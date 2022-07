10 delle migliori serie limitate in streaming ora, da “Chernobyl” a “The Queen’s Gambit”

Con i servizi di streaming che offrono un’ampia gamma di contenuti, come Netflix, HBO, AppleTV+, Prime Video, Hulu e Disney+, è più facile che mai trovare un programma TV accattivante che stuzzichi adeguatamente la propria curiosità.

Sebbene sia estremamente facile scegliere uno spettacolo lungo che sia abbastanza buono da guardare in una volta sola, a volte la soglia di attenzione diminuisce e un’opzione più breve è di gran lunga preferita. Con l’intenzione di aiutarti a sceglierne uno, queste sono alcune delle migliori miniserie/limitate che puoi trasmettere in streaming in questo momento.

“Chernobyl” (2019) – HBO Max

Immagine tramite HBO

Incentrato sul tragico evento della centrale nucleare di Chernobyl nell’Unione delle Repubbliche socialiste sovietiche nell’aprile 1986, di Craig Mazin Chernobyl divenne rapidamente una delle serie più quotate con un impressionante punteggio IMDb di 9,4. Seguendo le storie di persone che hanno cercato di contenere la catastrofe, questo incredibile programma televisivo, che si dice ritragga gli eventi con meticolosa accuratezza, ha senza dubbio superato le aspettative.

Con un’atmosfera cupa e una potente colonna sonora che evoca sentimenti inquietanti, Chernobyl riflette sul design imperfetto del reattore dell’era sovietica e errore umano. Un must da guardare essenzialmente per coloro che cercano una comprensione realistica dell’argomento devastante.

“Oggetti taglienti” (2018) – HBO Max

Immagine tramite HBO

Questa serie limitata, protagonista Elisa Scanlen, Patrizia Clarkson, e Amy Adams, racconta l’accattivante storia di una giornalista che torna nella sua città natale per seguire i violenti omicidi di due giovani ragazze.

A parte le straordinarie interpretazioni fornite dal cast brillante – forse il migliore di Adams – Oggetti appuntiti, un grande thriller poliziesco per chi ama il genere, presenta una trama avvincente e un finale indimenticabile. Unico e intenso in ogni senso della parola, questo originale HBO promette di tenere gli spettatori con il fiato sospeso.

‘The Night Manager’ (2016) – Amazon Prime Video

Immagine tramite BBC One

Adattato da di John Le Carré famoso racconto inglese, Il direttore notturno offre la giusta dose di dramma e suspense mentre segue le avventure del direttore notturno di un hotel del Cairo che alla fine viene reclutato per infiltrarsi nella cerchia ristretta di un trafficante d’armi.

Con una trama epica piena di colpi di scena, questo originale di BBC One è davvero divertente. Presenta anche ambientazioni meravigliose e recitazione di prim’ordine; suonato alla perfezione da Tom Hiddleston(che, molto simile Olivia Colman e Ugo Lauriha vinto un Golden Globe grazie alla sua interpretazione nella serie), Jonathan Pine è un personaggio affascinante che cattura facilmente l’attenzione degli spettatori e li tiene incuriositi.

‘Incredibile’ (2019) – Netflix

Immagine tramite Netflix

In questo avvincente dramma poliziesco, un adolescente viene accusato di aver mentito sul fatto di essere stato violentato e un paio di investigatori seguono la strada verso la verità. Sebbene Incredibile potrebbe non essere adatto a tutti (dal momento che affronta argomenti estremamente delicati), qualsiasi spettatore che colpisce il gioco probabilmente troverà la serie impossibile da smettere di guardare.

Accompagnato da grandi esibizioni di recitazione da Kaitlyn Dever, Toni Colette (che lo spacca completamente Ari Asterè ereditario), e Merritt Weverla serie sbalorditiva invia messaggi potenti in mezzo a situazioni frustranti e scene esplosive e incredibilmente ben scritte.

“Banda di fratelli” (2001) – HBO Max

Immagine tramite HBO

Concentrandosi sulla storia della compagnia “E” Easy, 506° reggimento della 101a divisione aviotrasportata dal loro addestramento iniziale iniziato nel 1942 fino alla fine della seconda guerra mondiale, Banda di fratelliproprio come la serie menzionata in precedenza Chernobylè ugualmente uno degli spettacoli con il punteggio più alto su IMDb.

Inutile dire che è un orologio essenziale per coloro che amano le rappresentazioni autentiche della Seconda Guerra Mondiale e gli spettacoli emotivamente impegnativi, poiché a volte può essere stancante e difficile da superare. Caratterizzato da un cast straordinario da abbinare, comprese le stelle Scott Grimes, Damiano Lewis, Ron Livingston e Shane Taylor, Banda di fratelli è incredibilmente commovente e brutale lo stesso.

‘Non ortodosso’ (2020) – Netflix

Immagine tramite Netflix

Incentrato sulla storia di una giovane donna ebrea ultra-ortodossa di nome Esther Shapiro (Shira Haas‘ Ruolo emergente nominato agli Emmy) che cerca di sfuggire al suo matrimonio combinato e alla sua comunità religiosa per iniziare una nuova vita all’estero, Non ortodosso è profondamente interessante ed educativo fino in fondo.

Facendo luce su questioni importanti e deliziando il pubblico con la sua splendida fotografia, la serie Netflix non è un commento sull’ebraismo chassidico ultra-ortodosso, ma piuttosto la storia dell’esperienza di una persona mentre cerca di lasciare una tale comunità. Con personaggi convincenti e una storia ben raccontata, è difficile rimanere indifferenti Non ortodosso.

‘Quando ci vedono’ (2019) – Netflix

Immagine tramite Netflix

In questa serie, anch’essa basata su una storia vera, cinque adolescenti di Harlem si ritrovano intrappolati in una situazione terribile dopo essere stati falsamente accusati di un brutale attacco a Central Park. Questo dramma straziante è garantito per far piangere chiunque e innescare una rabbia indicibile con la sua pertinenza e la sua recitazione dolorosamente brillante.

Scomodo ma estremamente necessario di un orologio, Quando ci vedono è una storia che deve essere raccontata e ascoltata da tutti; descrive accuratamente quanto sia assolutamente imperfetto il sistema giudiziario.

‘Cameriera’ (2021) – Netflix

Immagine tramite Netflix

Domestica è una storia estremamente ben realizzata che si basa su eventi veri e stimolanti che l’autore Stefania Terra ha attraversato: dopo aver trovato la sua via d’uscita da una relazione violenta, trova un lavoro nelle pulizie di case e combatte inarrestabilmente per provvedere a suo figlio mentre cerca di costruire un futuro migliore per loro.

Margaret Qualley offre una performance di prim’ordine mentre veste i panni di Alex Russell e mostra magnificamente il suo talento. Questa potente serie mette in evidenza la realtà della povertà, del trauma e di ogni cosa sfortunata che ne deriva, sottolineando allo stesso tempo l’importanza della persistenza e della determinazione. Detto forte e coraggiosamente, Domestica è crudo, reale e obbligatorio.

“Persone normali” (2020) – Hulu

Immagine tramite Hulu

Marianne (Daisy Edgar Jones) e Connell (Paolo Mescal) provengono da contesti diversi ma si trovano nella stessa cittadina irlandese. Gente normale è un adattamento di di Sally Rooney romanzo realistico che riflette su molti aspetti della storia d’amore e delle relazioni mentre entrambi i personaggi si intrecciano dentro e fuori le vite l’uno dell’altro.

Un orologio piuttosto straziante (ma assolutamente degno del tuo tempo), questo avvincente originale di Hulu è guidato dal personaggio verso un errore; non è difficile relazionarsi con i protagonisti e sentire i loro dolori: tutti coloro che partecipano a questa corsa dovrebbero aspettarsi montagne russe di emozioni. Onesto e pieno di chimica, Gente normale è tutto ciò che chiunque legga il libro vorrebbe che fosse l’adattamento.

Il gambetto della regina (2020) – Netflix

Immagine tramite Netflix

Ci sono pochissime cose come quella di Beth Harmon (portata in vita da un talento folle Anya Taylor-Joy) regalo quando si tratta della meravigliosa arte degli scacchi. Rimasto orfano alla tenera età di nove anni, l’introverso scopre e padroneggia il gioco negli Stati Uniti degli anni ’60 e da allora intraprende un viaggio emozionante ma impegnativo.

Netflix ha sicuramente superato se stessa con questo avvincente dramma che segue la storia memorabile della tranquilla e apparentemente insignificante Beth, i cui sensi diventano più acuti e il treno di pensieri più chiaro durante la miniserie. Tremenda in tutte le direzioni, questa produzione ha sbalordito le menti e catturato i cuori con la sua recitazione eccezionale e lo sviluppo del personaggio meravigliosamente realizzato.

