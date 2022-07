Wrath of the Lich King Classic ottiene una data di uscita il 26 settembre

L’amato L’ira del Re dei Lich finalmente arriverà l’espansione Mondo di Warcraft Classico il 26 settembre, Blizzard ha annunciato lunedì. Blizzard ha anche rivelato un aumento dell’esperienza per aiutare WoW classico i fan si aggiornano prima della fine di settembre.

Il L’ira del Re dei Lich epoca di Mondo di Warcraft è spesso indicato come l’età dell’oro. Non importa quanto bene sia arrivato dopo – Legione mi viene in mente in particolare: niente si avvicinerà mai a toccare la guerra con Arthas Mondo di Warcraft menti dei veterani. Il ritorno a questa età via Classico si sente significativo per Mondo di Warcraftquasi come se l’intero progetto di ritorno al passato fosse stato concepito in modo che potesse finalmente raggiungere questo momento.

L’espansione esisterà (quasi) interamente come ricordano i fan, solo con connessioni Internet migliori e monitor più sottili. I giocatori potranno imbarcarsi in una spedizione a Nordania, diventare Cavalieri della Morte, apprendere nuove abilità e combattere Arthas Menethil nel famoso raid Icecrown Citadel.

Con l’espansione ancora a due mesi di distanza, Classico della Crociata Infuocata i giocatori potranno attivare un nuovo potenziamento dell’esperienza a partire dal 25 luglio. Chiamato “Viaggi gioiosi”, questo nuovo potenziamento aumenterà tutta l’esperienza acquisita durante il gioco Classico della Crociata Infuocata del 50%. Giocatori che vogliono mantenere l’originale Crociata ardente l’esperienza può disattivare la spinta parlando con un locandiere. La spinta terminerà con il lancio di Classico dell’ira del Re dei Lich a fine settembre.

Il classico di World of Warcraft è già incluso in tutto Mondo di Warcraft abbonamenti. L’espansione Wrath of the Lich King sarà inclusa in quell’offerta, il che significa che gli abbonati non dovranno pagare alcun costo aggiuntivo per iniziare la loro avventura.