ricordi creati durante quei processi.

Una maturità con il tocco del Toro – ‘Pan’s Labyrinth’ (2006)

Finora uno dei migliori film messicani del secolo, Guillermo del Toro Labirinto di Pan è una favola oscura su Ofelia (Ivana Baquero), una bambina di 10 anni che vive con il suo tirannico patrigno e la madre incinta, che si sente sola finché non esplora un labirinto in decomposizione custodito da un misterioso fauno.

Pieno di immagini affascinanti, performance fenomenali e il fascino dello stile di regia unico di del Toro, il film è una celebrazione avvincente dell’innocenza di un bambino che prevale sull’insensatezza della violenza e della guerra.

