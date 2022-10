Zorua torna su Pokémon Go a seguito di precedenti complicazioni di gioco

Dopo una manciata di problemi dopo il debutto iniziale di Zorua in Pokémon Go, Niantic ha risolto questi problemi e ora i Pokemon possono apparire nel gioco mobile. I giocatori ora dovrebbero essere in grado di fare di tutto per trovare Zorua in una manciata di modi. Siamo lieti di vedere che Niantic ha risolto i problemi precedenti, dando a tutti la possibilità di catturare questo amato Pokémon della regione di Unima.

In precedenza, Zorua doveva essere un’enorme sorpresa per la community di Pokémon Go. Avrebbe debuttato durante la Shuppet Spotlight Hour all’inizio di questa settimana il 25 ottobre dalle 18:00 alle 19:00 nel fuso orario locale dei giocatori. Inizialmente, il Pokémon amico scelto da un giocatore appariva sulla mappa durante i primi e gli ultimi cinque minuti dell’evento. Quindi, quando i giocatori vanno a catturarlo, diventa Zorua, in modo simile a come Ditto si traveste da Pokémon casuali in natura.

Tuttavia, quando questo è accaduto per la prima volta, Zorua avrebbe avuto un problema visivo in cui avrebbe avuto le statistiche del Pokémon amico. Di conseguenza, le statistiche sarebbero errate, rendendo difficile per un giocatore sapere molto su Zorua o su come usarlo in modo efficace. Poiché questi problemi si sono verificati prima in Nuova Zelanda, Niantic ha interrotto il rilascio a sorpresa di Zorua e l’ha riprogrammato a oggi.

Ora, Zorua dovrebbe apparire senza ulteriori problemi, ma sembra che la prima sorpresa di Niantic per il Pokémon Tricky Fox abbia perso gran parte del suo vento. Nonostante questo, puoi trovarlo allo stato brado. Ti consigliamo di portare il tuo amico fuori con te, il che significa dargli abbastanza bacche per farlo camminare con te. Quindi, dovresti vedere il tuo Pokémon amico apparire allo stato brado e sarà Zorua.