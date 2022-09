WoW WOTLK Data di rilascio dell’evento Zombie pre-patch e tempo di manutenzione del Re dei Lich

L’evento Zombie Plague pre-patch di WoW WOTLK verrà lanciato questa settimana e sarà il prossimo passo verso l’arrivo dell’espansione Classic Wrath of the Lich King.

Blizzard ha già delineato quali nuove attività verranno aggiunte al gioco e cosa aspettarsi durante il loro arrivo.

Ecco tutto ciò che sappiamo sul lancio dell’evento WoW WOTLK di questa settimana e sul programma di manutenzione.

Blizzard ha confermato che l’evento Pre-Patch Zombie Plague di WOTLK inizierà martedì 6 settembre 2022.

La manutenzione di World of Warcraft: Wrath of the Lich King Classic inizierà alle 7:00 PDT e terminerà alle 8:00 PDT. Questo è l’unico programma condiviso finora per la giornata e sarà la migliore guida su cosa aspettarsi quando si tratta del servizio del server durante la giornata.

Blizzard ha anche condiviso molte notizie su ciò che i fan possono aspettarsi dalla prossima grande pre-patch di WOTLK ospitata a settembre 2022. Come spiegato dal team di sviluppo, il contenuto di Lich King Classic presenterà una misteriosa afflizione familiare che inizierà a farsi strada attraverso le capitali.

E come prima, i giocatori devono essere vigili per evitare di cadere vittime dei suoi effetti mortali. Contenitori altamente contagiosi infetteranno chiunque li tocchi con una variante mortale della piaga del Flagello e i giocatori dovranno cercare un guaritore d’argento per purificarsi o affrontare una fine orribile. I personaggi dei giocatori in grado di dissipare le malattie possono anche aiutarti a riprenderti, con la conferma di Blizzard:

“Se non riesci a sbarazzarti della malattia, diventerai uno zombi della peste. Mentre continuerai ad avere il controllo del tuo personaggio, non avrai più accesso ad alcuna abilità che avevi da vivo (o non vivente, se eri Abbandonato). Invece, acquisirai nuove abilità che ti aiuteranno a raggiungere il tuo nuovo obiettivo come servitore del Re dei Lich: infettare quante più persone possibile.

Come zombi, puoi usare le seguenti abilità contro giocatori e NPC allo stesso modo:

Mischia: infetta il bersaglio con la peste e ti cura.

Mangle: un attacco istantaneo che riduce il tempo impiegato dall’infezione per zombificare la vittima.

Conati di vomito: conati di vomito a terra, creando una nuvola di gas che cura gli zombi e rallenta i bersagli viventi, infettandoli dopo un certo periodo.

Beckoning Groan: chiama fino a 4 zombi non giocanti per aiutarti.

Lurch: aumenta la velocità degli zombi vicini (incluso te stesso).

Esplosione di zombi: fai a pezzi, distruggendo te stesso ma infettando chi ti circonda.

