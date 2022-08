Zenless Zone Zero Beta Data di rilascio e ora di inizio

La Zenless Zone Zero Beta inizia questa settimana, con data e ora di rilascio bloccate per agosto.

Un nuovo gioco degli sviluppatori di Genshin Impact miHoYo, Zone Zero sarà un’esperienza diversa, che attingerà da un’ambientazione più futuristica per il suo design.

Tuttavia, ci sarà ancora molto interesse da parte di Genshin Impact, soprattutto se si considera che gli stili degli anime rimangono al loro posto.

La data di rilascio e l’ora di inizio di Zenless Zone Zero sono state fissate per venerdì 5 agosto 2022 alle 10:00 (UTC+8).

Non è stata programmata una data prestabilita per la fine della beta, il che significa che non possiamo sapere con certezza quanti contenuti saranno disponibili durante la beta.

Va anche notato che mentre la beta di Zenless Zone Zero inizia questa settimana, non puoi più iscriverti per unirti ad essa.

Il processo di reclutamento si è concluso a fine luglio e il sondaggio di iscrizione sul sito ufficiale è stato chiuso. Quindi l’accesso sarà molto limitato per coloro che si sono dimenticati di registrarsi.

Impossibile caricare questo contenuto Vedi altro Proxy distinto, il test di sintonia di Zenless Zone Zero inizierà presto. Benvenuto in Nuova Eridu! ▍ Ora di inizio del test: 05/08/2022 10:00 (UTC+8) ▍Ora di fine del testDa annunciare in seguito. Segui le notizie ufficiali per maggiori informazioni.#zzzero pic.twitter.com/hsHPP6a0D4 — Zona Zero Zenless (@ZZZ_EN) 4 agosto 2022

miHoYo ha confermato che il periodo di test Zero di questo mese sarà una closed beta ad account limitato, senza opzioni di pagamento disponibili. E al termine del test, nessuno dei progressi compiuti durante il test continuerà fino al gioco finale.

Un messaggio del team di Zone Zero aggiunge: “Questo test è il primo Tuning Test su piccola scala di Zenless Zone Zero. Zenless Zone Zero è ancora in fase di sviluppo e, come tale, il contenuto trovato nel beta test non rappresenta la qualità finale. Grazie per il vostro sostegno e comprensione. Al termine dell’iscrizione al Tuning Test, notificheremo i proxy riusciti tramite e-mail e SMS. Invieremo anche il pacchetto di installazione del client di prova tramite e-mail prima dell’inizio del test, quindi presta molta attenzione alla tua e-mail.

Va notato che questa beta supporta solo piattaforme iOS e PC, il che significa che non potrai partecipare su console o dispositivi Android. Sono previsti ulteriori test prima del rilascio finale del gioco, anche se al momento non sono state condivise date prestabilite per questo. Anche se non sappiamo quante piattaforme avranno accesso al gioco completo, i fan sperano che Zenless apparirà su più console oltre alla semplice PlayStation.

