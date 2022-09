Yu-Gi-Oh! Master Duel Nuovo aggiornamento Banlist 16 settembre

Yu-Gi-Oh! Master Duel ha già ricevuto un nuovo aggiornamento dell’elenco dei ban alla fine di agosto, ma Konami non si sta riposando sugli allori poiché un nuovo aggiornamento è ora in arrivo per Yu-Gi-Oh! Aggiornamento Banlist per il 16 settembre.

Anche se c’è solo una carta da Proibire in questo aggiornamento, ci sono molte restrizioni e aumenti limitati e semi-limitati in questo Yu-Gi-Oh! Aggiornamento Banlist per il 16 settembre. Vedi sotto per i dettagli completi.

Yu-Gi-Oh! Aggiornamento della lista delle banalità del duello principale del 16 settembre

Il seguente Yu-Gi-Oh! L’aggiornamento Banlist del 16 settembre è stato preso dall’app ufficiale Master Duel su Android:

L’attuazione della Lista Proibita/Limitata è prevista nella data di seguito indicata.

Si prega di vedere di seguito per le modifiche che verranno apportate e il nostro ragionamento alla base di queste modifiche.

Data prevista per l’implementazione dell’elenco proibito/limitato

30 settembre

Dettagli sull’implementazione dell’elenco proibito/limitato

Abbiamo raccolto le tendenze e i risultati dei mazzi utilizzati nei Duelli Classificati e limiteremo le carte e i mazzi con un utilizzo straordinariamente elevato e percentuali di vincite in linea con il loro impatto sul metagame.

Le modifiche apportate all’elenco riflettono i nostri obiettivi di impedire che i mazzi siano troppo difficili da contrastare e di garantire che l’elemento tattico del gioco non sia compromesso da Duelli troppo brevi.

*Le carte interessate da questa Lista proibita/Llimitata saranno etichettate a colori come segue: Blu – Carte per le quali il numero massimo di copie è diminuito; Bianco – Carte per le quali è stato aumentato il numero massimo di copie.

Carte da vietare

“Crystron Halqifibrax” (Blu)

*Non potrai più ricevere le carte appena aggiunte a questa Lista Proibita dai Pacchetti nel Negozio dopo che questa lista sarà stata implementata.

(Se lo stato “Proibito” di una carta viene revocato in una revisione futura dell’Elenco Proibito/Limitato, diventerà disponibile dai Pacchetti di carte del negozio.)

*Le nuove carte Proibite nell’elenco possono ancora essere generate dopo l’implementazione dell’elenco.

*Le carte proibite non vengono visualizzate nell’elenco delle carte o nei risultati della ricerca nella schermata di modifica del mazzo perché il filtro delle carte vietate è impostato su OFF per impostazione predefinita. Le carte Proibite sotto “STANDARD” Elenco Proibito/Limitato verranno visualizzate nel Risultato ricerca e nell’Elenco carte da uno dei seguenti elementi:

Impostare “Forbidden” in “Limited” nel menu Filter su ON.

Modificare l’impostazione Elenco Proibito/Limitato in alto a destra della schermata Modifica Deck da “STANDARD” a “UNLIMITED”.

Carte da Limitare

“Incantatrice dell’acqua del tempio” (blu)

Carte da semilimitare

Rivalità dei signori della guerra (blu)

Partita Gozen (blu)

Raigeki

Trisula, Drago della Barriera di Ghiaccio

Portaerei a carica Zenmaity

ABC-Dragon Buster

Palcoscenico Trickstar

Riavvio rosso

Dinowrestler Panakratops

SPYRAL Quik-Fix

Mago della doppia iride

Orcrust Arpa Orrore

Carta per la quale verrà revocato il limite al numero di copie

L’inizio della fine

Mago Armonizzante

*Replay di Duel giocati prima che la Lista Proibita/Limitata diventi effettiva e possono essere mostrati su DUEL LIVE per un certo periodo di tempo dopo che la Lista Proibita/Limitata diventa effettiva.

Bonus di smantellamento risultanti dalla lista vietata/limitata

Se una carta è designata come “Limitata”, “Semi-Limitata” o “Proibita” in questo Elenco Proibito/Limitato, sarà disponibile un bonus di 20 punti CRAFT POINT quando si smantella la carta durante il periodo sottostante. Il numero di volte in cui il bonus può essere guadagnato corrisponde alla riduzione del max. copie della carta per mazzo a causa dell’elenco Proibito/Limitato.

Durata applicabile

30 settembre 08:30 – 28 ottobre 04:359

*Questo vale per le carte che possono essere smantellate.

*Il bonus Craft Point della carta da smantellare sarà di 20 punti indipendentemente dalla finitura della superficie.

