XIII Remake riceverà un altro remake con una data di uscita a settembre

Classico di culto XIII ha ricevuto un remake HD nel 2020 dallo sviluppatore PlayMagic. Il progetto ha tentato di aggiornare il gioco per le piattaforme moderne, ma non è stato all’altezza. Ecco perché, solo due anni dopo, l’editore Microids ha annunciato di aver ceduto il gioco a un nuovo studio per dare XIII Remake un remake tutto suo.

La versione rifatta del gioco uscirà il 13 settembre come aggiornamento gratuito per tutti coloro che già possiedono il remake esistente su PlayStation 4, PC Windows e Xbox One, ha affermato Microids in un comunicato stampa questa settimana. In quella data arriverà anche la versione per Nintendo Switch a lungo ritardata.

Microids ha anche elencato alcuni degli aggiornamenti che il nuovo sviluppatore Tower Five sta offrendo, affermando che lo studio ha “rielaborato l’intero gioco”:

Stile artistico raffinato IA migliorata HUD rielaborato Design del suono rinnovato Framerate di 30 fps su Switch Framerate a 60 fps su PS5/Xbox Series Multigiocatore online (da 2 a 13 giocatori)

Questo remake non dovrebbe essere una sorpresa completa, dato XIII RemakeLa ricezione è estremamente scarsa. I critici non sono stati positivi riguardo ai cambiamenti – ha una valutazione media del 33% su Metacritic – e nemmeno i fan sono stati contenti, dandogli una valutazione media delle recensioni “straordinariamente negativa” su Steam. Inoltre, il remake doveva originariamente uscire su Nintendo Switch.

I microidi hanno riconosciuto i modi in cui XIII Remake ha deluso le aspettative.

“Siamo pienamente consapevoli e terribilmente dispiaciuti che il lancio iniziale di XIII Remake su PlayStation 4, Xbox One e PC non hanno raggiunto gli standard di qualità attesi dai giocatori”, ha dichiarato il CEO di Microids Stéphane Longeard in una nota. “Poco più di un anno fa abbiamo preso la decisione di assumere lo studio Tower Five per completare lo sviluppo del gioco. La Torre Cinque ha lavorato con noi in passato, in particolare sul grande porto di Agatha Christie: Gli omicidi della ABC su Nintendo Switch. Volevamo davvero prenderci il tempo necessario per sistemare il gioco e offrire ai proprietari di XIII Remake un aggiornamento gratuito che rende il miglior tributo possibile al gioco originale che tutti amiamo”.

La versione originale di XIII è stato rilasciato nel 2003 ed era vagamente basato su una serie di graphic novel con lo stesso nome. Il gioco è stato sviluppato da Southend Interactive e Ubisoft Paris.