Xbox Game Pass Friends & Family è stato testato in Colombia e Irlanda

Xbox Game Pass Friends & Family è entrato in una fase di test in Colombia e Irlanda, con future espansioni potenzialmente in arrivo nei prossimi mesi. Il servizio è un nuovo modo in cui cinque account Xbox possono essere inseriti in un unico piano e accedere a Game Pass dalla loro console, PC o dispositivo mobile tramite il cloud gaming. Non ci sono limiti ai giochi che puoi scaricare o riprodurre in streaming e tutti e cinque gli account possono giocare contemporaneamente. In Colombia costa 49.990 dollari (pesi colombiani) e in Irlanda 21,99 euro (euro) al mese. Al momento non ci sono opzioni plurimestrali o annuali.

Sebbene il servizio non sia attualmente disponibile da nessuna parte oltre a questi due paesi, possiamo avere un’idea abbastanza precisa di come funzionerà traducendo la sezione delle domande frequenti della pagina del negozio colombiano.

Un account principale può invitare fino a quattro altri account a condividere il proprio accesso al Game Pass purché si trovino nella stessa regione dell’account principale. Le persone possono entrare e uscire da un gruppo di amici e familiari fino a due volte in un anno e l’account principale può invitare fino a otto persone entro quel lasso di tempo. L’account principale è l’unico che verrà fatturato, con i pagamenti automatici impostati come predefiniti, ma possono essere disabilitati.

Imparentato: Come funziona Xbox Game Pass Amici e familiari? Prezzi, regioni e altro

Dalle informazioni di cui sopra, configurare e mantenere un abbonamento Xbox Game Pass Friends & Family è simile a fare lo stesso con gli abbonamenti familiari di Nintendo Switch Online. Microsoft aveva recentemente confermato che era in lavorazione un abbonamento familiare per il loro acclamato servizio in abbonamento e il logo di marketing era trapelato all’inizio di questa settimana, quindi l’annuncio dell’inizio del servizio non è del tutto sorprendente.