10 film e programmi TV per celebrare il mese del patrimonio dei nativi americani

Durante questo periodo di cambio di foglie, preparazione del Ringraziamento e preparazione per la stagione calcistica, un’altra celebrazione di novembre non può essere dimenticata: il mese del patrimonio dei nativi americani. Era il 3 agosto 1990 che Il presidente George HW Bush ha dichiarato novembre come il mese per riconoscere l’eredità degli indiani d’America.

Per celebrare questo mese di riconoscimento dei nativi americani, molte piattaforme di streaming hanno una vasta gamma di film, documentari e programmi TV che approfondiscono la cultura, le tradizioni e le figure importanti del patrimonio.

*Attenzione: questo articolo discute di film con argomenti legati all’abuso sessuale.

“Geronimo: una leggenda americana”

Protagonista Una canzone d’amore‘S Wes Studi come personaggio titolare, Geronimo: una leggenda americana è un western storico del 1993 che segue gli indiani Apache mentre sono costretti a entrare in una riserva per lavorare come coltivatori di mais. Dopo che Geronimo ha formato una ribellione, i soldati della cavalleria americana vengono arruolati per dare la caccia a lui e ai suoi uomini.

Caratterizzato Matt Damon in uno dei suoi primi ruoli come tenente Britton Davis, il candidato all’Oscar è disponibile su Netflix, Apple TV, Prime Video eYoutube.

“Acqua che abbaia”

Acqua che abbaia è un eccezionale film indipendente di Sterling Harjo che porta gli spettatori in un viaggio tra un uomo anziano e malato e il suo ex amante mentre si dirigono verso la nazione Seminole in Oklahoma affinché l’uomo possa visitare amici vecchi e nuovi e fare ammenda con i suoi familiari.

Nominato Best Drama all’American Indian Film Festival nel 2009, questo film viene trasmesso in streaming su Youtube, Apple TV e Prime Video.

‘Te Atà’

Basato sulla storia vera di Mary Thompson Fisher, Te Atta racconta la storia di una giovane donna nativa americana che supera le barriere culturali per realizzare i suoi sogni di Broadway e alla fine diventare una delle più grandi interpreti native americane di tutti i tempi.

Questo film sulla donna conosciuta come Te Ata è disponibile per lo streaming su Netflix, Apple TV, Prime Video e Youtube.

“Rumble: gli indiani che hanno sconvolto il mondo”

Rumble: gli indiani che hanno sconvolto il mondo è un documentario del 2017 che mette in luce i musicisti indigeni che hanno avuto un impatto sulla musica rock sia negli Stati Uniti che in Canada. Il film descrive musicisti famosi come Buffy Sainte-Marie e Jimi Hendrix, mentre le leggende del rock come Marco Ramone, Steven Tyler e molti altri forniscono commenti.

Questo candidato all’Emmy Award per notizie e documentari ha fatto il suo P.B.S debutto nel 2019 ed è disponibile per lo streaming su Netflix e Apple TV.

‘Segnali di fumo’

La commedia drammatica del 1998 Segnali di fumo si basa su un racconto di Sherman Alessio e segue i frenetici Thomas e Victor, che hanno opinioni diverse sul padre di Victor, Arnold, fino a quando non devono intraprendere un viaggio insieme per recuperare le ceneri di Arnold.

Con oltre una dozzina di premi e animazioni al suo attivo, il primo film ad avere un cast e una troupe completamente nativi americani può essere trovato su diversi servizi di streaming tra cui Fondamentale+.

“Rime per giovani demoni”

Rime per Giovani Ghoul è un dramma indipendente che descrive la storia degli abusi del popolo delle Prime Nazioni da parte di agenti governativi. La ragazza di Miꞌkmaq Aila contro l’agente che l’ha trattenuta in una scuola residenziale nota per abusi fisici e sessuali.

Vincitore di premi in vari festival cinematografici, Rime per Giovani Ghoulè libero di guardare tubi, e può essere riprodotto in streaming su Apple TV, Youtube e Prime Video.