10 artisti che sarebbero perfetti per una serie di opposti solari dal vivo

Gli adattamenti live-action di cartoni animati e fumetti non sono una novità. Ogni anno vengono annunciati nuovi progetti live-action e i fan iniziano immediatamente il casting dei fan. Mentre quello di Hulu opposti solari potrebbe non essere perfetto per un adattamento live-action, è comunque divertente speculare sulle possibilità.

Sotto la guida di Justin Roiland e Mike McMahan, entrambi provenienti da Rick e Mortyla famiglia Shlorpian di opposti solari fornire la maggior parte delle risate dello spettacolo. Tuttavia, opposti solari è anche noto per la sua trama secondaria intensa ed elettrizzante su The Wall, una società di umani rimpicciolita dalla famiglia Shlorpian e costretta a ricostruire la società letteralmente all’interno delle mura della famiglia. Con un ampio cast di personaggi, ci sono molti buoni ruoli da girare.

10 Michael Shannon è tutto come Korvo

In qualità di leader e figura paterna della famiglia Shlorpian, Korvo è severo e autorevole. Korvo deve costantemente sopportare le buffonate di Terry, Yumyulack e Jesse mentre ripara la nave. Korvo è un tipo di Schlorpian senza fronzoli. Michael Shannon è l’interprete più concreto in circolazione ed è perfetto per questo ruolo.

Michael Shannon è diventato una leggenda della recitazione per i suoi personaggi duri. Può essere terrificante e stoico come in 99 case o Animali notturnima Shannon può anche essere esilarante, come in Coltelli fuori o La notte prima. Dai la sceneggiatura a Michael Shannon e lui porterà la performance.

9 Sophia Lillis conosce la complessità di una ragazza shlorpian

Jesse è un membro della famiglia Shlorpian che ha abbracciato l’umanità implicata nell’essere un’adolescente pur rimanendo fedele alle sue caotiche radici Shlorpian. Potrebbe non finire nei guai come Yumyulack, ma non è estranea alle disavventure.

Sophia Lillis avrebbe portato un notevole carisma alla vita shlorpian di Jesse. Nota per il suo lavoro nel Esso franchising e Non sono d’accordo con questoLillis potrebbe portare l’umanità ai racconti intensi e spesso assurdi del opposti solari universo. Con un po’ di fortuna, potrebbe consegnare le complessità del personaggio in un formato live-action.

8 Daniel Radcliffe guiderà il muro come Tim

Tim è stato il punto centrale della trama di The Wall per la prima stagione di opposti solari. Dopo aver rovesciato The Duke, Tim ha tradito la sua partner Cherie ed è diventato il principale cattivo di The Wall. Tim può essere minaccioso, ma è importante ricordare le sue deboli origini.

Daniel Radcliffe sarebbe l’interprete perfetto per dare vita a questo ruolo. Radcliffe è noto per film elettrizzanti e commoventi come Harry Potter, Giunglae impero. Sa anche come essere un cattivo dei fumetti, un ruolo in cui ha interpretato La città perduta e Ora mi vedi 2. Radcliffe completerebbe perfettamente questo ruolo.

7 Jack Dylan Glazer e Yumyulack conoscono bene l’angoscia

Yumyulack è probabilmente opposti solari‘il più grande piantagrane. Hanno creato The Wall e in “The Emergency Urbanizer” si sono trasformati quasi immediatamente in un personaggio da cui Il lupo di Wall Street. La disavventura di Yumyulack nel tentativo di acquisire il tipo di presenza che possiede solo Pete Davidson non verrà menzionata.

Jack Dylan Glazer sa come interpretare i piantagrane. Glazer è stato in grado di sfoggiare una quantità impressionante di carisma Esso e Shazam! Glazer è stato anche protagonista nel ruolo di Jack, l’adolescente sgradevole di Luca Guadagnino Noi siamo chi siamo su HBO. È una vera sfida, ma Jack Dylan Glazer potrebbe dare vita a Yumyulack.

6 Bryce Dallas Howard porterà l’avventura al muro

Come eroe di The Wall, Cherie conduce una resistenza contro The Duke prima che Tim la tradisca. Deve sopravvivere alle dure realtà del mondo esterno prima di tornare a The Wall in segreto. La scelta migliore per interpretare questo ruolo eroico è Bryce Dallas Howard.

Bryce Dallas Howard ha dimostrato di saper interpretare un eroe nel mondo giurassico Franchising. Howard ha anche dimostrato la sua capacità di prosperare in storie piene di azione come regista di episodi di Il Mandaloriano e Il libro di Boba Fett. Bryce Dallas Howard, portando la sua vasta storia e la sua formazione in questo ruolo, renderebbe una fantastica interpretazione di Cherie.

5 Terry è lo shlorpian più sexy del mondo

Quando si adatta un progetto animato al live-action, è divertente considerare come si sentirebbero i personaggi riguardo al loro casting. Il personaggio amante della cultura pop di Terry non si accontenterebbe mai di nient’altro che delle migliori decisioni di casting.

Se Terry si stesse lanciando in un adattamento live-action di opposti solari, sceglierebbero senza dubbio chiunque la società abbia etichettato come l’uomo più sexy del mondo. Questo elenco includeva Paul Rudd, Michael B. Jordan e Chris Hemsworth in passato. Tutti questi artisti interpreterebbero perfettamente il ruolo di Terry, almeno nella mente di Terry.

4 Jonah Hill sopravviverà all’esterno

Il Duca ha governato The Wall con il pugno di ferro, ma ha mostrato un lato più morbido nella seconda stagione quando lui e Cherie hanno dovuto lavorare insieme per sopravvivere al pericoloso mondo esterno. Il comico Jonah Hill farebbe un ottimo lavoro nel trasmettere il personaggio connivente ma affascinante del Duca.

Tutti amano le esibizioni comiche di Jonah Hill in film come Molto male e Via del salto 21. Tuttavia, le sue interpretazioni drammatiche in lupo di Wall Street e Moneyball rendere la sua performance teorica come The Duke qualcosa di speciale. Hill non solo potrebbe far ridere il pubblico, ma potrebbe portare una vera intensità a questo ruolo sorprendentemente sfumato.

3 Mantenere le cose semplici con Halk

Il casting dal vivo per Halk non ha bisogno di essere complicato. Il Ossa Il montatore diventato Wall Hero è già doppiato dall’attore vincitore di un Emmy Award Sterling K. Brown. Brown ha già dimostrato di poter interpretare il personaggio, quindi creatori della produzione live-action di opposti solari farebbe bene a considerarlo per questo ruolo.

Sterling K. Brown darebbe al ruolo audace, coraggioso e premuroso di Halk la sfumatura su cui ha già mostrato opposti solari. Il ruolo sarebbe una passeggiata nel parco per l’interprete che già doppia Halk.

2 Adam DeVine si unisce ai Silver Cops

Il pubblico è stato presentato a Glen nella terza stagione di opposti solari in una nuova sottotrama, chiamata Silver Cops. In origine, Glen è stato sparato nello spazio da Terry e Korvo per un piccolo disaccordo, ma ora Glen è coinvolto con Silver Cops, un corrotto Lanterna verde-come l’autorità spaziale.

RELAZIONATO: 10 più grandi lanterne verdi, classificate per coraggio

Questo uomo qualunque, spinto nell’avventura, sarebbe interpretato in modo superbo dal divertente uomo qualunque Adam DeVine. DeVine può scaldare il cuore del pubblico pur essendo un divertente idiota. Vedere Adam DeVine vestito come un poliziotto d’argento o un poliziotto d’oro sarebbe un piacere.

1 Jacob Tremblay terraforma il pianeta

Il Pupa ha il compito di terraformare il pianeta Terra in una nuova casa per la popolazione di Shlorpian. In opposti solari, la Pupa è raffigurata come un neonato o un bambino. Di conseguenza, Jacob Tremblay farebbe un lavoro straordinario in questo ruolo.

Jacob Tremblay ha conquistato Hollywood con il suo ruolo in Camera e Bravi ragazzi. Tremblay è amato per giocare a bambini complicati e così via opposti solari, la Pupa è senza dubbio complicata. Questo è un ruolo insolito per un attore bambino, che combina tratti giovanili con qualità terrificanti. Non molti giovani attori potrebbero farcela, ma Tremblay si è già dimostrato.

