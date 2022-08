WoW WOTLK Data di rilascio della pre-patch e tempo di manutenzione classico

Il WoW WOTLK (Wrath of the Lich King)- Pre-Patch arriva questa settimana ed è un appuntamento importante nel calendario di Warcraft Classic.

Come molti fan di WoW già sanno, l’accesso a Wrath of the Lich King Classic sarà aggiunto a tutti gli abbonamenti esistenti di World of Warcraft, il che significa che non sarà richiesto alcun acquisto aggiuntivo.

E questo accordo, alimentato dalla nostalgia per una delle migliori espansioni mai rilasciate per il gioco, renderà difficile saltare il lancio, con molti fan che fanno il conto alla rovescia fino a quando non potranno scaricare la pre-patch ad agosto.

Blizzard ha confermato che la data e l’ora di rilascio della pre-patch di WoW WOTLK sono state fissate per martedì 30 agosto, con l’inizio della manutenzione programmata alle 7:00 PDT sui server nordamericani.

Questo tempo di inattività dovrebbe terminare alle 8:00 PDT sui server Classic e alle 15:00 PDT sui reami di Burning Crusade Classic, fornendo una finestra per quando i fan possono aspettarsi che la Pre-Patch venga pubblicata.

Va notato che mentre i server di NA verranno aggiornati il ​​30 agosto, la stessa pre-patch classica di World of Warcraft Wrath of the Lich King non arriverà sui server dell’UE fino a dopo le 3:00 CEST del 31 agosto.

Blizzard sceglie di dividere i suoi principali aggiornamenti e programmi di manutenzione come questo per tutte le espansioni, lasciando alcuni fan in attesa un po’ più a lungo di altri quando si tratta del rollout completo.

Questa esperienza completa di Lich King non sarà disponibile fino al 23 settembre, ma la pre-patch di WoW consentirà di iniziare a godere di parti di ciò che cadrà il mese prossimo. Con il rilascio della pre-patch Wrath of the Lich King, i giocatori potranno creare la loro prima classe Death Knight Hero, accedere alla professione di iscrizione e sperimentare alcuni dei prossimi aggiornamenti di sistema.

Uno dei primi eventi che i fan di WoW incontreranno dopo aver costruito il loro nuovo Cavaliere della Morte e aver ottenuto i loro primi traguardi è la piaga del Flagello, con Blizzard che conferma questa settimana: “A partire dalla settimana del 6 settembre, osservatori astuti noteranno che le spedizioni di casse cospicue arrivano a meno rispetto a porti rispettabili come Booty Bay. Questi contenitori altamente contagiosi infetteranno chiunque li tocchi con una variante mortale della piaga del Flagello. Se hai bisogno di assistenza per evitare una morte orribile, cerca un guaritore d’argento nelle vicinanze per purificarti. I personaggi dei giocatori in grado di dissipare le malattie possono anche aiutarti a riprenderti… per ora.

La buona notizia è che mentre i fan dovranno aspettare una settimana prima di affrontare le orde di non morti, potranno vedere e iniziare a guadagnare obiettivi che si applicano a WoW Classic e Burning Crusade Classic non appena la Pre-Patch sarà attiva. E con il lancio di Wrath of the Lich King Classic il 26 settembre, tutti gli obiettivi aggiuntivi diventeranno disponibili.

