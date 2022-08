WoW Shadowlands Stagione 4 Data di rilascio e ora di inizio della manutenzione

La data di rilascio e il tempo di manutenzione della stagione 4 di WoW Shadowlands sono stati confermati da Blizzard per questa settimana.

Il team di sviluppo lancerà il prossimo importante aggiornamento del gioco, aggiungendo otto dungeon dalle precedenti espansioni insieme a nuove ricompense stagionali, nuovissimi affissi e ricompense.

Ma i fan dovranno prima attendere la manutenzione ufficiale del server di World of Warcraft, lasciando offline tutti i servizi principali per diverse ore.

La data e l’ora di rilascio della quarta stagione di WoW Shadowlands sono state fissate per martedì 2 agosto 2022.

I fan di World of Warcraft dovranno attendere ore di inattività del server, che dovrebbe iniziare sui server nordamericani alle 7:00 PT e terminare alle 11:00 PT. Ciò significa che dopo quattro ore, la stagione 4 di WoW Shadowlands dovrebbe iniziare dopo le 11:00 PT, quando i server saranno di nuovo online.

I ritardi sono sempre possibili e i giocatori devono tenere presente che lo stesso aggiornamento non dovrebbe arrivare sui server dell’UE prima delle 4:00 CEST di mercoledì 3 agosto. Ulteriori aggiornamenti potrebbero essere condivisi da Blizzard mentre ci avviciniamo al periodo di manutenzione del server il 2 agosto.

Come accennato in precedenza, ci saranno molti contenuti in arrivo nel gioco come parte del nuovo aggiornamento, inclusa una nuova rotazione del dungeon Mythic+.

Blizzard ha anche confermato i dettagli relativi a una nuova esperienza di raid con Fated Raid e boss mondiali potenziati. Diverse impostazioni del raid verranno potenziate e ogni settimana i raid di Castle Nathria, Sanctum of Domination o Sepulcher of the First Ones diventeranno Fated. Allo stesso tempo, anche i boss mondiali che hanno fatto parte di queste esperienze guadagneranno potenziamenti, inclusi i seguenti:

Castle Nathria (rotazione uno alla volta)

Valinor, la Luce di Eoni

Mortani

Oranomonos l’Eterna Ramificazione

Nurgash Muckformed

Santuario della dominazione

Mor’geth, il torturatore dei dannati

Sepolcro dei Primi

Si suppone che le incursioni fatali aggiungano una nuova sfida al gioco che consentirà di guadagnare Infusione fatale dopo aver ucciso uno dei boss del mondo boost. Le infusioni fatali sono aure temporanee potenti, mentre le ricompense che guadagni in base al livello di difficoltà possono essere convertite in pezzi fissi presso il Creation Catalyst.

Un messaggio di Blizzard spiega: “Entrando in qualsiasi raid di Shadowlands nella stagione 4 avvierà la missione “Crossing Fate”, dando il via a una serie di missioni che ricompenserà i giocatori per aver partecipato a Fated Raid per un certo numero di settimane con una nuova valuta: fino a 3 Cartello Dinaro. 3 Nuovi Mercanti (Ko’ropo, Ta’choso e So’turu) possono essere trovati in agguato vicino alla Grande Volta di Oribos, e scambieranno volentieri un Dinaro del Cartello Enigmatico con qualsiasi loro merce: ciondoli, armi e oggetti unici da attraverso le 3 incursioni di Shadowlands, a qualità Fated Normal (livello oggetto 278-285). Sconfiggere i boss predestinati in modalità Eroica o Mitica ricompenserà ogni giocatore con 1 cifra confondente della difficoltà appropriata.

